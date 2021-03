JANDROKOVIĆ: ‘Zadovoljan sam rezultatima ankete, Davor Filipović će ući u drugi krug’

Autor: Sanja Plješa

U četvrtak je objavljena anketa o tome kakve su šanse pojedinih kandidata na predstojećim lokalnim izborima odnosno za gradonačelnika Zagreba.

Pritom je naglašeno kako najviše šanse ima Tomislav Tomašević, kandidat iz Platforme Možemo!

O tome što misli o kandidatima govorio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

“Ono što je bitno nama u HDZ-u je to da je naš kandidat u spektru od centra na desno na drugom mjestu i to mu daje dobre rezultate da ide u drugi krug. Naš kandidat je kao malo dijete morao napustiti Sarajevo, prošao je u djetinjstvu dosta težak put, ali to ga nije spriječilo da završi fakultet u SAD-u. Dobro poznaje financije i gradske teme. Prvi rezultati pokazuju jasne šanse da uđe u drugi krug gdje je sve moguće”, rekao je Jandroković.

Nije htio komentirati kandidaturu Miroslava Škore za gradonačelnika Zagreba te rekao kako je o tome već govorio "kolega Bačić, ali i Davor Filipović".









“Ne poznajem dobro odnose unutar stranke pokojnog Milana Bandića i ne mogu o tome govoriti. Ako je suditi po anketi taj potencijal nije velik i svi će pokušati preuzeti glasove Bandićevih glasača. Moje mišljenje je da Škoro nema takvih šansi, ali se postavlja pitanje njegove motivacije. Drago mi je da su ove brojke takve da je Filipović lider od centra prema desno te ćemo kampanjom osigurati da bude kandidat u drugom krugu”, istaknuo je Jandroković.

Osvrnuo se i na sprovod Milana Bandića i (ne)poštivanje epidemioloških mjera te naglasio kako su to posebno emotivni trenuci.

"Na sprovod dolaze ljudi koji dolaze iskazati poštovanje prema preminuloj osobi. U zadnjih nekoliko tjedana bilo je više takvih situacija, ali nitko nije postavljao to pitanje. Smatram da je ljudski doći na sprovod", rekao je Jandroković.









Govoreći o situaciji s Vrhovnim sudom naglasio je da kao predsjednik Sabora ima još jednu obvezu.

“Držat ću se Ustava i zakona i neću staviti na dnevni red onaj prijedlog koji neće biti s tim usklađen. Ne razumijem čemu uopće ova polemika oko toga. Siguran sam da ne bi bilo demokratski niti jačanje pravne države te se nadam da će i predsjednik prihvatiti ono što je nužno, a to je da se ponovi javni poziv. Ne mogu staviti neku točku na dnevni red, ako nije u skladu s Ustavom i zakonom. Kada bi predsjednik predložio kandidata koji ne bi prošao javni poziv ne bi bilo u skladu s javnim pozivom. U ovom trenutku neću nagađati o tome hoće li se netko javiti ili ne. Na nama je obveza da poštujemo Ustav i zakone te jačamo pravnu državu te se nadam da će to biti konačan ishod, a tko će biti u konačnici izabran, prvo predsjednik treba predložiti, a parlamentarna većina to prihvatiti”, istaknuo je predsjednik Sabora.