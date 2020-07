JE LI ON SPASITELJ HRVATSKE POLJOPRIVREDE? Stručnjak bez mrlje u karijeri ozbiljno se razmatra

Ministarstvo poljoprivrede definitivno se neće pripajati ni sa jednim drugim resorom, navode to naši sugovornici iz HDZ-a bliski premijeru Andreju Plenkoviću.

”Ne, to bi bila velika ludost, za Plenkovića, ali i za cijelu Hrvatsku poljoprivreda bi trebala biti okosnica oporavka od korona krize i zato ni ne pomišljamo na to da ukinemo ovo ministarstvo”, ističu naši sugovnici koji priznaju da se bez obzira na značaj ovoga resora fotelja uistinu ljulja Mariji Vučković.

”Ona doista jest dovedena u tom posljednjem valu rekonstrukcije Vlade, ali se Plenkoviću ne sviđa to što se spominjala u aferi vjetroelektrane, tu je on dosta oprezan. Osim toga nije ga baš pretjerano osvojila stručnošću, čini se da se posve pogubila praha je, nejasna, neartikulirana. Plenkoviću za taj resor treba neko konkretno, stručno, jako i prepoznatljivo ime i doista sve otvorenije razmatramo mogućnost da to bude Tugomir Majdak”, kažu naši sugovornici.

Inače, Majdak ako je suditi po njegovoj biografiji uistinu i ima sve predispozicije za preuzimanje ovoga sektora. Radi se o agronomu koji je karijeru brusio kao pročelnik za poljoprivredu virovitičke županije. Oni koji ga poznaju kažu da se radi o stručnjaku za europske fondove, koji je iskustvo stjecao uz ostalo i kao djelatnik Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu u Zagrebu. Od 2005. godine je radio u Ministarstvu poljoprivrede gdje je bio član Radne skupine za poglavlje pregovora 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak. 2006. godine postao je načelnik sektora za upravljanje programima ruralnog razvoja EU gdje radi na programiranju, praćenju i koordinaciji SAPARD i IPARD pretpristupnih programa ruralnog razvoja.

Kroz karijeru se susretao s pripremama nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa vezanih uz pripremu i provedbu EU programa baš na polju poljiprivrede i ruralnog razvoja. Uz to je kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede sudjelovao u radu Odbora za ruralni razvoj, ali i u Stručnoj radnoj skupini za ruralni razvoj Europske komisije u Bruxellesu. Bio je i predsjednik Mreže za održivi razvoj RH, 2013. je imenovan pročelnikom novog Upravnog odjela za zajedničke politike i fondove EU Virovitičko-podravske županije. Među ostalim ga komplimentiraju i zbog toga što je veliki zagovornik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. ”On je zagovornik ideje da se takvim gospodarstvima treba pomoći poreznim rasterećenjima, kod nabave repromaterijala, a osim toga njegova je ideja udruženje u proizvođačke organizacije”, kažu naši sugovornici.