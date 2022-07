‘JE LI MOGUĆE DA TOGA NEMA?’ Poznati znanstvenik ogorčen zbog Pelješkog mosta: ‘Napravili su ga jugo-komunisti, a domoljubi naplaćivali 30 godina’

Autor: Dnevno.hr

Nakon prvotnog oduševljenja Pelješkim mostom, javljaju se mnogi koji nisu baš zadovoljni konačnim rezultatom.

I dok jedni tvrde da je umjesto zaustavne trake trebalo ostaviti i dodatnu pretjecajnu traku, drugi se čude zašto nema trake za bicikliste i pješake?

Hrvatski teorijski fizičar, pisac i društveni kritičar Antonio Šiber na Facebooku je istakao upravo ovaj problem. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:





“Zamisli, napravili onoliki most, u ovo doba i na onakvom mjestu, a nema trake za pješake i bicikliste! E, svaka vam čast! Umjesto da sâm most postane odredište, da ljudi propješače, stanu negdje u proširenju i fotografiraju, da biciklisti dolaze ZATO da prođu mostom, kako naši ljudi, tako i turisti koji su u blizini, oni sve to zabranili! Nisu trakice napravili! Glavno da je Nevera s 1914 KS prošla, to je zelena ekonomija, jebote!

E, u to ime, evo još jedne fotke pješačenja preko Krčkog mosta iz 2019. godine – pješačenje i bicikliranje dozvoljeno i ima fina i ograđena trakica. Taj su most inače napravili gadni jugo-komunisti, a domoljubi ga naplaćivali 30 godina”, poručio je Šiber.

Iz Hrvatskih cesta su odgovorili da je ovaj most projektiran kao sastavni dio prometnica koja je namijenjena isključivo motornim vozilima s brzinama do 90 km/h, pa bi ostali sudionici u prometu (poput pješaka i biciklista) ustvari predstavljali opasnost po odvijanje prometa.