'JAVNOST IMA PRAVO ZNATI, KOGA ONI TO ŠTITE?' Najveća idiotarija u slučaju Zambija: 'Možda da na jednak način priznajemo diplome doktora?'

Autor: Marcel Holjevac/7dnevno

Ništa sporno: Zna se da je sud u Zlataru put do Konga

Vijest u najkraćim crtama glasi: Proveden je izvanredni nadzor sudova u Zlataru i Varaždinu, inače “go to” adresa za one koji žele posvojiti dijete iz neke države koje ne dopušta strancima posvajanje djece, i nisu utvrđene baš nikakve nepravilnosti. Riječ je o idiotariji. Nadzorom je, naime, utvrđeno da su predmeti u rad dodijeljeni nasumičnom dodjelom pojedinim sucima, a Ministarstvo pravosuđa i uprave, kažu, nije ovlašteno ocjenjivati postupanja sudova u sudskim predmetima niti provjeravati dijelove spisa! Dva očita pitanja su: Prvo, jesu li ti sudovi uopće bili nadležni, s obzirom na to da “posvojitelji” nemaju boravište u Zlataru, odnosno, ako su predmeti i dodjeljivani “nasumično” unutar suda, je li i izbor samog suda bio “nasumičan”? Jer, očito se u krugovima “Kongoanaca” zna kamo se ide po papire. I drugo, tko onda jest nadležan provjeriti dokumentaciju, za koju Kongo tvrdi da je krivotvorena i da je njihovi sudovi NISU izdali, što je alfa i omega ovog slučaja? Jer, jasno je, ako je državljanstvo toj djeci dodijeljeno na temelju krivotvorene dokumentacije, ono je ništetno.

Objašnjenje Hine također je nakaradno: kažu, razlog što je to rješavao sud u Zlataru je taj “da je postupak daleko brži jer su zagrebački zatrpani brojnim predmetima”. Istina je, međutim, da se stranka obraća sudu gdje ima prebivalište, a onda je sud taj koji može prebaciti predmet ako je zatrpan. Varaždinci su se obratili sudu u Varaždinu, a Zagrepčani sudu u Zlataru. Ima li to veze sa “zatrpanošću mnogim predmetima” suda u Zagrebu? Nema, naravno.





A sama dodjela ovom ili onom sucu nebitna je za cijeli slučaj! Javnost zanima kako je glasila ta strana sudska odluka koju nitko nije ovlašten vidjeti i koje ju je sudsko tijelo navodno donijelo u Kongu, s obzirom na to da je Kongo kategoričan da – nije ni jedno. Kažu, nigdje u zakonu ne stoji da postoji ikakva provjera dokumentacije. Ako sud ne provjerava dokumentaciju, ni to jesu li posvojitelji uopće u registru niti je li posvajanje sukladno hrvatskim zakonima koji jasno propisuju proceduru posvajanja (upoznavanje s djecom, što je i moralna obaveza, a ne to da vam ih dovedu kao paket, pa ja ni mačku ne bih posvojio a da je prije ne upoznam i ona mene!), niti vodi evidenciju o takvim predmetima, niti čuva dokumentaciju, čemu onda uopće sudska odluka o bilo čemu? Možda da počnemo na jednak način priznavati diplome doktora medicine ili inženjera građevine iz Konga (i drugdje), bez ikakve provjere? Ili bilo kakve dokumente? Pa kad netko umre ili se sruši most, utvrdimo da je sve ionako bilo po zakonu jer zakon nigdje ne propisuje da se dokumenti provjeravaju? Dakle, ako želite ovjeriti krivotvoreni dokument, znate kojem se sudu u Hrvatskoj morate obratiti. Jer ima i onih koji su – odbili takve idiotarije ovjeravati. Primjerice, sud u Slavonskom Brodu koji je odlučio zatražiti odobrenje Ministarstva, pa su “posvojitelji” – potražili drugi sud. Sve po zakonu! Dakle, umjesto da se detaljno istraže sva “posvojenja” djece iz Konga, naša Vlada igra na kartu toga da će sudovi u Zambiji pokleknuti pred diplomatskom velesilom kakva je Hrvatska. Koga time misle da štite? One u Zambiji ili sebe?

