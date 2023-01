JANDROKOVIĆU JE DOSTA DIPLOMATSKOG JEZIKA! Sasuo ljevici sve u lice, najavio ogromne promjene: ‘Žele skrenuti pažnju s posvajanja djece i otpada’

Oporba je u novom tjednu zasjedanja Hrvatskoga sabora žestoko krenula pritiskati protiv Zakona o pomorskom dobru.

Nakon užarenog dana, intervju na Hrvatskome radiju dao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ).

Jandroković je rekao da je saborska rasprava o Zakonu o pomorskom dobru pokazala kako nema govora da će netko hrvatskim građanima uzeti more, zatvoriti plaže, a smatra da oporba ponavlja gubitničku strategiju prikazujući stvari crno-bijelama.





Šef Sabora je ustvrdio kako oporba danas ponavlja gubitničku strategiju te to sve čini bez da se pripremila, prikazujući stvari crno-bijelima, no u saborskoj raspravi brzo se, ocijenio je, vidjelo kako to nema veze s onime što je vlada pripremila te se cijela taktika oporbena raspala kao mjehur od sapunice.

Nema drame, kaže

“Sada rasprava odlazi u mirne vode i ono što je ključna poruka našim građanima – nema nikakvog zatvaranja plaža. Ovaj zakon manje je strog prema onima koji nisu hotelski gosti, dakle moći će dolaziti na hotelske plaže i svaki građanin na svakome mjestu moći će se kupati i koristiti plažu”, rekao je Jandroković govoreći o današnjoj saborskoj raspravi koja je bila vrlo žestoka.

Ipak, rekao je da bi moglo biti promjena u tekstu Zakona.

“Važno je da se pojasne neke formulacije i sam u razgovoru s ministrom zapazio sam neke stvari koje treba preciznije definirati, ali zato postoji prvo čitanje, drugo čitanje, glasovanje, amandmani. Toliko je još koraka bilo do glasovanja da je po meni ovo bila potpuno promašena strategija”, rekao je.

I on je, kao i premijer Andrej Plenković, opet spočitao oporbi odbijanje odluke o obuci ukrajinske vojske na hrvatskome tlu.

"Oni žele da se ta tema zaboravi, oni bi HDZ-u nabijali na nos sve naše grijehe i nikad nije dosta ponavljati HDZ-u neke teze, ali kad se njih počne prozivati za nešto što je aktualno, onda se ljute", naveo je.









Također, dodao je, SDP-u i stranci Možemo vrlo je neugodna situacija s odvozom otpada u Zagrebu, gdje su se pokazali kao loši upravljači i ušli u konflikt s radnicima.

“Jedno je kada si politički aktivist i kada napadaš i buniš, a drugo je kada trebaš upravljati”, istaknuo je.

Velike promjene na vidiku?

Ocijenio je kako je to vrlo vjerojatno jedan od razloga zašto su pokušavali fokus prebaciti na plaže i pomorsko dobro, a tu je i situacija s posvajanjem djece iz DR Konga. "Čini mi se da su htjeli te teme gurnuti u drugi plan i onda napuhati temu pomorskog dobra, ali ponavljam još jednom to im nije pošlo za rukom", poručio je Jandroković.









Otkrio je i da je namjera do rujna ove godine napraviti preustroj izbornih jedinica, o čemu smo između ostaloga pisali kad smo najavili veliki plan HDZ-a za izbore.

“Imamo vremena, izbori su bili u sedmom mjesecu 2020., dakle rok je sedmi mjesec 2024., čak možemo i kasnije ili koji mjesec prije, tako da je rujan optimalan za donošenje novog zakona”, zaključio je između ostalog predsjednik Hrvatskog sabora.