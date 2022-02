JANDROKOVIĆ ZABRINUT: I Saboru stigao četiri puta veći račun za plin, otkrio je li ‘zahladilo’ s Plenkovićem

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković gostovao je u emisiji Hrvatskog radija “S Markova trga“, gdje je govorio o saborskim i drugim aktualnim političkim temama.

Otkrio je i koliko je veći račun za plin dobio Sabor i koliko ga to brine.

“Naravno da brine mene i sve nas što je došlo do takvog poremećaja na tržištu da su cijene plina otišle više puta, više puta je plin skuplji nego na međunarodnim tržištima i to se onda odrazilo i na cijene plina u Hrvatskoj. Sada sam provjeravao, Sabor je dobio čak četiri puta veći račun za plin, nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine, rekao je.

Radi se o poremećajima, dodao je, na svjetskom tržištu, a oni su se odrazili i na naše tržište i Vlada će morati povući određene poteze.

“To je sasvim sigurno i u smislu smanjivanja poreza, povećanja iznosa, ali i opsega socijalnih naknada, HEP će morati preuzeti veću ulogu no što je imao do sada”, rekao je.

Jandroković je istaknuo da u ovom trenutku treba pomoći građanima, a to je moguće jedino kroz određenu razinu državne intervencije.

O državnim stanovima

U javnosti se pojavila tema upravljanja državnom imovinom i državnim nekretninama. Na pitanje jesu li ga kontaktirali iz Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa, budući da su prošli tjedan objavili da istražuju privatnu poveznicu između njega i poduzetnika za kojega je telefonski intervenirao, Jandroković je naglasio da nije intervenirao.

“Čovjek mi je pristupio i kazao mi da ima problem s državnim nekretninama, da se smatra oštećenim jer da mu je naplaćen najam prostora koji je u vlasništvu države, a da prostor nije priveden svrsi, odnosno, da u njemu nema struje. Meni su njegove primjedbe izgledale logično i ja nisam intervenirao, nego sam učinio ono što učinim svaki put kada mi se obrati ili netko koga poznajem ili netko koga ne poznajem, uputio sam ga na nadležno državno tijelo, odnosno, na nadležnog državnog dužnosnika, a to je državni tajnik za upravljanje državnom imovinom, tada je to bio gospodin Krunoslav Katičić. To je bilo ono što sam ja učinio i što smatram da sam bio dužan učiniti. Obratio mi se na ulici, praktički i ispričao mi tu priču. Meni se dogodi da me zaustave ljudi na ulici koje ne poznajem, pa mi kažu što ih muči. Kada imaju neki problem koji je zaista u njihovoj argumentaciji logičan, tada ih ili uputim na svoj ured da mi napišu dopis, pa da onda reagiramo ili se nekada to usmeno napravi. čovjek nije moj kum, nije moj rođak, nismo nikako poslovno povezani, nama djeca idu zajedno u školu. Naši odnosi nisu bliski, naši odnosi su korektni, ali to nema nikakve veze, ta priroda našeg odnosa nema nikakve veze s mojim postupanjem”, tvrdi Jandroković.









Zahladili odnosi s Plenkovićem?

Jedan tjednik navodi da mu premijer Plenković zamjera tu intervenciju i da su odnosi zahlađeni, Jandroković kaže da se pokušava na čitav niz načina dovesti do toga da unutar HDZ-a dođe do sukoba, pa se stvara jedan dojam u javnosti da je to tako.

Iskaz bivše zaposlenice državnih nekretnina, Maje Đerek, aktualizirao je postupanje s državnim nekretninama, ali i dodjelu državnih stanova. Uredba po kojoj se ti stanovi dodjeljuju nije na snazi od 2018., a nova nije donesena. Treba li tu nešto mijenjati?

“Ja vam mogu ovdje govoriti kako je u hrvatskom Saboru. Mi imamo jednu uredbu, pravilnik, kojim je definirano kako se saborski zastupnici tretiraju u situacijama kada žive 50 km dalje od grada Zagreba. Oni imaju pravo tada na stan u Zagrebu, Sabor podmiruje trošak od 2.500 kn za najam + 500 kn za režije. Sve što je iznad tog,a to zastupnici moraju plaćati sami. Stanovi se plaćaju zato što zastupnici nisu samo iz grada Zagreba, mi želimo da u hrvatskom Saboru budu zastupnici iz svih dijelova Hrvatske i oni zato moraju imati ovdje riješeno i stambeno pitanje na način koji je jasno definiran pravilima”, rekao je.

Što se tiče gospodina Frke Petešića, rekao je da se njegov stan nalazi u zgradi u kojoj je velika većina stanova privatna i stanari su se sami odlučili na obnovu zgrade.









O obnovi i opozivu ministra Horvata

Oporba je tražila opoziv ministra graditeljstva Darka Horvata, na pitanje kada će se o tome raspravljati u Saboru, Jandroković je rekao da je pretprošli tjedan oporba izišla s tim zahtjevom, što je on odmah uvrstio u dnevni red, a od tada je prošlo 10-ak dana.

– Budući da je rok da se raspravi ta točka 30 dana, mi ćemo to sasvim sigurno učiniti do kraja 2. mjeseca, Vlada je već dala svoj odgovor, čime su stečeni uvjeti i idući tjedan ili onaj nakon njega će se vjerojatno o tome razgovarati, dodao je.

Premijer je rekao da bi obnova trebala biti brža, da očekuje da se ubrza. Jandroković kaže da su napadi krenuli malo ranio jer su rokovi do 5. ili 6. mjeseca.

O fijasku s dizajnom hrvatske kovanice eura

Nakon optužbi da je hrvatski dizajn za kunu na kovanici od jednog eura plagijat, autor motiva Stjepan Pranjković uputio je dopis Komisiji za novac HNB-a. Odlučio je povući prijedlog i odreći se svih prava iz natječaja. Jandroković kaže da mu je žao što je do toga došlo.

“Postupak je vodio HNB, to je institucija kojoj se treba obratiti, no žao mi je da se to dogodilo. Jedan mladi čovjek, ili ne znajući pravila ili svjesno kršeći pravila sve nas je sada doveo u poprilično neugodnu situaciju”, rekao je predsjednik Sabora.