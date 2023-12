Javio se meteorolog koji je predvidio superćelijske oluje: ‘Postaje opasno, dim odlazi u atmosferu’

Autor: I.G.

Nakon što je vulkan na Islandu sinoć eruptirao i izazvao evakuaciju 4.000 ljudi iz grada Grindavika, meteorolog Ivan Ristić, koji je među prvima ljetos spominjao superćelijske oluje, naglasio je da bi stanovnici Balkana mogli osjetiti posljedice erupcije.

Ristić je za Blic izjavio da će dim iz Islanda utjecati na atmosferu, a jaki sjeverozapadni vjetrovi prema Europi mogli bi donijeti dim i na Balkan.

‘Doći će i do nas’

“Taj dim ide u atmosferu i to je povezano i s meteorologijom. Jaki vjetrovi sjeverozapadni idu prema Europi. Doći će i do nas. Dim ide baš u dio gdje lete avioni i postaje opasno. Dim odlazi u atmosferu, a jaki vjetrovi koji dolaze s Islanda doći će do Europe. Mi u Srbiji ćemo pri tlu imati smog, a gore taj vulkanski dim”, rekao je meteorolog Ristić.

On je također podsjetio na predviđene klimatske promjene, ističući da će ljeto na Balkanu trajati od svibnja do listopada. Posebnu pažnju posvećuje Italiji, gdje se očekuje aktivnost supervulkana koji je veoma opasan.

Kao što sam nagoveštavao u prethodnim nedeljama, rano jutros je počela eurupcija vulkana Fagradalsfjall na Islandu, grad…









‘Italija je najopasnija’

“Italija je najopasnija, tu je supervulkan koji se budi na tisuću godina. Sada je 900. godina, očekuje se erupcija u narednih 100 godina”, zaključuje Ristić za Blic.

Podsjetimo kako je meteorolog Ristić ovog ljeta upozoravao na tropske temperature i opasnost od superćelijskih oluja s ogromnom snagom, koje su nedavno zahvatile Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Srbiju.

Samo nekoliko dana nakon njegovog upozorenja, velika je oluja poharala Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Srbiju i odnijela živote šestero ljudi.