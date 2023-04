JE LI MOST ‘KUKAVIČJE JAJE’ HRVATSKE DESNICE? Ovako je o njima govorio Tomislav Karamarko

Autor: Iva Međugorac

Zakuhalo se posljednjih dana ozbiljno na desnom spektru domaće političke scene, na kojoj se Most nastoji postaviti kao jedina relevantna pa i prva opcija koja za sobom kao koalicijske partnere povlači Hrvatske suvereniste, a lako moguće i zastupnicu Karolinu Vidović Krišto. Za pregovore s Domovinskim pokretom u Mostu nisu zainteresirani mada im je stranački predsjednik Ivan Penava pružio ruku i ponudio mogućnost suradnje koja bi rezultirala velikim ujedinjenjem na desnici.

Most s Pokretom ne želi

Ideja je to na koju Most za sada ne pristaje, no pitanje je u kojoj je mjeri Most doista jedina relevantna desna opcija u zemlji. Kada se govori o Mostu valja se prisjetiti njihovih političkih početaka. Ta je politička opcija osmišljena kao skup niza uspješnih lokalnih političara, a u Sabor je prvotno ušlo njih 19 donoseći sa sobom potpise stranačkog predsjednika Bože Petrova, koje je ovaj ovjerio kod javnog bilježnika kao jamstvo da ne kani surađivati ni sa HDZ-om, ni sa SDP-om kada se domogne saborskih klupa.





U sabornicu su se Petrovom i Nikolom Grmojom te neupitnim konzervativcem Mirom Buljem ušli i ljudi lijevo-liberalne političke orijentacije poput primjerice Ines Strenje Linić ili pak nekadašnjeg vrgoračkog gradonačelnika Ante Pranjića. S Mostom je u saborske klupe stigao i doktor Drago Prgomet koji se u međuvremenu vratio korijenima, odnosno HDZ-u, postavljajući se jedno vrijeme i kao blizak suradnik i podupiratelj premijera Plenkovića. S Mostom je surađivala i profesorica Gordana Rusak koja se kasnije priklonila pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću.

Suradnja s Karamarkom, a pregovori s Milanovićem

Sve u svemu bio je to svojevrsni mišung, a Most je pak u to vrijeme poručivao kako ga ne zanimaju ideologije već reforme i teme od kojih će građani imati koristi. Poslije puno govorancije, pregazivši vlastitu riječ Mostovci su ušli u koaliciju s HDZ-om Tomislava Karamarka, ali su se prije tih postignutih dogovora s Karamarkovom strankom sastajali i sa tadašnjim šefom Kukuriku koalicije Zoranom Milanovićem.

Suradnja s Karamarkom nije dugo potrajala, Most je taj koji je inzistirao na njegovom odlasku iz Vlade koju je predvodio Tihomir Orešković, a bivšem šefu HDZ-a zamjerala se afera Konzultantica zbog koje je bio primoran napustiti politiku, što Mostu nikada nije zaboravio, a po svemu sudeći ni oprostio.

”Most, momci u tajicama iz Sherwoodske šume, toliko željni aureole zaštitnika hrvatskog roda, trebali su otimati bogatima i davati siromašnima. Ali netko ih je brifirao (reče Božo Hood) i postavio na drugi, superhikovski kolosjek te učiniše popriličnu štetu svom omiljenom hrvatskom narodu. To ih nije previše deprimiralo. Eno ih u parlamentu, intelektualno-duhovnjački oplemenjeni, neumorno mesijanski jurcaju”, pisao je svojedobno Karamarko o ekipi iz Mosta na koju se posebno obrušio kada se saznalo da je Hrvatska izgubila sport protiv MOL-a na Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu.

“Treba spomenuti slučaj INA-MOL i sjetiti se kako sam predlagao da se, u dogovoru s mađarskom stranom, povučemo iz arbitražnog postupka i izbjegnemo mogućnost poraza, a time i gubitka nekoliko milijardi kuna. MOST je, naravno, bio protiv jer, kako rekoše, “brifirani” su da dobro stojimo u postupku. Mene su optužili da izdajnički branim mađarske interese. Arbitražu smo izgubili. Dakle, htio sam zaštititi hrvatske interese. Čije interese je branio MOST? Je li itko ikada tražio njihovu odgovornost? Možda mediji?









