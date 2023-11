Javio se otac dječaka koji je navodno zaklao šest pasa: ‘Ja sam to učinio’

Autor: Dnevno.hr

Nakon šokantne vijesti o nezapamćenom zvjerstvu nad životinjama na području Širokog Brijega u BiH, o 14-godišnjem dječaku, kako su pisali tamošnji mediji, koji je navodno zaklao šest pasa u vlasništvu svog susjeda, priča je dobila i drugu stranu.

Naime, nakon što su uznemirujuće fotografije životinja s prerezanim vratovima obišle društvene mreže, javio se dječakov otac, koji je za portal Otpor.Media podijelio svoju stranu priče.





“Iako imena i mjesto niste naveli, ali mi znamo kao i onaj čiji su psi na fotografiji, moj sin nije ubio te pse, jer sam to ja učinio”, rekao je navodno otac dječaka.

‘Ovo je izmaklo kontroli’

“Žive u gradu, a pse dovode ovdje i ostavljaju ih puštene bez bilo kakvog nadzora. Ovdje govorimo oko 30-ak pasa kojih trenutno ima na ovoj lokaciji u mojoj blizini. Dogodi se da ponekad ti psi znaju biti svezani lancem, ali vlasnik/ci rijetko dođu da ih uopće nahrane i dolazi do bježanja.

Nakon toga ti isti psi kreću po mjestu raditi štetu i ubijati perad koju mještani imaju", opisuje ovaj mještanin koji tvrdi da je dugi niz godina žrtva ovih pasa i napominjući kako ovo nije prvi slučaj.

“Ovdje sam rođen, svoju djecu prehranjujem radeći fizičke poslove i učim ih poštenju od malih nogu. Učim ih kako imati domaće životinje i za njih se brinuti, a onda svako malo gledam kako mi djeca plaču jer su nečiji psi podavili mi svu perad koju ja držim na svom imanju i koja su u ‘kavezu’ okružena da ne lutaju izvan svog dvorišta. Ovo je jednostavno izmaklo kontroli s ovim psima za koje nitko ne odgovara”, govori.

Razlog ubijanja šest pasa?

Upitan zašto je ubio šest pasa i je li to bilo potrebno te zbog čega nije prijavio nadležnim institucijama da se pozabave tim psima, kazao je:

“Znaju oni jako dobro to, samo nitko nikada da nešto poduzme dok se ovakvo nešto ne dogodi i netko ‘uzme stvari u svoje ruke’. Svjestan sam svoje pogreške ali do ovoga sigurno ne bi došlo da je druga strana i čiji su psi koji su bili izvan kontrole i koji su godinama pravili veliku štetu mojoj obitelji, mojoj djeci, adekvatno čuvani.

Kada je sin nazvao vlasnika pasa i tražio od njega da financijski podmiri troškove kojeg su njegovi psi učinili, i kada sam rekao cijenu, samo zadnjeg 'krvoprolića' bez da sam spominjao prijašnje stvari i domaće životinje koje mi je njegov pas podavio, a to su biti patke, zečevi, pilići, kokoši… mislim da sam mu rekao sveukupno oko 200 eura, on je samo bahato odgovorio – "ta nisu janjad da toliko koštaju" – to je bilo "kap koja je prelila čašu" i jednostavno nisam moga u sebi trpjeti više taj njegov bezobrazluk koji sam trpio svih ovih godina i gdje sam olako prelazio preko svega.









‘Ne bježim od odgovornosti’

Nakon nekog vremena otišao sam do tih pasa i napravio sam što sam napravio. Ne bježim od svoje odgovornosti niti opravdavam svoj postupak koji sam učinio, ali neka sada on zakopava svoje pse kao što sam godinama ja sa svojom djecom zakopavao sve ono što smo stvarali, hranili i o čemu smo se brinuli”, prepričao je svoj potez.

Na koncu, portal piše kako su razgovarali s još nekim mještanima ovog sela na području Širokog Brijega i mnogi su potvrdili da imaju probleme sa psima koji se ovdje nalaze više kao lutalice nego nečiji kućni čuvari.

Također, navode da su trpjeli štete od istih, ne pravdaju ovaj potez svoga sumještana, ali donekle ga razumiju jer znaju što su i koju su štetu su nanosili ti psi, kažu.









Kako se doznaje, mještani će narednih dana pokrenuti akciju da se što hitnije riješi problem ovih pasa koji nisu pod kontrolom, niti u svom dvorištu nego rade štetu po selu ostalim domaćinstvima.