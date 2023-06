Je li katolicizam kod mladih mrtav? Planula rasprava zbog predbračne čistoće: ‘Išla je stalno na misu, imala dečka, a tražila je da ju prasnem u autu pred crkvom’

Posljednji popis stanovništva pokazao je da je u Hrvatskoj i dalje najviše rasprostranjena katolička vjera, iako je broj katolika pao u odnosu prije 10 godina kada ih je bilo oko 86 posto.

Upravo se oko teme religije povela zanimljiva rasprava na Redditu.

Pitanje "Je li katolicizam mrtav u mlađim generacijama? Znate li ikoga tko je, recimo ispod 25 godina a da shvaća vjeru ozbiljno, tj. da je spreman održati predbračnu čistoću, čita Bibliju barem jednom tjedno ili nešto slično?", izazvalo je gotovo 400 komentara.





Odgovori su bili živopisni, a mogu se podijeliti u četiri glavne skupine: Oni koji poznaju mnogo takvih mladih osoba i koji tvrde da katolicizam nikako nije mrtav među mlađim generacijama, zatim oni koji razdvajaju vrijednosti od same religije. Nadalje, brojni su komentari korisnika koji tvrde da poznaju mnogo deklarativnih vjernika koji tu vjeru baš i ne prakticiraju sudeći po svakodnevnom ponašanju te ima i nešto onih koji decidirano kažu da je katolicizam kod mladih mrtav.

‘Živim blizu crkve, rijeka mladih prolaze ispred prozora’

Krenimo od skupine komentara, zapravo dosta brojne, koja smatra da ima itekako mnogo mladih koji prakticiraju svoju vjeru:

“Ja ih osobno poznajem barem 10 u rasponu od 23 do 27 godina”.

“Apsolutno nije mrtav, samo se ne družiš s takvim ljudima”.

“Živim blizu crkve i nedjeljom je nekoliko puta dnevno rijeka mladih obitelji koji nam prolaze ispod prozora i idu na misu. I na otoku gdje imamo vikendicu, jako puno mladih ljudi ide na misu. Tako da, rekla bih da ima”.

"Moj brat se toga drži dosta čvrsto, a ima 29 godina. S obzirom na to da se druži s ljudima istih uvjerenja (a neke sam i upoznao) znam ih više od pet".









“Većina ljudi koje znam u dvadesetima su vjernici, tipa 70-80%, doduše, ekstreman nije nitko. Predbračnu čistoću ne prakticira nitko. Znam samo za dva dečka koji su to prakticirali, i jedan i drugi se oženili vrlo mladi, s 22-23, dobili pri ženidbi poklon od roditelja kuću i sad imaju djecu”.

“Mislim da je sve više mladih što se okreće Bogu i pokušava živjeti život što bliži njemu. Osobno znam puno ljudi koji su mlađi od 30 i prakticiraju vjeru”.

"Ja se krećem u tim krugovima pa zato bih rekao da nije mrtav. Sigurno znam preko 50-ak ljudi i sam sam jedan od njih. Slobodno dođite na Sveti Duh u Zagrebu četvrtkom u 19 sati gdje na misi bude preko 600-700 mladih. Susret se zove Duhovno duhovite večeri".









Vrijednosti da, ne nužno vjera

Zatim dolazimo na skupinu komentara koji poznaju takve ljude, no i sami nisu takvi te razdvajaju vrijednosti od same institucije. Dakle, možda se vode nekim katoličkim načelima, no vjeru ne prakticiraju:

“Najbliže tome znam jednu žensku osobu iznad 25 koja je čekala zaruke (čak ne brak) prije stupanja u bilo kakav seksualan odnos. S obzirom da sam se davno maknula iz crkvenih krugova, sad sam većinom okružena s ateistima/agnosticima ili vjernicima koji su dosta chill oko prakticiranja vjere. Stariji članovi obitelji su jedini ultra vjernici koji idu na misu svaki tjedan, mole se i sudjeluju u raznim vjerskim događanjima”.

“Vodim se principom “ne čini nikom ništa nažao i budi dobra osoba” pa što bude kad umrem, bude”.