Ni spomena šteti koju je MOST učinio Hrvatskoj. A milijarde kuna su bile u pitanju. Naše, hrvatske milijarde. Gdje su tih dana bili reporteri i snimatelji, naslovnice koje vrište o nevjerojatnoj šteti koju je MOST prouzročio svima nama? Ali treba definirati meritum i nositelja problema! A to sam ja, moja ideološka struktura i politike za koje sam se zauzimao i pokušavao ih realizirati. Jačanje domaće proizvodnje (posebice hrane – što bi oživjelo opustošeno hrvatsko selo), ograničavanje moći uvozničkog lobija, jačanje malog i srednjeg poduzetništva (radi stvaranja snažnog srednjeg sloja stanovništva), osmišljavanje provedive populacijske politike, lustracija i procesuiranje komunističkih zločina”, podsjetio je Karamarko.

Suradnja s Plenkovićem

Nakon što su se razišli s Karamarkom i počeli osipati Mostovci su uskočili u drugu Vladu ponovno surađujući s HDZ-om kojega je preuzeo Andrej Plenković. On međutim također s Mostovcima nije mogao dugo pa je zamolio svoju tajnicu da njihovim ministrima pripremi ostavke, što je u konačnici rezultiralo raskidom suradnje. O odnosima između Mosta i uopće o samom Mostu zanimljivu analizu svojevremeno je pisao novinar Gordan Malić.









“Od stupanja na javnu i političku scenu Metkovića (2012/2013.), pa onda i države, stranka MOST, ranije udruga, postala je sinonim za kontinuiranu mobilizaciju i beskompromisni aktivizam. Grad Metković to je koštalo jednog mandata bez investicija i razvoja (kod aktivista se radi o sinonimima za korupciju), ali su zato provedene čistke u gradskoj upravi koje su rezultirale većim brojem kaznenih prijava protiv bivših uposlenika. Mostovci su smanjili plaće, štedjeli u skladu s kršćanskom askezom koju propovijedaju, i proglasili apsolutnu transparentnost u nepostojećim projektima. Jesu li ljudi u Metkoviću bili zadovoljni uvedenim mjerama štednje, manjim plaćama, skupljim parkingom i moralnom inkvizicijom koja po cijeli dan sastavlja prijave, pokazali su već na idućim izborima kada su vratili HDZ”, napisao je Malić na Facebooku osvrćući se i na Mostovu suradnju s Plenkovićem.

”Slučaj Agrokor bio je razlog za pad druge vlade u kojoj je sudjelovao MOST. Povod je bilo navodno pogodovanje HDZ-ovog ministra Zdravka Marića (inače bivšeg Agrokorovog direktora) Ivici Todoriću, bivšem vlasniku Agrokora. Te sumnje nisu dokazane. Sam Todorić tvrdi upravo suprotno, da ga je Marić izdao, a nedavno je najavio i da će ga sudski progoniti. Kome vjerovati, pravovjernicima iz MOST-a ili uskočkom optuženiku Ivici Todoriću, o tome ne dvojim ni sekunde. Dvije vlade, nekoliko izgubljenih godina i par milijardi kuna ubačenih Orbanu u džep, što je to u usporedbi s čistim obrazom kojim se diči skupina ovih beskrupuloznih amatera nesposobnih da prepoznaju kriminal, a kamoli da se protiv njega suvislo bore. U to vrijeme sam pisao da, dok god bude na vlasti, od MOST-a neće biti uvjerljivije oporbe”, navodi Malić.

DP od početka postavio uvjete

Podsjetio je i kako je Most u međuvremenu organizirao i antivakserske prosvjede u centru Zagreba kao i pred središnjicom HDZ-a.

“Među njima i neki likovi s molotovljevim koktelima. Kako nisu predvidjeli tako radikalan razvoj zbivanja, ne želeći da ih povezuju s drugim podvrstama teoretičara zavjere, vratili su se provjerenom receptu – antikorupciji”, piše Malić. Što god o Mostu pisali i govorili, Most doista trenutno uživa stabilan rejting, a stranka je na posljednjim parlamentarnim izborima ponovno oživjela zahvaljujući ponajviše angažmanu bračnog para Raspudić koji se ovih dana nutka oporbenim strankama za formiranje velike koalicije ne mareći za ideološki predznak.

To je ono u čemu Domovinski pokret nema namjeru sudjelovati, štoviše kada je o desnim opcijama riječ moglo bi se reći da je stranka Ivana Penave u tom pogledu do sada uglavnom pokazivala dosljednost. Od početka svojeg postojanja postavili su uvjete za širenje koalicije i doista ih se drže, u sabornici kao predstavnici DP-a sjede ljudi koji javno i bez uvijanja zagovaraju desna politička načela, i na tome će po svemu sudeći ustrajati i pod cijenu toga da na iduće parlamentarne izbore izađu bez koalicijskih partnera, što se trenutno čini kao najizglednija opcija.