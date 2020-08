JAVIO SE AUTOR TRANSPARENTA ‘J***t ćemo srpske žene i djecu’: Vjerujete li njegovu objašnjenju?

Autor: Dnevno

Luka J. zvani Joško (20) autor je transparenta na kojem piše “J**at ćemo srpske žene i djecu”.

Zbog tog transparenta kojim su u lipnju uz bengalke mahali na zagrebačkoj Kustošiji, on i pet kolega BBB-a zaradili su optužnicu Općinskog državnog odvjetništva. Osim što su razvili transparent, vikali su i “Ubij Srbina”.

Za Luku J., koji je izradio transparent, tužiteljstvo traži djelomičnu uvjetnu zatvorsku kaznu od 14 mjeseci, s time da najmanje šest mjeseci mora provesti u zatvoru, dok bi mu ostatak od osam mjeseci zatvora bio uvjetovan time da u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Za ostale okrivljenike, Karla S., Bruna Ž., Juru G., Dina Č. i Tomislava Š., tužiteljstvo traži bezuvjetne kazne po pet mjeseci zatvora.

Luka J. kaže da je za sve kriv alkohol

“Ja sam izradio taj transparent. Žao mi je zbog toga. Sve se dogodilo zbog velike količine alkohola. Ne znam zašto sam to uopće napisao. Kriv je alkohol, a i društvo me ponijelo. Izradio sam na transparentu i stilizirano ‘ušato’ ‘U’. Znam da je to znak Nezavisne Države Hrvatske, ali ne znam je li isticanje toga simbola kažnjivo”, ispričao je na ispitivanju, piše Jutarnji list.

DORH podigao optužnicu krajem srpnja

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je u prošli ponedjeljak optužnicu protiv šestorice mladića koji su u lipnju izvjesili transparent kojim se vrijeđa i poziva na etničko nasilje nad srpskim ženama i djecom.

Optužnica podignuta pred zagrebačkom Općinskim kaznenim sudom tereti 21-godišnjaka, trojicu 20-godišnjaka i dvojicu 22-godišnjaka, priopćilo je Državno odvjetništvo (DORH).

”Okrivljenike se tereti da su se 11. lipnja oko 21 sat okupili s više nepoznatih osoba, a nakon što je prethodno prvoosumnjičeni 21-godišnjak izradio transparent koji prema svojem sadržaju i izgledu potiče nasilje i mržnju prema pripadnicima jedne nacionalne manjine u RH, pri čemu je stilizirao slovo ‘U’ u zadnjoj riječi”, stoji u priopćenju DORH-a.

Tužiteljstvo je dodalo da su šestorica okrivljenika, zajedno s drugim nepoznatim osobama, motivirana netrpeljivošću prema pripadnicima druge nacionalne manjine i u nakani da kod drugih osoba izazovu nasilne oblike ponašanja, netrpeljivost i prezir prema osobama druge nacionalnosti, uz zapaljene baklje razvila transparent koji je izradio 21-godišnjak. Pritom su glasno izvikivali riječi koje pozivaju na nasilje i mržnju, dodao je DORH.

Državno odvjetništvo u optužnici je predložilo da se protiv šestorice okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, koji im je ranije bio određen rješenjem suca istrage.

Prema fotografijama objavljenima na društvenim mrežama, riječ je o nekoliko Dinamovih navijača koji su u Kustošijanskoj ulici u Zagrebu izvjesili natpis “J..at ćemo srpske žene i djecu”, uz slovo “U”.

Podsjećamo, fotografiju tog čina na društvenim je mrežama objavilo Srpsko narodno vijeće, a premijer Andrej Plenković istoga ga je dana osudio.