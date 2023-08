Javila se nova svjedokinja, potvrdila sve što je Amerikanka rekla, oglasila se i Hitna: ‘Ne razumijemo prozivke’

Autor: Dnevno.hr

Povodom nemilog događaja protekle subote ispred ambulante Hitne pomoći u Supetru na Braču, kada je mladić sa srčanim smetnjama ležao satima na ulazu u Hitnu pomoć, a o čemu je za Slobodnu govorila šokirana Amerikanka koja se tamo našla i o čemu smo pisali ovdje, javila se još jedna svjedokinja, ovog puta 35-godišnja Zagrepčanka.

“Potvrđujem sve ono što vam je 60-godišnja Amerikanka rekla jer sam i sama bila svjedok događaja. Otac mladića koji je bio jako loše rekao je kako njegov sin inače ima problema sa srcem, na što mu je ženska osoba koja je izišla iz ambulante u civilnoj odjeći rekla doslovno: ‘Tko ste vi da određujete da li on ima problema sa srcem, to mi određujemo'”, ispričala je 35-godišnjakinja također za Slobodnu, a koja je također u subotu došla tražiti pomoć za svoje dijete, odnosno recept za antibiotik jer joj je kći imala problema sa zubom. Ona je u supetarsku Hitnu pomoć upućena od strane stomatologa.

“Čim smo ušle u tu prostoriju koju oni nazivaju čekaonicom, a koja je izuzetno skučena i u kojoj, mislim, imaju četiri sjedalice, uočila sam tog mladića koji je izgledao jako loše. Baš se na njemu vidjelo da nije dobro. Unutra su još sjedili jedna američka državljanka s urinarnom infekcijom, Šveđanin, koji je također imao urinarnu infekciju i koji je tu bio s cijelom obitelji. Kako nismo imali gdje sjesti, stajali smo na nogama, da bi nakon desetak minuta iz ambulante izišla ženska osoba, koja na sebi nije imala liječničku kutu ili odjeću medicinske sestre, već je bila u civilnoj odjeći.





‘Nije to moj posao, znate tko je dežuran’

‘Recite’ – izustila je onako glasno, ljutito. Amerikanka je rekla da ima urinarnu infekciju i da joj treba antibiotik, ali da prije nje može ući mladić kojemu je bilo jako loše. Tada je ta gospođa koja je izišla iz ambulante rekla ‘dalje’ i ja sam joj rekla da trebam antibiotik za zub moga djeteta. Na to mi je gospođa odgovorila: ‘Nije to moj posao, znate tko je dežuran.’ Ja pitam tko, a ona odgovara – ‘u Splitu’.

Tada otac tog dječaka, koji nije pričao dobro hrvatski, pa sam po akcentu pretpostavila da je negdje iz SAD-a ili Kanade, govori kako taj mladić ima problem sa srcem i temperaturu od 39 stupnjeva.

Kada sam uvidjela da neću moći učiniti ništa tu na Hitnoj, otišla sam ‘na svoju ruku’ u ljekarnu. Nedugo potom, negdje 10 minuta prije 20 sati, kada ljekarna zatvara, i ostali su samoinicijativno došli u ljekarnu i rekli kako u ambulanti nema nikoga. Farmaceutkinja je tada nazvala ambulantu i oni su joj rekli da se pacijenti vrate, jer sada u ambulanti ima nekoga. Cijeli događaj su pravdali činjenicom kako je ‘njima smjena'”, ispričala je Zagrepčanka.

Istaknula je i kako su joj ostali, koji su nakon nje došli u ljekarnu, rekli kako je mladić koji je jako loše izgledao legao na pod ispred ambulante.









Oglasila se Hitna

Konačno se oglasila i Hitna, kojoj je Slobodna poslala upit odmah nakon izjave Amerikanke, međutim, u svom se odgovoru žale na “difamaciju na temelju subjektivnog doživljaja Amerikanke”, no odgovor Zavoda za hitnu medicinu SDŽ potpisao je dr. Leo Luetić, ravnatelj tog Zavoda. On je odmah kontaktiran, čim je američka državljanka dala izjavu, no on je novinare uputio na pisarnicu ZHM SDŽ kojoj su poslali pitanja i čekali odgovore, uz napomenu kako je dr. Luetić putem telefona rekao da odgovore ne očekuju istoga dana (u ponedjeljak). Odgovor je objavljen čim je stigao.









