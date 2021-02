JAVIO SE VLASNIK KOJI U KAFIĆU NE ŽELI HDZ-ovce: ‘Stižu nam prijetnje! Pogledajte što nam pišu, sve sam prijavio’

Autor: V.K

Nakon što su iz riječkog kafića “Three Monkeys” poručili kako HDZ-ovci nisu dobrodošli digla se velika prašina. Lokalni HDZ ih je optužio da im je objava “rasistička” te da su to metode nekih prošlih vremena”, a i gradonačelnik Vojko Obersnel se složio kako ne odobrava to da se bilo kojem građaninu brani dolazak igdje.

U međuvremenu se oglasio i vlasnik Tomislav Kovačević koji je za 24 sata rekao kako mu stižu prijeteće poruke i da će u ponedjeljak otvoriti kafić sam jer mu se djelatnici boje.

“Inače ne radim u lokalu, ali sutra ću otvoriti sam jer se moji ljudi nakon prijetnji boje i ja ih razumijem. U prijetećim porukama koje ću, radi preventive i sigurnosti svoje obitelji i djelatnika prijaviti nadležnima, navodi se kako njih (HDZ-ovaca) ima 293 tisuće, plus dodatne glasačke mašinerije te kako se trebam paziti jer sve ovo neće dobro završiti. Drugim riječima – tko god digne glas protiv vladajućih, a to je najčešće manjina ili pojedinac, neće dobro proći. Osobno se ne bojim, a to što mi se lijepe svakakve etikete poput onih da sam srbočetnik, komunist i rasist, nema nikakve veze sa zdravim razumom i to može napisati samo netko nepismen, osim ako se HDZ ne smatra rasom”, poručio je Kovačević napomenuvši kako njegova objava ne znači zabranu ulaska u kafić, nego da je to samo “apel malog čovjeka protiv nepravde”.