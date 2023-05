JASNA PORUKA KINI! Mrski neprijatelj drsko provocira u njihovom dvorištu: ‘Ovo nam je prilika za neometane operacije’

Danas je u sklopu proširenja vojne suradnje između Indije i ASEAN-a (Udruga zemalja jugoistočne Azije), počinje prva ASEAN-Indijska pomorska vježba (AIME) u Južnom kineskom moru. Zapovjednik indijske mornarice admiral R. Hari Kumar nalazi se tim povodom u Singapuru, kao i radi sudjelovanja na Međunarodnoj izložbi pomorske obrane (IMDEX-23) i Međunarodnoj konferenciji o pomorskoj sigurnosti (IMSC) čiji je domaćin Singapur – piše u ponedjeljak indijski medij The Hindu.

S druge strane, indijski ministar obrane stigao je na Maldive u trodnevni posjet, dok je načelnik zračnih snaga, glavni maršal VR Chaudhari krenuo u četverodnevni posjet Šri Lanki.

Indijski mornarički brodovi Satpura i Delhi stigli su u Singapur 1. svibnja kako bi sudjelovali u inauguralnom AIME-2023″ planiranom od 2. do 8. svibnja, objavila je indijska mornarica. “AIME-2023 pružit će priliku indijskoj mornarici i mornaricama ASEAN-a da blisko surađuju i provedu neometane operacije u pomorskom području”, navodi se u priopćenju.

‘Lučka faza’ vježbe trebala bi se održati u pomorskoj bazi Changi od 2. do 4. svibnja, a ‘Morska faza’ od 7. do 8. svibnja u Južnom kineskom moru, priopćila je mornarica. Brodovi će tijekom pristajanja u luci Singapur također sudjelovati na IMDEX-23 i IMSC.

INS Delhi, prvi indijski razarač s navođenim projektilima, i INS Satpura, fregata s nevidljivim navođenim projektilima, dio su istočne flote indijske mornarice sa sjedištem u Visakhapatnamu (na indijskoj jugoistočnoj obali u Andhra Pradeshu).

Iako se to nigdje izrijekom ne navodi, jasno je da prva zajednička pomorska vježba Indije i ASEAN-a šalje jasnu poruku Kini s obzirom kako pojedine od deset članica ove organizacije, poput Vijetnama i Filipina, imaju tradicionalno napete odnose s Pekingom.

#IndianNavy‘s warships #INSDelhi & #INSSatpura arrived Singapore for Inaugural ASEAN India Maritime Exercise (AIME).

Apart from promoting friendship & enhancing interoperability, AIME will reinvigorate traditional maritime links.#Bridgesoffriendship#SAGAR@IndiainSingapor pic.twitter.com/WqtmXxtvlh

— SpokespersonNavy (@indiannavy) May 1, 2023