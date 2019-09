JE LI LJETU DOŠAO KRAJ? Evo kakva nas jesen očekuje: ‘Već od sutra nestabilno’

Autor: Dnevno

Izidor Pelajić, meteorolog HRT-a odgovorio je na tri pitanja o nadolazećim vremenskim prilikama, a komentirao je i požare u amazonskoj prašumi o kojima se ne prestaje pričati.

Slijede kiša i pad temperature. Je li ljetu došao kraj?

Iako vruće i sparno, lokalni popodnevni pljuskovi na SZ unutrašnjosti i u gorju, te jugozapadnjak i jugo na Jadranu već će krajem nedjelje dati prve nagovještaje nadolazeće promjene. U ponedjeljak nestabilnosti bit će sve češće, a kako dan bude odmicao oblaka i povremene kiše sve više. Najizraženije bit će u noći na utorak kada će biti pljuskova, grmljavine, ponegdje moguće i obilne kiše. Zapuhat će jak vjetar, temperatura će osjetno pasti, osobito u unutrašnjosti. Jaka i olujna bura na sjevernom će Jadranu uzburkati i rashladiti more, a do kraja dana zapuhat će i na jugu. Sredinom tjedna kiše će biti malo ili nimalo, no unatoč sunčanim razdobljima temperatura će danju tek skromno rasti pa će mnogi pomisliti da je s prvim danima rujna ljeto odselilo iz Hrvatske.

A kakva nas jesen očekuje?

Rujan bi trebao biti malo topliji od prosjeka, s vrućim početkom, zatim osjetnim osvježenjem i potom u zadnja dva tjedna temperaturom iznad uobičajene. Prvi dio mjeseca uglavnom će biti kišovitiji od drugog, a kraj rujna mogao bi donijeti neka ugodna “iznenađenja”. Temperatura zraka imat će generalno silaznu tendenciju, najviše dnevne vrijednosti u drugom dijelu rujna su između 20 °C i 23 °C, u Dalmaciji oko 25 °C, a ni mogućnost poneke izraženije kišne epizode nije posve isključena, no ipak kraj rujna ne izgleda tmurno. Jesenske kiše doći će s listopadom.

Apokaliptični požari pustoše arktičko područje, amazonsku prašumu, dijelove Afrike… Koliko zbog toga moramo biti zabrinuti?

U Africi i Južnoj Americi ove su godine broj požara i opožarena površina iznenađujuće veliki. A na području amazonske prašume ove je godine zabilježeno čak 80% više požara nego lani. Požari u Sibiru i na Aljasci rijetka su pojava i posve su iznenadili. Samo u lipnju u atmosferu je otpušteno 10 puta više ugljikova dioksida iz arktičkog kruga, a taj staklenički plin znatno utječe na globalno zagrijavanje, pa će te količine dodatno utjecati na promjene klime zbog kojih bismo svakako trebali biti zabrinuti jer nas neće zaobići.