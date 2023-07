Janša u Bujici otkrio kako su nagrađeni kolovođe hajke na Thompsona: ‘Smeta šalabajzerima s ljevice’

Autor: I.G.

U intervjuu za Bujicu bivši premijer Slovenije i predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izrazio je snažno nezadovoljstvo odlukom austrijskih vlasti, koje su praktički zabranile komemoraciju za hrvatske žrtve na Bleiburškom polju. Janša je osudio i pokušaj “pakiranja ogromnih stradanja, kakva su bila na Bleiburgu, pod nekakve ideološke etikete”

“Neprihvatljivo je da se ogromna stradanja kakvo predstavlja i Bleiburg, da se tu strašnu patnju pokušava upakirati pod nekakve ideološke etikete,” izjavio je u Bujici Z1 televizije bivši premijer Slovenije i predsjednik Slovenske demokratske stranke – Janez Janša, uz konkretnu poruku vlastima u Beču, koje su praktički zabranile komemoraciju za hrvatske žrtve na Bleiburškom polju: “To je velika sramota za demokratsku Austriju!”





Kako se navodi na Facebook profiilu Bujice, Janšina obitelj zamalo je izbjegla strašnu sudbinu stotina tisuća žrtava Titovih poslijeratnih čistki: “Imam specifičan osobni odnos prema događajima poput Hude jame i apsolutno jasan stav prema poslijeratnim zločinima jer se moj tac jedva spasio. Da se on nije spasio, ja danas ne bih bio ovdje”, rekao je.

‘Komunisti ne znaju za toleranciju’

“Znam puno obitelji i puno ljudi koji su još više izgubili nakon rata u tim pokoljima i zbog toga je moja vlada uvela Nacionalni dan sjećanja na žrtve komunističkog nasilja, a aktualna lijeva vlast baš ga je na taj dan ukinula,” govori Janša, uz napomenu da “slovenski komunisti ne znaju za toleranciju”.

Janša je svojedobno, otvoreno stao na stranu Marka Perkovića Thompsona, kada su najpopularnijem hrvatskom glazbeniku zabranili koncert u Mariboru, a sada je otkrio i kako su nagrađene kolovođe progona, jedna od njih je i Sanja Ajanović Hovnik: “Osoba koja je formalno donijela rješenje protiv Thompsona i koja je bila u tom krugu koji je odlučivao, danas je ministrica u Vladi Republike Slovenije! Po tome se otprilike vidi dokle smo došli…”, rekao je.

“Nakon pada komunizma, čija je posljedica nekoliko milijuna mrtvih i značajne daljnje patnje stotina milijuna ljudi, nije bilo Nürnberga za komunističke glavešine,” konstatirao je Janša i podsjetio: “Strijeljali su Ceausescua, ali to je vjerojatno jedini slučaj i ubili su ga njegovi, ali za zločine komunizma nitko nije osuđen na odgovarajući način – pa se zbog toga to zlo nekako prošvercalo u moderno doba…”

“Slovenska politika danas se dijeli na one, kojima samostalna Slovenija nikada nije bila intimna opcija i one, koji su se borili za samostalnu i demokratsku Sloveniju”, opisao je bivši slovenski premijer stanje vrlo slično onome u Hrvatskoj: Devedesetih smo ih pobijedili i sad nas krive za neuspjeh svojih snova. Jugoslavija je također bila san mnogih ljudi i u Hrvatskoj… Nikada to nije bila većina, ali to su utjecajni krugovi, koji nam nikada nisu oprostili rušenje Jugoslavije.









O slovenskoj ljevici: ‘Šalabajzeri, koji ne znaju koristiti excel tablice!’

Objasnio je i kako se slovenski komunisti neprestano transformiraju i otimaju vlast Slovenskoj demokratskoj stranci, koja uvijek ima uvjerljivu relativnu većinu i pobjeđuje na izborima, ali zbog specifičnog izbornog sustava, ostaje bez koalicijskog potencijala:

“Krajnje su okrutni prema svima onima koji napuste sferu kulturnog marksizma i uvijek stvaraju neko novo lice. Znaju puno obećavati i prodavati lijepu budućnost, pričati o jednakosti i socijalnoj pravdi, ali u praksi nikada ne ispunjavaju ništa od onoga što su bombastično obećavali, iako imaju instrumente vlasti u svojim rukama. To su šalabajzeri, koji ne znaju koristiti excel tablice, a kamoli da znaju nešto planirati!”

I trenutačni premijer Slovenije Robert Golob, baš kao i njegova šarena ljevičarska vlada, dio su iste ekipe tzv. šalabajzera:









“Uvijek dovedu nekog bivšeg člana neke kvazi-lijevoliberalne stranke ili nekadašnjeg djelatnika tajne službe i pokušavaju ga predstaviti kao “novo lice” i postaviti za premijera pa se ciklus nastavlja…”

Na pitanje kako slovenskim komunistima uspijeva tako varati narod, Janša je odgovorio: To im uspijeva jer kontroliraju 90 posto medijskog prostora u Sloveniji, jer u potpunosti kontroliraju pravosuđe, tužiteljstvo, u značajnoj mjeri i policiju! Lako zlorabe državu koristeći selektivnu pravdu i koristeći dvostruka mjerila za uništavanje političkih protivnika.

Janša se razočarao u EU, kada je u pitanju odnos prema komunističkom totalitarizmu i osudi istoga, koja je u izostala kad su u pitanju neki događaji u Sloveniji:

“Aktualna lijeva vlada je odmah na početku mandata, zakonom srezala mandate Programskom vijeću nacionalne televizije i radija i postavila novo, jednobojno vijeće sastavljeno od 17 članova lijevih nevladinih organizacija, koji glasaju kao jedan čovjek, kao za vrijeme bivše partije, a Europska unija se tu postavila prije kao dio problema – nego dio rješenja!”

‘Migranti su novi plijen za ljevicu’

Netko tko dolazi izvana, migrant, novi je plijen za ljevicu i njezine izborne glasove – izjavio je Janez Janša, nakon što je voditelj rekao da je Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte, tijekom zadnjeg štrajka u Zagrebu, Nepalce postrojila pred Titovom slikom u partijskim prostorijama:

“To je u konceptu tzv. ljevice i programu modernog kulturnog marksizma. Tim je konceptom ‘klasni proletarijat’ zamijenjen svim onim što se može opisati kao ‘deprivilegirana ili potlačena manjina’…”

“Ljevica već dugo nema nikakvu podršku u radničkoj klasi, jer su to ljudi koji rade za život i ne vide se više u lijevim programima… Zato ljevica traži nove kategorije i u velikoj mjeri zlorabe ljude koji dolaze u Europu trbuhom za kruhom, u potrazi za boljim životom… Ne trebamo zato njih kriviti, ali možemo kriviti one koji su zlorabili njihovu tragediju i osnovali nevladine organizacije za krijumčarenje ljudi i koji sada iskorištavaju žene i djecu samo da dobiju nove glasače! Njihova tradicionalna baza je jednostavno nestala ili izumrla, jer tradicionalnog radništva je sve manje zbog tehnološkog napretka i sada se okreću drugima…”, zaključio je.