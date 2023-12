Jao si ga HDZ-u kada Plenković ode u Bruxelles: Trebat će dva kadra da ga se zamijeni

Autor: I.G.

Ivan Anušić, nedavno imenovani ministar obrane i potpredsjednik Vlade, navodno je nedavno izrazio svoje ambicije za poziciju predsjedničkog kandidata HDZ-a. Informaciju je Anušić podijelio s premijerom Andrejem Plenkovićem, istovremeno svojim stranačkim šefom, koji je, prema nepotvrđenim izvorima, pozitivno reagirao na Anušićevu najavu.

Trenutno, unutar stranke se ne vode razgovori o potencijalnim kandidatima za predsjedničke izbore. Plenković, kako tvrdi nekoliko neslužbenih izvora, nije postavljao uvjete Anušiću u vezi s odnosom prema predsjedniku Zorana Milanoviću. Premda je Plenković prošlog tjedna izjavio pred novinarima da bi odnos s Milanovićem mogao biti poboljšan ako potonji povuče neke svoje kontroverzne izjave, unutar HDZ-a se širi uvjerenje da će Anušić samostalno oblikovati svoju politiku prema Milanoviću i nastojati uspostaviti normalan odnos.





No, posjeduje li Anušić uistinu dovoljno političkog utjecaja za vođenje nacionalne politike? O ovoj temi upitali smo političkog komentatora i analitičara Davora Gjenera.

“Teško je govoriti o nečijem političkom uzletu, kada je on već najmanje četiri godine u samom vrhu HDZ-a. On je veoma ozbiljno vodio svoju političku akciju u slavonskoj politici i u najmanju ruku prije prošlih lokalnih izbora se uspostavio kao ključan akter u tamošnjoj politici. Formirao je krug ljudi koji dobro funkcionira i po prvi puta je njegov bliski suradnik i stranački kolega preuzeo upravljanje Osijekom, koji je uvijek bio u odnosu na HDZ opozicijska tvrđava”, rekao je Gjenero.

‘Napravio je dobre poteze’

Kako navodi, ovdje se radio čovjeku koji zna upravljati politikama. Kaže da već dugo prepoznatljiva razlika između njegove i Plenkovićeve pozicije u važnim političkim pitanjima.

“Anušić očito zna artikulirati svoju poziciju i zna osigurati podršku za nju. Od kada je postao ministar je napravio dobre poteze. Smanjio je napetosti s Pantovčakom i očito je da sada na drugoj strani u tom sukobu imaju aktera koji neće činiti naivne političke pogreške”, rekao je Gjenero.

Kazao je kako se Anušić ponaša kao čovjek kojem je više stalo do državnog i općeg interesa nego do stranačkog.

“Baš zato mu neki ljudi zamjeraju stav prema predsjedniku Milanoviću, kao i rješavanje problema u Brodosplitu, koje se moglo pretovariti na odgovornost prethodnih administracija koje su ugovorile taj projekt. On radi pravi posao koji ministar mora obavljati. Njegov utjecaj u HDZ-u je bez sumnje velik i čini mi se da je sve snažniji. Jasno je naznačio svoje prioritete, koji su različiti od prioriteta premijera Plenkovića”, rekao je.

‘HDZ ima samo još jednog regionalnog lidera’

Navodi i kako je Anušić čovjek koji “igra s otvorenim kartama”. Navodi kako je nemoguće biti ključni čovjek cijele regije ako niste materijal za nacionalnu politiku.









“Osim njega, HDZ ima samo još jednog regionalnog lidera koji je usporediv s njim. To je Oleg Butković, koji je napravio ogroman posao u primorsko-goranskoj županiji. On je čovjek koji funkcionira kao izvrstan ministar već puna dva mandata. Ne možete voditi neku ozbiljnu regiju i računati da možete usmjeravati procese ako nemate nacionalni potencijal”, rekao je Gjenero.

Nedavno su se u medijima i na društvenim mrežama pojavile tvrdnje kako će, ako Plenković nakon svojeg premijerskog mandata ode u Bruxelles, on biti zamijenjen Anušićem ili Butkovićem kao predsjednik HDZ-a. Gjenero navodi kako su obojica akteri s različitim ambicijama.

“Jednom i drugom su važni regionalni izbori na kojima se bira lokalna vlast. Možda su to i važniji izbori od onih koji će se održati 2024. godine. Obojica imaju ozbiljne kapacitete, ali kod Butkovića ne vidim ambiciju za funkcioniranje na nacionalnoj razini. Butković je više pragmatički političar i obilježen je time da je izrastao iz regije u kojoj je njegova opcija bila manjinska. On je korak po korak proširivao prostor za svoje političko djelovanje. Smatram da je on manje zainteresiran za stranački život i smatram da je čovjek od materijala koji bi mu omogućavao da u nekim okolnostima bude pragmatičan i uspješan predsjednik Vlade”, rekao je Gjenero.

Što je s engleskim?

“On sada vodi jedno od uspješnijih ministarstava u ovoj administraciji. Anušić može funkcionirati u izvršnoj vlasti, ali je puno više stranački čovjek. Nema nekog bitnijeg međunarodnog iskustva i čini mi se da nije zainteresiran za premijersku poziciju. Vjerojatno ga puno više zanima pozicija predsjednika stranke. Ako dođe do povlačenja premijera Plenkovića iz domaće politike, onda nije isključeno da će ga zajedno naslijediti Butković i Anušić”, rekao je Gjenero.

Ipak, pojavile su se sumnje kako bi Anušiću u tom poslu uvelike zasmetalo to što ne barata stranim jezikom, ali Gjenero navodi kako to ne bi trebao predstavljati veliki problem. Sjetimo se slučaja kada je nekadašnji premijer i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko posjetio bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel, gdje se u potpunosti osramotio kada je pokazao potpuno neznanje engleskog i njemačkog jezika. Gjenero navodi kako ovo ipak ne bi trebao predstavljati veliki problem.









“Ne vidim da se Anušić bori za mjesto premijera, iako to je velika mana za nekoga s premijerskim aspiracijama, no ipak nije nešto što vas sputava u unutarstranačkom životu. Tada morate imati nekoga veoma jakog uza sebe tko će vam formalno i neformalno funkcionirati u vaše ime unutar Europske pučke stranke. Jezik je nešto što se uči dugo, ne može se to preko noći savladati. Premijer koji nije barem fluentan u engleskom u zemlji članici Europske Unije, teško da može funkcionirati”, rekao je Gjenero.