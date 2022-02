JAVILA SE KOLINDA GRABAR KITAROVIĆ: Ruski neopravdani napad ugrožava europsku i globalnu sigurnost

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Twitteru je osudila ruski napad na Ukrajinu.

“Ruski neopravdan i ničim izazvan napad ugrožava europsku i globalnu sigurnost. Zajedno smo uz Ukrajinu i njen narod, podržavamo njenu suverenost i teritorijalni integritet, čvrsto branimo međunarodno pravo i poredak utemeljen na pravilima”, napisala je.

Russia’s unjustified and unprovoked attack is endangering European and global security. United we stand with #Ukraine and its people, in support of its sovereignty and territorial integrity, and firm in our defense of international law and the rules-based order.

— Kolinda Grabar-Kitarović (@KolindaGK) February 24, 2022