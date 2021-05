JE LI OVO KRALJ GAFOVA? Župan Boban ministrici Brnjac PRED KAMERAMA priznao da je zapalio filmski set za čijim počiniteljem policija još traga

Autor: M.V.

Set za horor film “Omen 666” koji se trebao snimati na lokalitetima na Manastirinama u Solinu i u staroj splitskoj jezgri, na Manastirinama je 2005. godine zapaljen i devastiran. Policija je utvrdila kako je požar podmetnut, no počinitelj nikada nije pronađen. S druge strane premještanje seta produkciju je stajalo pola milijuna dolara te je uzrokovalo nekoliko mjeseci zastoja u snimanju. Inače, na samo snimanje se žalila Nadbiskupija splitsko-makarska pa je isto zaustavljeno unatoč pozitivnoj odluci Ministarstva kulture i rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu.

Kako sada javlja Slobodna Dalmacija, kamere fotoreportera Cropixa na obilasku područja Salone, u petak snimile su Blaženka Bobana, župana splitsko-dalmatinskog kako aktualnoj hrvatskoj ministrici turizma Nikolini Brnjac, govori kako je on inscenirao paljevinu. Govori kako je tako uvjerio tadašnjeg ministra kulture, Božu Biškupića da povuče izdana odobrenja za snimanje.

U snimljenom razgovoru govori kako se “narod digao na noge jer je vidio scenarij filma”, ali da Biškupić nije htio povući odluku jer su Amerikanci “plaćali u suhom zlatu”. “MeđutiM, nismo se mogli nikako dogovoriti i ja napravim drugi scenarij. Nije me htio primiti i ja se digao u četiri sate i otišao gore u Zagreb i čekam ga u 7 ujutro ispred ureda, je l’, ne može me mimoići. Došao ja gori, a ovdje javljan ekipi da ću im poslati signal na mobitel kad sam kod njega i da me oni kao zovu i kažu da je zapaljena Salona. To sam ja inscenirao”, rekao je ministrici Brnjac te dodao kako sve to može potvrditi njegova pomoćnica. “Ministre zapalilo se izgleda sve…”, prisjeća se Boban što je rekao ministru. “Kako bilo, on je dao nalog i oni su se pokupili i otišli ća, nisu snimali, nisu ništa”, zaključuje.

Priča drži vodu

Upitan i je li ta priča istina, župan Boban potvrđuje i Slobodnoj. “Iako sam to ispričao u šaljivom tonu, doista se radi o istinitom događaju”, govori pa dodaje kako su se mještani žestoko protivili snimanju, a on je smatrao “da bi se takvim scenama zasigurno grubo povrijedili osjećaji svih vjernika”.

Snimku pogledajte ovdje!