Širenje lažnih vijesti: Capakova zamjenica plaća 4000 eura?

Verbalni delikt se vraća, da si ne lažemo. Po hitnom postupku. Vladi se, izgleda, žuri uvesti ga prije nego što se svi skupe u Jasenovcu. Vodi se rasprava o zakonu kojim će se kažnjavati “širenje lažnih vijesti” – sintagma tako mila svim totalitarnim i represivnim režimima u povijesti i tako u neskladu s liberalnom demokracijom starog kova, gdje se istinitost činjenica provjerava znanstvenim raspravama, ili na sudu, ili jednostavno vrijeme pokaže što je činjenica, a što ne. “Lažne vijesti” i “govor mržnje” labave su i prilično neodređene pravne kategorije pa se može suditi prema političkim kriterijima, ne pravnim, što uostalom dokazuje i Putinova Rusija, gdje brojni zbog “lažnih vijesti” (koje su prave) završavaju u zatvorima. A ni na zapadu nije nešto puno bolje, samo se neke stvari rade više u rukavicama.

Ovako, za utvrđivanje činjenica nije nadležna ni znanstvena metodologija, ni sudski istražitelji, ni gruba stvarnost u kojoj činjenice uvijek kad-tad isplivaju na vidjelo, nego policija, koja vam može odvaliti do 4000 eura globetine. Dakle, treba li sad policija otići do Capakove zamjenice i naplatiti joj 4000 eura jer je ne tako davno rekla da cjepivo 100 % štiti od umiranja (doslovce)? Ili se ispričati onima koji su bili banirani zbog “lažnih vijesti” na društvenim mrežama, da bi se ispostavilo da lažne vijesti to nisu. Spada li i satira u lažne vijesti? Vjerojatno, jer je Twitter davno trajno banirao “Babylon bee”, američki – satirčki site, pandan Charlie Hebdou (gdje su sad “Je suis Babylon bee” prosvjedi, nije terorizam kad mi to radimo?)

Da, bilo bi lijepo kad bismo imali svijet slobodan od propagande, namjerno ili zlonamjerno plasiranih dezinformacija, neznanja i gluposti. Samo šteta od ovakvih politika je zacijelo osjetno veća nego korist. Današnja liberalna ljevica, zeloti borbe protiv “lažnih vijesti”, vole osuđivati Crkvu zbog Galilea (iako slučaj nema veze s Crkvom, a zapravo ni s heliocentričnošću, ima s političkim intrigama): pa, on je zapravo osuđen pred inkvizicijom na zabranu naučavanja i kućni pritvor zbog – širenja lažnih vijesti. Kao i mnogi drugi kroz povijest. Zabrana širenja “lažnih vijesti” nije doli dozvola vladama diljem svijeta da samovoljno određuju, mimo bilo kakvog utvrđivanja činjenica, što je istina, a što ne. Da bude gore, cijeli današnji politički diskurs dobrim dijelom počiva na romantičarskom, posve činjenično neutemeljenom pogledu na svijet, i na filozofiji zasnovanoj na dokazano lažnim činjenicama, pretežno marksističke provenijencije.