“Problem je sto danas malo tko slijedi život kakav je živio Krist, poniznost, služenje drugima, nesebična ljubav, blagost, umjerenost… nije dovoljno izvršavati religijske stvari (misa, krunica, sakramenti) ako ne živiš djela ljubavi i milosrđa”.

‘Svi se križaju oko raspela, a vikendima opijanje, droga…’

Zatim su se javili korisnici koji osuđuju licemjerne vjernike koji pravila prakticiraju samo načelno, a u praksi se ponašaju sasvim suprotno:

“Iako sam sam teški ateist svi u mojem okruženju (u 20-ima) se križaju kod raspela, nose križeke na vratu, pomole se kod jela, a vikendima se opijaju, drogiraju, slušaju cajke, prakticiraju predbračni se*s… Za takva djela se i prema Novom Zavjetu ne ide u raj”.

"Ići na misu nije dokaz ničega. Ja sam ateist, a pri svojim najboljim danima single života sam kresao curu koja je imala dečka i svaki vikend na misi, jednom me zatražila da zaustavim auto na Sv. Duhu pred crvkom da se posek*amo. Sad je oženjena za tog dečka i ima dvoje djece. Druga pak isto na misi svaki vikend iz Hercegovine, a svaku subotu na narodnjacima i tu i tamo voljela povuć bijelo, a na dnevnoj bazi travu. Itd. Meni koji sam liberalan ateist je to bilo too much i ni jedna mi nisu bila materijal za vezu. Tako da mise kao primjer morala možete bacit u vodu…".

“Definitivno, seksualna nemoralnost i moralni relativizam su svuda oko nas. Ono što me motiviralo da postavim ovo pitanje je situacija u kojoj je na jednoj pričesti, na kojoj sam bio nedavno, jedan tetak sa zlatnim križem oko vrata pitao mog 16-godišnjeg rođaka “je*e li šta”.

“Ma sve su ti to fake katolici, imaju križ u kući jer i susjedi imaju, idu za Badnjak na misu jer i susjedi idu. Aj da su ti to to ovi obični zabluđeni katolici, ali su preostali katolici vjernici da se uklope”.

Prave se da su vjernici da drugi fake vjernici misle da su ovi pravi vjernici. Odi u crkvu i pitaj bilo koga, čak i hardcore bakice koje rokaju krunicu cijele dane, 10 zapovjedi i možda će ih znati 7. Kamo li da će znati išta iz Starog zavjeta, jer se to ne čita na misi ili da će se odazvati na ljudske kvalitete koje Biblija zaziva”.

“Kao odgovor mladog 26 godišnjaka, ima više takvih mlađih nego starijih. Sve veliki vjernici po cajkaškim klubovima, križa se u autu kad prođe pored kapelice i onda s mamicom na misu u nedjelju. Isto tako znam i neke koji onako, kao vjeruju, odu na misu zato jer im je lijepo u crkvi (atmosfera, ljudi) i odu doma, navečer sa društvom na cugu i počnu radni dan u ponedjeljak, a ti ne bi nikada rekao da taj zna otići na misu. Ovi drugi mi se više sviđaju, ja ne diram njih niti oni mene i baš smo si cool”.

‘Svećenik mi je rekao da ću gorjet u paklu ako upišem etiku’

Na kraju, izdvajamo komentare onih koji tvrde da je katolicizam kod mladih mrtav:

“Ništa novog. Pogledaj psovke našeg naroda. Isus, Bog, Marija, svi se spominju u najodvratnijim kombinacijama. Reci, zar bi takvo nešto izmislio narod koji zaista vjeruje? Mislim da će Hrvati ostati katolici dugo nakon što prestanu biti kršćani”.

“Za mene, jest. Svećenik mi je na župnom, prije krizme, u 8. razredu rekao da ću gorjet u paklu ako upišem etiku u srednjoj, umjesto vjeronauka. Rekoh ok, sa ovime smo završili. Nisam više nikad kročio u crkvu, i evo me, sa 30 i dalje živ i zdrav. Nisam izgorio. A neki za zlostavljanje djece neće gorjet u paklu”.

“Ne vjerujem da itko vjeruje, mislim da se svi foliraju vjerujući da je ovaj drugi budala pa je sve to ozbiljno shvatio”, komentiraju korisnici Reddita.