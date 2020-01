JE LI MILANOVIĆ UPRAVO OTIŠAO PREDALEKO? Oglasio se čak i Josipović i ne sviđa mu se što Milanović radi!

Autor: Dnevno

Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo josipović komentirao je odluku novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića o skromnoj inauguraciji na Pantovčaku. Čini se da se ni njemu nije svidjelo Milanovićeva ideja o skromnoj inauguraciji.

Josipović je rekao da je to odluka kojoj je Zoran Milanović dosljedan, odnosno u skladu s time kako on vidi ulogu predsjednika države. On ju osobno vidi drugačije:

“Čin inauguracije nije predsjednikova fešta, to je državni ritual, a ne znam hoće li Ustavni sud na to pristati. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Ustavni sud doći na Pantovčak i na takav način sudjelovati jer to nije rođendanska proslava u kojoj svatko sam odlučuje. Kada sam ja imao inauguraciju, također sam imao ideju da se ona održi negdje drugdje, no od te sam ideje odustao jer sam čuo i kako Ustavni sud vidi tu ceremoniju.

To je dio ustaljenog rituala države koji nosi određenu simboliku. Taj ritual ne mora koštati kao prijašnje inauguracije, no tu nije riječ o novcu, riječ je o simbolici”, rekao je Josipović

Dodao je i kako je njegova pozicija tijekom pripreme inauguracije bila da treba držati do tradicije jer ona državu čini državom, a tek treba vidjeti kako će ona izgledati nakon inauguracije ako bude takva kakvu je najavio Zoran Milanović.