JAVIO SE LAUC! Evo kako komentira izbacivanje iz Znanstvenog savjeta: Moj glas nije među onima koje je lako ušutkati

Autor: Dnevno.hr

Znanstvenik Gordan Lauc uskoro više neće biti član Znanstvenog savjeta Vlade.

Najavili su to jučer premijer Andrej Plenković i ministar zdravstva Vili Beroš, navevši kao razlog njegovo pozivanje na prosvjede i otpor mjerama.

Iako Lauc te odluke jučer nije komentirao, danas se oglasio na svom Facebook profilu.

“Jedan glas je lako ušutkati, no vrijeme u kojem se istina mogla dugo sakrivati je davno prošlo. Ne samo Hrvatska, već i brojne druge zemlje razne “stroge mjere” uvode u trenutku kada je rast već prešao u pad broja zaraženih. U Hrvatskoj čak niti uz dodatno testiranje više od 100,000 asimptomatskih i tako dodatno “uhvaćene” slučajeve vidimo jasni pad broja potvrđeno zaraženih”, piše Lauc.

Tvrdi da je delta val prešao vrhunac te da slijedi pad broja oboljelih, no ne zna hoće li se to vidjeti na broju ljudi u bolnicama. U tom kontekstu problematizira covid potvrde jer one cijepljene osobe ne obvezuju na testiranje.

“Mi imamo oko 10,000 hospitaliziranih ljudi i ako se sada virus proširi među njima bit će i jako puno hospitaliziranih koji su pozitivni. Da smo umjesto 100,000 javnih i državnih zaposlenika testirali cijepljene zdravstvene radnike spasili bismo puno života, no ovo sve više nema nikakve veze sa virusom i bolesnim ljudima…Moj glas nije među onima koje je lako ušutkati, samo ne želim komentirati informacije iz medija i čekam da mi netko javi jesu li mi se zahvalili na suradnji, ili su mi se zahvalili na suradnji”, napisao je Lauc.