Bezbroj ljudi je kroz povijest osuđeno zbog “širenja lažnih vijesti”, proganjano zbog slobode govora, koja se uvijek i svagdje suzbijala time da netko “širi laži” (o našem socijalističkom uređenju, Drugu Titu, i tako dalje, sjećate se). S druge strane, cenzura nikad nije spriječila širenje nikakvih “lažnih vijesti”, naprotiv, uvijek je samo i jedino štitila propagandu koju su širile vlasti i potpirivala inducirane masovne histerije u svrhu lakše kontrole podanika. A naravno, tu je i ZDS za koji ćete plaćati 4000 eura jer je, kažu, fašistički pozdrav. Nije teško pretpostaviti da razni antifašistički pandani, puno krvoločniji, poput “smrt fašizmu” i petokrake, neće potpasti pod taj zakon, kao ni razne kokarde i “naše pjesme” Porfirija i zbora iz Chicaga. I to unatoč tomu što je u zadnjem ratu ZDS de facto bio – antifašistički, a petokraka notorno fašistička. Kao što je danas i “Sloboda Ukrajini” antifašistički, a ne fašistički pozdrav.

Reforma zdravstva: Štrajk koji se nije dogodio

Najavljeni, zasad odgođeni štrajk liječnika samo je potvrdio ono o čemu rijetki liberali u Hrvatskoj govore: zdravstvo treba liberalizirati, kao i zdravstveno osiguranje, domove zdravlja kao relikte socijalizma ukinuti, kao i monopol HZZO-a. Naravno, neki će se buniti jer liječnici, kažu, ionako zarađuju više nego “prosječni građanin”, ali prosječni građanin ne može izvesti operaciju na srcu, niti vam skrpati kosti, pa je logično da zarađuju više, naročito s obzirom na duljinu i zahtjevnost školovanja. Uostalom, anegdota / vic koji kruži ovih dana govori o liječniku koji se požalio keramičaru koji mu je masno naplatio pločice u kupaonici da ni on ne zarađuje toliko po satu. “Nisam ni ja dok sam radio kao liječnik”, kaže mu keramičar. Mislim, u državi u kojoj bolji električar, kuhar, pizza-majstor bez problema zaradi dvije tisuće eura mjesečno, a konobara je za manje od tisuću eura osnovne plaće nemoguće naći ako nije Nepalac, glupo je govoriti o tome kolike su plaće liječnika. Ionako bježe u Njemačku, ondje su veće.

Zahtjevi su uglavnom razumni: koeficijenti, za što je definiran rok, vremensko-kadrovski normativi, tzv. robovlasnički ugovori, za što je obećano da će se pokrenuti revizija tih ugovora, i Zakon o radno-pravnom statusu liječnika.









No ono što upada u oči jesu “robovlasnički ugovori” specijalizanata. Riječ je zapravo o zahtjevu za ukidanje obveze plaćanja specijalizacije njezinim odrađivanjem u bolnici koja profesionalno usavršavanje i plaća. A tu dolazimo do onoga o čemu sam više puta pisao: kao što bolnice ne žele svojim novcem školovati specijalizante a da im to oni ne odrade, tako ni Hrvatska ne bi trebala školovati nikoga, fakultetski, ako on to onomu tko mu je “besplatno školovanje” i platio – poreznim obveznicima – ne odradi ili ne vrati novac. Drugim riječima, tko nakon fakulteta želi u Irsku ili Njemačku, slobodan je, ali neka vrati državi sav novac uložen u svoje školovanje. Ili, još bolje, uvedimo kao i sav normalan svijet studentske kredite. Znanje nije roba, govorila je parola na davnim zahtjevima za besplatno školstvo. Nije, ali je kapital. I poduka nije besplatna.

Zdravstvu, dakle, treba reforma – ali ne takva koja će se svesti na koeficijente, nego takva koja će ga postaviti na tržišne, zdrave osnove, a ne da svakih pola godine država mora milijardama sanirati bolnice i moliti farmaceute da ne obustave dostavu lijekova zbog dvije godine neplaćenih računa. A građanima pustiti na izbor, platiti iz svog džepa ili čekati godinama na pregled ili operaciju, umjesto da osiguranje pokriva i privatne liječnike. “Jeftino” osiguranje ionako nije jeftino kad vam još dva puta toliko uzmu preko poreza da bi pokrili ono što nedostaje.