JE LI MINISTAR BOŽINOVIĆ UPRAVO FULAO CIJELU POANTU: Po njemu je ovo glavni problem afera s imovinskim karticama

Autor: Dnevno

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u Novom danu N1 televizije i komentirao afere s imovinskim karticama koje svako malo potresaju ovu Vladu. Smatra da političari trebaju shvatiti da je interes javnosti za njihov imovinski status sve veći.

“Postoje li pritisci ili ne, svi moramo postati svjesni da živimo u promijenjenim okolnostima, da je interes javnosti sve veći i da se to neće promijeniti. Nešto što je do jučer možda prolazilo ispod radara, više ne prolazi i toga moraju biti svjesni.”

Upitan je li nakon odlaska Kuščevića i Žalac održan sastanak na kojem je premijer upozorio ministre da provjere imaju li dobro ispunjene imovinske kartice, kazao je:

“Bilo je i takvih govora. Čuo sam što je Krstičević jučer kazao. Kupio je, platio porez. Teško je procijeniti jesmo li razradili sve mehanizme. I tu će se morati napraviti iskoraci da se neke stvari dodatno pojasne. Mislim da je to dobro. Treba Povjerenstvu za sukob interesa omogućiti, možda ih treba i pojačati u smislu da se neke stvari mogu lakše provjeravati.”

Smatra kako Vlada, nakon što je 14 ministara već otišlo, nije ugrožena. “Nije ona ugrožena. Kao što vidite Vlada radi, ima rezultate. Ja ne vidim nikakav problem”, rekao je i dodao kako Vlada može djelovati u takvim uvjetima. “Može i hoće. Danas je sjednica Vlade, saslušanje kandidata za ministra. Sve se može.”

Odlazak Milana Kujundžića s položaja ministra zdravstva komentirao je ovako: “Ministar je o svom slučaju sve javno kazao, komunicirao je sa premijerom. Mislim da nakon današnjeg saslušanja u Saboru imamo, kad je u pitanju ministarstvo zdravstva, novu situaciju.”

Vode li policija i DORH istragu ili izvide oko Kujundžića kaže kako ne može to znati. “Nikako to ne mogu znati i ne pada mi na pamet da o tome ispitujem. Imam suradnike na tim mjestima koji mi to ne bi ni rekli.”