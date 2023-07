Jandroković šokirao usred sabornice: ‘Nitko tko se bavi politikom nije baš bez putra na glavi’

Autor: Daniel Radman

“Kolegice i kolegice, i HDZ-ovci. Danas se u Hrvatskom Saboru…”, započela je svoj govor u Saboru Dalija Orešković ispred Kluba zastupnica Centra i Glasa.

Nije uspjela reći iduću riječ, a već ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković prekinuo. Inače, prvog dana izvanredne sjednice Jandroković ima pune ruke posla i mora disciplinirati zastupnike kao pučkoškolce. Orešković je, dakako, prekinuo zbog uvrede svojih saborskih kolega.

“Samo malo, polako, stat ćemo odmah. Odmah ću vas zaustaviti, kolegice Orešković. Ne možete reći ‘kolegice i kolege, i HDZ-ovci’… ‘Ajde sad, ako ćemo uvesti taj način ophođenja, ako ćemo govoriti jedni o drugima? Da ja tako onda dijelim zastupnike? Postoje neka pravila ponašanja u sabornici i nećemo to raditi. To da je netko rekao iz HDZ-a ‘kolegice i kolege, SDP-ovci, Mostovci’… To znači da te ljude ne držite kolegama i da ih držite manje vrijednima, vjerojatno. Pa vas molim da tone činite, kolegice Orešković, jer ćete otvoriti jednu vrstu rasprave koja ni vama neće biti ugodna. Pa vas pozivam sve da se držimo digniteta i dostojanstva, i osobe i kolege i kolegica, političara”, rekao je Jandroković.





Hrebak sve zakuhao

Orešković je održala govor dok kraja, bez prekida, a onda je replicirao (tražeći povredu poslovnika) HSLS-ovac Dario Hrebak uvrijeđen terminom “žetončići”.

“Je li bivši SDP-ovac koji je preokrenuo stranu i otišao kolegi Puljku iz Stranke centar gospođe Orešković žetončić. Ili su žetončići svi koji ne razmišljaju kao vi”, krenuo je Hrebak, a nakon nekog vremena i njega je prekinuo Jandroković. Dao mu je lekciju koja je odzvonila sabornicom.

S razlogom…

“Čak sam vam htio ne dati opomenu jer ste ukazali na neprimjereni govor, ali ste završili sad s 10 sekundi više. Pozivam još jednom, nemojmo se međusobno vrijeđati jer nitko tko se politikom bavi nije baš bez putra na glavi. Ovaj primjer najbolje govori da jedne prozivamo žetončićama, a u svojim redovima imamo iste situacije. Držimo se pravila i držimo dignitet jedni drugima”, bio je iskren Jandroković.