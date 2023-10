Javila se Hrvatica iz Tel Aviva: ‘Mi smo ok, agencija se pobrinula za nas’

Autor: I.G.

Bernardica Grgić, članica veće skupine hrvatskih hodočasnika, trenutno boravi u Izraelu zajedno s još 53 sunarodnjaka. Bernarda je za N1 otkrila kako su u Svetu zemlju otišli na putovanju koje je organizirala turistička agencija, a ta ista agencija sada organizira i put natrag iz zemlje u kojoj je počeo rat.

U grupi od 54 hodočasnika ima ljudi koji su doputovali iz Njemačke, ali i iz nekoliko hrvatskih gradova.

‘Optimistični smo’

“Mirni smo, optimistični da ćemo stići na avion koji kreće u 15:15. Mi smo ok, agencija se pobrinula da nas avion doveze do Beča, od Beča autobusima do naših mjesta. Nadam se da se vidimo doma, javimo se iz Hrvatske”, poručila je Grgić.

Podsjetimo, U subotu je počeo napad na Izrael nakon što je islamistička skupina Hamas ispalila više tisuća raketa. Pritom su pripadnici Hamasa prodrli na izraelski teritorij, ubili više stotina ljudi, a tisuće je ranjenih s obje strane.

Izrael je odgovorio brutalnim napadom na Gazu, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je oporbu na vladu nacionalnog jedinstva i najavio odmazdu i kontraudar. Raste broj mrtvih i ranjenih civila, a za vikend je ubijeno preko 600 vojnika Hamasa. SAD su najavile veliku pomoć Izraelu.

Premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da će odgovor njegove zemlje na upad Hamasa “promijeniti Bliski istok”.