Foto: Wochit/ Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

JE LI OVO ERDOGANOV KRAJ? Kolaju glasine da mu nije dobro, kruže neobične snimke. Što to znači za budućnost Turske kao sile?

Autor: Dnevno.hr

Sve aktivnije kolaju glasine da je Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske, bolestan.

To je, među ostalim, i tema teksta koji je 1. listopada ove godine objavio portal Foreign Policy s naslovom ‘Erdogan je možda previše bolestan da bi nastavio voditi Tursku’, u kojem se navode izvori glasina o lošem stanju turskog predsjednika, ali i važno pitanje – što će biti s Turskom nakon njega?

Turski stručnjaci, novinari i istraživači javnog mnijenja od 2019. godine nadziru opće izbore u Turskoj zakazane za 2023.

To je vjerojatno i zato što je vladajuća Stranka pravde i razvoja (AKP) pretrpjela ponižavajuće poraze svojih kandidata za gradonačelnike u najnapućenijim mjestima Turske, uključujući Istanbul, na lokalnim izborima 2019. Redovito ispitivanje javnog mnijenja nakon tih izbora otkriva da je popularnost AKP -a ‘mlaka’, iako zadržava utjecaj na turske političke institucije i medije.

Kako piše FP, čini se da je predsjednik Recep Tayyip Erdogan potrošio svoju dobrodošlicu, posebno među mladima. Erdogan bi doista mogao biti ranjiv prije i 2023. – samo ne nužno na način na koji većina ljudi misli. Postoje znakovi da je možda previše bolestan da bi se uopće mogao kandidirati za ponovni izbor.

Na čemu se temelje glasine da je bolestan?

Kako piše FP, posljednjih mjeseci pojavio se niz video zapisa u kojima turski čelnik ne izgleda dobro. Neki od njih nisu jasni kao drugi, ali, uzeti zajedno, postavljaju neka očita pitanja o Erdoganovom zdravlju. U jednom, na primjer, čini se da je predsjedniku potrebna pomoć njegove žene i asistencija da se spusti niz stepenice.

S druge strane, čini se da ima poteškoća u hodanju do Anitkabira, mauzoleja turskog osnivača Mustafe Kemala Ataturka. I u videu koji je prošlog srpnja dobio značajnu pozornost, čini se da je Erdogan blijed te da mumlja tijekom televizijskog prazničnog pozdrava članovima AKP -a. Prema tim istim iskazima, predsjednik je povećao broj liječnika oko sebe, smanjio susrete s novinarima.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan’ın Aslanlı yolda yürürken zorlanması sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/dhhFs8AMgN — BOLD (@BOLDmedya) August 4, 2021

Tko širi glasine?

Naravno, ove glasine najčešće ponavljaju ljudi izvan Turske ili oni koji su udaljeni od predsjednikovog užeg kruga, pa bi optužbe o Erdoganovoj bolesti ili skoroj smrti mogle biti samo lažne vijesti. Uostalom, u drugim video zapisima djelovao je savršeno u redu. Kad se 26. rujna pojavio na Face the Nationu, izgledao je možda ne tako snažno kao nekad, ali ima 67 godina – nije star, ali nije mlad – i na vlasti je više od 18 godina, što je moralo uzeti danak.









Što ako se stvarno ne bude mogao kandidirati na idućim izborima?

Nikada nije dobro pretpostavljati nečije zdravstveno stanje, no FP tekst piše kako potencijalno dobili odgovor na pitanje – Što ako se zaista ne bude mogao kandidirati na izborima 2023. godine? Prema Članku 106 turskog Ustava, potpredsjednik bi preuzeo odgovornosti i ovlaštenja koja sada ima Erdogan, do održavanja izbora (rok od 45 dana) i polaganja zakletve novog predsjednika. Analitičari predviđaju da bi se AKP mogao razdvojiti na načine koji će otvoriti put za kompetitivne izbore na kojima bi mogle trijumfirati neke od većih oporbenih stranaka. No, upozoravaju da treba razmotriti i mogućnost da bi u post-Erdoganovoj Turskoj zavladao novi autokrat, a kao jedna od takvih osoba spominje se šef obavještajne službe, ministar obrane ili ministar unutarnjih poslova.

Naravno, ističe FP, nema načina da se sazna stvarno Erdoganovo zdravstveno stanje ili tko bi ga mogao naslijediti, ali analitičari i vladini službenici ne čine si uslugu pretpostavljajući da će Erdogan doći do izbora 2023. Ako ne dođe, turska politika bi se mogla vratiti u prijašnje stanje, pukotine u AKP bi mogle biti prilika za opoziciju, ili bi zemlja mogla postati nestabilnija.