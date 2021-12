JAVIO SE I ODMAH UDARIO PO PREDSJEDNIKU! Škoro kritizira, spominje srbočetnike: ‘Jako se uživio u svoju ulogu, svakom je loncu poklopac’

Autor: N.K

Bivši predsjednik Domovinskog pokreta i sada nezavisni saborski zastupnik iz Kluba Suverenista Miroslav Škoro gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o stanju u BiH, a posebno se dotaknuo i predsjednika Milanovića.

Dok Milanović skuplja simpatije na desnici i naklonost određenih desnih opcija u Saboru, Škoro Milanovića vidi kao osobu koja je “svakom loncu poklopac”.

Dotaknuo se i njegovih izjava o obitelji Zec. Škoro je viđenja da se ne smije relativizirati niti jedna žrtva.

“Svakom loncu poklopac”

Komentirao je i predsjednika Zorana Milanovića i tragediju obitelji Zec.

“Jako se uživio u svoju ulogu. Nekad je govorio da je predsjednik fikus, no ne ponaša se tako, ponaša se kao da želi biti svakom loncu poklopac. Voli o svemu filozofirati, razmišljati, izgovarati o stvarima koje nemaju puno veze s realnim životom jer i kad je bio u realnom sektoru, bio je neuspješan”.

“Ne možemo reći da je Hrvatska učinila sve što je mogla”

Na pitanje o obitelji Zec, Škoro odgovara:

“Obitelj Zec žrtva je nesretnog i ružnog vremena koje je nastalo kao posljedica srbočetničke agresije na Hrvatsku. To je faktografija. Meni je žao svih žrtava pa i te. Ne ponovilo se. Milanović je pokušao, govore mnogi, relativizirati priču, no žrtva je žrtva, treba se prema svakoj odnositi s pijetetom. Kad sam rekao da bih pomilovao Tomislava Merčepa, sukladno svim zakonima, propisima, kad netko ispunjava uvjete za nešto, to mu treba omogućiti. Zna se procedura kako dolazi do pomilovanja. Ubojice nisu de facto i de jure kvalitetno i sustavno progonjeni i nije slučaj riješen na način da možemo kazati da je došlo do zadovoljenja pravdi. I ne možemo reći da je Hrvatska učinila sve što je mogla. Nažalost živimo u vremenu u kojem takve stvari nismo uspjeli riješit. Sudstvo je pod jako velikim utjecajem politike”, kazao je.