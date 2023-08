Je li Kolindi Grabar Kitarović ugrožen život? Obavještajci donijeli odluku, Medved suzdržan

Je li bivšoj predsjednici Republike Hrvatske, Kolindi Grabar Kitarović ugrožen život?

Naime, iako je prije tri i pol godine napustila ured, osiguranje je i dalje neprestano uz nju, a relevantne službe su suzdržane u svojim odgovorima.

Uz nju su ovaj tjedan bili i u Ukrajini, odakle je zbog obveza u Međunarodnom olimpijskom odboru završila u Budimpešti, navodi Dnevnik Nove TV.





Naime, bivšoj hrvatskoj predsjednici produljeno je osiguranje, a o razlozima zbog kojih ima danonoćnu policijsku zaštitu tri i pol godine nakon mandata, Kolinda Grabar-Kitarović ne želi javno.

“Odluke donose relevantne službe i one su jedine koje mogu davati izjave o tome. Mislim da je upravo zbog same sigurnosti to bolje uopće ne komentirati. A što se mene osobno tiče, sloboda mi je draža”, kazala je, piše Dnevnik.hr.

Međutim, postavljaju se opravdana pitanja, a na koja Vlada ne želi odgovoriti: Tko prijeti bivšoj predsjednici? Je li joj ugrožen život, pošto je na svim putovanjima prate dva policajca?

U Banskim su dvorima odobrili da joj se danonoćna policijska zaštita ponovno produlji na nova tri mjeseca.

“Odluke se temelje na procjeni sigurnosno obavještajnog sustava”, rekao je predsjednik Vlade Tomo Medved.

O razlozima ne žele govoriti. Pa ni o tome prijeti li joj netko i je li joj život na bilo koji način ugrožen i u opasnosti.

"Pa je, uobičajeno je, imamo i drugih dužnosnika kojima se produžavaju takve mjere ovisno šta su radili prije, kojim informacijama su raspolagali u mandatu. Ne govorimo samo o fizičkoj zaštiti, nego o svemu što je saznala kroz svoj rad i kojim podacima raspolaže i sve što bi moglo utjecati na nacionalnu sigurnost države", kaže stručnjak za sigurnost Kristijan Družeta.









Od osoba dobro upućenih u njenu zaštitu može se čuti da je u nekoliko navrata znala nestati da ne znaju gdje je. Dok je bila predsjednica znala je reći kako ne zna koliko ljudi brine o njezinoj sigurnosti.

“Nije to lako, nije tako glamurozno kako izgleda, jer doista svaki put kad želite izići na kavu, kod prijatelja, na večeru, morate pozvati osiguranje da dođe po vas. Ne možete sami, jer oni su odgovorni za naš život 24 sata dnevno”, govorila je Grabar Kitarović u siječnju 2018. dok je bila predsjednica.

U MUP u ne otkrivaju koliko sve to plaćaju porezni obeznici. Podaci su tajni.

Neslužbena je procjena za samo jednog dužnosnika, oko 70 tisuća eura mjesečno. Od plaća, dnevnica, putovanja, smještaja, vozila, sve to ulazi u troškove osiguranja…

“Čuvanje zavisi od toga gdje štićena osoba putuje i boravi, ukoliko se nalazi u matičnoj državi, sigurno su ti troškovi niži u odnosu na to ako putuje i ovisno o tome što se u toj državi dešava”, dodaje Družeta.

“Zavisi koliko je ljudi u osiguranju, koristimo li dva ili jedno vozilo, putuje li se avionom, brodom ili vlakom, gdje smo smješteni, na kojem mjestu se nalazi ta zgrada”, rekao je.