Je li novi Zakon o navijačima previše represivan? Sladoljev tvrdi da je skandalozan i licemjeran! Što vi mislite?

Autor: Dnevno

Prijedlog Zakona o sprečavanju nereda na sportskim borilištima takozvani Zakon o navijačima koji je pušten u javno savjetovanje je skandalozan, licemjeran i previše represivan, ocijenio je u četvrtak zastupnik Mosta Marko Sladoljev.

Prijedlogom Zakona predviđa se kažnjavanje navijača koji na stadionu nose pokrivala za glavu što bi mogli biti i navijački šalovi, stroge novčane kazne pa čak i kazne zatvorom za navijače s više od 0,5 promila alkohola u krvi, kao i kažnjavanje pjevanja pjesama koje potiču nasilje, naveo je Sladoljev.

“To je licemjerno jer u isto vrijeme u ložama stadiona se uredno toči šampanjac i druga alkoholna pića, kao i u fan zonama”, ocijenio je Sladoljev iznoseći u Saboru stajalište Kluba zastupnika Mosta.

Osim toga, dodao je, navijačke skupine imaju svoj folklor i u navijačkim pjesmama postoji dio koji se odnosi na nasilje. “Po tom bi pjesma ‘U boj, u boj, za narod svoj ‘ ili francuska Marseljeza isto poticali na nasilje”, dodao je.

Inače, novi Zakon predviđa:





Svima koji na sportska natjecanja dolaze odjeveni u odjeću namijenjenu prikrivanju osobnog identiteta, primjerice u majici s kapuljačom i ušivenom fantomkom prijeti prekršajna prijava i novčana kazna od dvije tisuće do 15 tisuća kuna. Opcija je i kazna zatvora u trajanju do 30 dana.

Predlaže to Ministarstvo unutarnjih poslova u svojim izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima kojim bi posjedovanje odjevnih predmeta, čija je osnovana namjena prikrivanje identiteta, postalo prekršaj za koji se može izreći i novčana kazna i kazna zatvora. Ista kazna prijeti i onima koji se odbiju podvrgnuti testiranju na alkohol i droge na sportskom natjecanju.

Prema prijedlogu koji je objavljen na mrežnim stranicama Vlade u sklopu javnog savjetovanja prekršaj postaje i pozivanje, poticanje ili sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na druge gledatelje, redare, službene osobe, sportaše i druge osobe. Za takav prekršaj počinitelju prijeti još veća kazna i to ona od pet do 25 tisuća kuna, ili kazna zatvora u trajanju od 30 do 60 dana. Isto slijedi i onima koji unište ili oštete sportski objekt, prijevozno sredstvo ili drugu imovinu.

Ako se zakon usvoji u ovom obliku koji je MUP predložio, to znači da se za bilo koji od ovih prekršaja osim novčane ili zatvorske kazne mogu izreći i zaštitne mjere, a to je zabrana prisustvovanja sportskim natjecanjima na najmanje godinu dana, obveza javljanja u policiju ili čak boravak u policiji te zabrana odlaska na utakmice hrvatske reprezentacije s obvezom javljanja na policiju i predajom putne isprave.

Najgora je to kazna za navijače, pa će, ako novi Zakon prođe i ako se bude strogo primjenjivao, ozbiljno razmišljati hoće li odbiti testiranje na alkohol ili će doći na stadion s maramom ili šalom na licu.

Da se država sprema jače kažnjavati nerede ili poticanje na nerede MUP je najavio još u lipnju prošle godine, kada su na javnom savjetovanju objavili obrazac prethodne procjene, no zanimljivo je da je zakonski prijedlog objavljen samo nekoliko dana nakon odigravanja utakmice Hrvatska – Mađarska u Splitu, gdje policija doista ništa nije prepustila slučaju i taj je grad nekoliko dana bio pod svojevrsnom policijskom »opsadom«.

U objašnjenju prijedloga, MUP navodi da je, prateći problematiku nereda na sportskim natjecanjima, uočio potrebu za nadopunom odredbi kad su u pitanju određeni oblici ponašanja koji trenutačno nisu okarakterizirani kao protupravni. Takve vrste ponašanja, navodi se u obrazloženju zakona, dovode do narušavanja javnog reda i mira ne samo na sportskim objektima i tijekom održavanja sportskih natjecanja već i na pravcima putovanja prije i nakon samog sportskog natjecanja. Dodaju i da se isti oblici ponašanja od strane hrvatskih navijača događaju u inozemstvu.