U uvodu svog odgovora su naveli kako Ispostava HM Supetar Zavoda za hitnu medicinu SDŽ ugovara jedan T1 tim HM u 24 sata rada cijele godine.

U svom odgovoru navode da je u navedenom vremenu službujući medicinski tim bio dr. med. T. E. i medicinska sestra J. P. M. Pri dolasku u smjenu zatekli su punu čekaonicu. Pitali su ima li itko od pacijenata neko hitno stanje, na što im je odgovoreno da pacijenti imaju neka febrilna stanja ili uroinfekcije. Zbog toga je, kaže se u odgovoru, odmah u ambulantu uvedena majka s djevojčicom M. R. u naručju. Prema izjavi majke, “djevojčica se nesvijesti” te je kolabirala tri puta. Djevojčica je pregledana, ordinirana joj je infuzija i opservirana je u ambulanti ispostave Hitne medicine.

Tada je u 19.31 sat uslijedio poziv da mlađa muška osoba ima srčani napadaj i da leži bez svijesti te da ima bolove u prsištu u trajanju od 90 minuta. Poziv je po crvenom kriteriju zaprimio dr. T. E.

Po izlasku iz Ispostave radi hitne intervencije dr. T. E. navodi da je vidio pacijenta L. P. i njegova oca koje obojicu poznaje. Pitao ih je o čemu se radi, na što je dobio odgovor od oca da dječak tri dana ima grlobolju te da nije mogao doći do liječnika obiteljske medicine, da se slabo osjeća i da je legao. Dr. T. E. im je rekao da pričekaju da se tim vrati, da idu na jedan hitan slučaj koji je blizu Ispostave te da će se brzo vratiti i da nastavi ležati do povratka tima s intervencije. Dr. T. E. je u svom očitovanju rekao kako mu se mladi pacijent koji je ležao na podu doimao stabilno te da nije smio odgađati izlazak na intervenciju koja je upućivala na iznenadnu srčanu smrt.

‘Zašto nas se proziva?’

Kao napomena se navelo da je odlučeno da dječak L. P. ostane ležati vani u hladu zbog toga jer je čekaonica bila ispunjena pacijentima i vruća. U ambulanti je ostala ležati djevojčica M. R. s postavljenom infuzijom. U hitnoj intervenciji je pregledan pacijent R. B., dana mu je trerapija i ostavljen je kući. Do dolaska tima s intervencije, iz Stacionara Doma zdravlja spustila se medicinska sestra M. T. koja je brinula o pacijentu L. P. i otvorila mu venski put. Po povratku tima pacijent L. P. je odmah uveden u prostorije ambulante, pregledan je, dobio je infuziju, intramuskularnu injekciju antipiretika te je opserviran do isteka inzufije.

Nakon toga je, uz vlastitu izjavu da mu je stanje poboljšano, napustio Ispostavu, a prethodno je dobio dvije tablete antibiotika za vikend uz naputak da se u ponedjeljak javi svome obiteljskom liječniku. Naglašavamo da je pacijent L. P. cijelo vrijeme pregleda bio pri svijesti, orijentiran, suradljiv.

Tim T1 HM u sastavu dr. T. E. i medicinska sestra mag. med. tehn. J. P. M. je savjesno i profesionalno odgovorno zbrinuo sve pacijente u smjeni koju je odradio 29./30. srpnja 2023. godine. Napominjemo da svi obrađeni pacijenti nisu imali hitna stanja i nisu bili pacijenti za hitnu medicinsku službu, a da je i najveći broj od njih bio spreman pozitivno svjedočiti u korist hitne medicinske službe na otoku Braču.

Nerazumljivo nam je zašto se timovi HM Zavoda za hitnu medicinu SDŽ prozivaju, kao i zašto se cijeli Zavod difamira u situaciji kad osim hitnih pacijenata zbrinjavaju i velik broj ne hitnih pacijenata posebno tijekom turističke sezone. Pitamo se komu je u interesu da se negativno subjektivno viđenje američke građanke objavi u medijima, a da se ne pokuša uzeti izjava službujućih djelatnika.