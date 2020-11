JAVILA SE BIVŠA PREDSJEDNICA: Kolinda čestitala Bidenu, objavila zanimljivu zajedničku sliku

Joe Biden izabran je za novog američkog predsjednika, 46. po redu u povijesti SAD-a.

Postat će ujedno i najstariji predsjednik najmoćnije sile svijeta, a izabran s rekordnim brojem glasova Amerikanaca i nikad tijesnoj borbi protiv svog republiknaskog protukandidata i još uvijek aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.

Čestitke mu već stižu sa svih strana, od Europske Unije do predsjednika i premijera zemalja diljem Europe i svijeta.

Čestitkama na izboru su se pridružili i hrvatski političari, to je već napravila bivša premijerka Jadranka Kosor kao i premijer Andrej Plenković. Naravno čestitkom se oglasila i bivša hrvatska predsjednica čestitala je Bidenu i Harris na Twitteru. Objavila je fotografije susreta s Bidenom.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and first woman VP @KamalaHarris Confident that partners and allies Croatia & 🇺🇸 will continue working together & strengthening our long-lasting bonds. Determined leadership and cooperation are needed to overcome global challenges. pic.twitter.com/BwGXBGE1T7

