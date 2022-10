JAVIO SE ODVJETNIK PUPOVČEVE MLADE NADE! Stao u obranu nakon podizanja optužnice: ‘Milošević je pozitivac i pošten čovjek’

Autor: Dnevno.hr

Poznati hrvatski odvjetnik Anto Nobilo, u ovom slučaju i odvjetnik bivšeg potpredsjednika vlade iz SDSS-a Borisa Miloševića, na N1 je branio svojega klijenta.

Što za Miloševića znači priznanje Ane Mandac koja je čini se odlučila duboko omogućiti partnere i izabranike premijera Andreja Plenkovića, Nobilo je ustvrdio da je to “batina s dva kraja”.

“Ako je jedna okrivljenica priznala kazneno djelo, naravno da je to neki plus za Uskok. Međutim, samo bazirati presudu na iskazu pokajnika koji svojim svjedočenjem kupuje bolju poziciju u nagodbi s Državnim odvjetništvom, ne ide. Moraju biti neki drugi dokazi. Milošević je komunicirao samo s Mandac, ne i s tadašnjim ministrom Horvatom.





Postoje SMS poruke, ali razgovor za stolom se rekonstruira preko svjedoka. Bitno je da je Ana Mandac rekla Miloševiću što da radi, da on nju nije potakao. Podloga je također politička, kao što cijeli predmet ima politički značaj i nama to radi štetu”, rekao je Nobilo za N1.

Miloševićev odvjetnik je dao svoju stranu priče oko toga što se točno dogodilo s tim natječajem. “HDZ i SDSS su donijeli koalicijski sporazum i predvidjeli su između ostalog poticaje za predstavnike manjina. Odluka je vlade donesena. Kad je došlo do operacionalizacije tog natječaja, sistem bodovanja je bio takav da se manjine ne mogu probiti. Imate natječaj za manjine, a nemate dodatne bodove ako ste manjinski pripadnik u Hrvatskoj. Milošević je u tom smislu protestirao”, kaže Nobilo.

Dodao je i da je od Miloševića zatraženo da dostavi liste da se identificiraju koje su srpske tvrtke u pitanju jer su u Ministarstvu tvrdili da ne znaju. Kaže da su liste dostavljene s idejom da će noći nova sredstva i da će se crta spuštati, a ne preko toga. Nobilo je odgovorio što za cijeli predmet znači činjenica da se sumnjiče četiri bivša ministra.

“To dodaje dodatni značaj predmetu. Međutim, ako se izmaknemo iz predmeta i vidimo koji je to tip kaznenih djela, onda ćemo vidjeti da su to u nekim slučajevima zapošljavanje, natječaj i dodjela sredstava – to su pojavni oblici koji su karakteristični za sustav u Hrvatskoj koji smo izgradili – klijentelistički kapitalizam. To je uobičajeno. Činjenica da se u predmetu sumnjiče četiri ministra opterećuje postupak.

Svi će očekivati osuđujuću presudu, svi će očekivati da se osudi na simboličkoj razini kako bi se osudio taj model ponašanja koji je tipičan u Hrvatskoj. Kad bi netko htio ozbiljno, ovakvih predmeta bi na tjednoj bazi mogao proizvesti i to je ono što će biti najveći problem ovog predmeta. Mi moramo ogoliti i odmaknuti ovaj predmet od političkog konteksta”, kaže odvjetnik Nobilo.

Zatim je lijepo nahvalio svojeg klijenta

Nobilo tvrdi da je natječaj trebao biti za srpske tvrtke u najsiromašnijim općinama jer je to pozitivna diskriminacija. Odvjetnik nameće stav da je tu napravljena nepravda.









“Vlada je donijela odluku da se pomogne najsiromašnijim općinama i manjincima koji nisu ravnopravni u tržišnoj utakmici. Oni koji su provodili natječaj su izvitoperili kriterije po kojima bi manjinci mogli dobiti poticaje. Ovogodišnji natječaj ima bodove koji manjinci mogu dobiti. On je protestirao kako se natječaj izvitoperio i manjinci nisu dobili. Ništa on nije tražio. On osobno ništa od Ministarstva gospodarstva nije tražio”, govori Nobilo i dodaje da Milošević ima dobre šanse ako uspiju ogoliti slučaj te se baviti kaznenim pravom na suđenju.

“Po meni je on apsolutni pozitivac i mislim da je pošten čovjek. Mislim da je jedna nova generacija političara koja nam je trebala. On se smatra apsolutno iskorištenim. I bivši HDZ-ovi ministri zaslužuju pošteno suđenje. Ja shvaćam opoziciju da je to odlična prilika za iskorištavanje za napad na vlast, međutim kad uđemo u sudnicu volio bih da se bavimo činjenicama i pravom ako je to ikako moguće”, kaže Nobilo.

Odvjetnik je potvrdio da optužnica još nije stigla, ali da u smislu dokumentacije i svjedoka postupak nije velik. “Taj postupak ne bi smio dugo trajati. Ako on započne iduće godine, iduće godine bi mogao i završiti”, uvjerava Nobilo.









Podsjećamo, u srijedu je Uskok podigao optužnicu protiv četiriju bivših HDZ-ovih ministara.

Radi se o Darku Horvatu, Josipu Aladroviću, Tomislav Tolušiću i Borisu Miloševiću.