JANDROKOVIĆ SE PRIPREMA ZA ULOGU ŽIVOTA? Želi preuzeti HDZ i Hrvatsku: Plenkovića čeka šok, sve je spremno za smjenu!

Autor: Iva Međugorac

Na prvi pogled reklo bi se kako su se nakon početnih turbulencija koje su u HDZ-u uslijedile poslije lokalnih izbora strasti ipak malo smirile. U obranu premijera Plenkovića od naleta pobiješnjelog predsjednika Milanovića među prvima je skočio njegov kritičar Ivan Anušić. Međutim, izvori iz stranke govore kako je sve to igrokaz, a samo izvana se čini da se situacija smirila. Stanje u vladajućim redovima je kaotično iako su svi, uključujući i samog Plenkovića, svjesni kako trenutno ne postoji nitko tko bi ugrožavao njegovu rukovodeću poziciju.

Spas za Plenkovića u ovim je trenucima njegova premijerska pozicija koja mu osigurava status najutjecajnijeg političara u zemlji, no predsjednik Vlade ne misli se oslanjati isključivo na taj utjecaj pa je prije nekoliko dana ipak odlučio promisliti o vlastitim političkim strategijama. Na iznenađenje mnogih HDZ-ovaca, Plenković se odlučio posvetiti zapuštenoj stranci pa je tako s nekoliko svojih najbližih suradnika odlučio održavati redovite sastanke HDZ-ovih glavešina, ali i sastanke s predsjednicima organizacija na terenu kako bi u slučaju eventualnog puča situaciju imao pod kontrolom

Svjestan što mu se trenutno može dogoditi u stranci, Plenković je krug svojih lojalnih suradnika sveo na minimum. Njegova je desna ruka u HDZ-u ministar branitelja Tomo Medved, a od ostalih visokorangiranih članova premijerovo neupitno povjerenje uživa samo njegov prijatelj iz djetinjstva Krunoslav Katičić koji je na poziciji glavnog tajnika stranke zamijenio aktualnog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

Nepomirljivi HDZ

Premda je Plenković odlučio sastančiti sa svojim kolegama, pa i saslušati njihove sugestije, u HDZ-u se još ne mire s time što su samo debaklom u Splitu i Zagrebu ostali bez doticaja sa 20-ak milijardi kuna teškim gradskim proračunima, a uz to nabrajaju i proračunska sredstva od kojih je stranka živjela, a koja su im dodjeljivana po broju osvojenih mandata u županijskim, gradskim i općinskim skupštinama. Iz tih nabrajanja posve je jasno da iza svih HDZ-ovih konflikata, kao i uvijek u politici, stoji veliki novac.

Članovi Plenkovićeve stranke godinama su u Zagrebu u suradnji s Bandićem sebi i članovima svojih obitelji osiguravali vodeće pozicije u gradskim tvrtkama, na raznim izmišljenim pozicijama, u gradskoj upravi, a slično je bilo i u Splitu, kao i u nizu drugih manje eksponiranih gradova u kojima su zavladala neka nova lica, koja su baš kao i Tomašević u metropoli bezrezervno poručila – gospodo, molimo mandate na raspolaganje. Mandati kojima će raspolagati neki novi kadrovi uznemirili su HDZ-ovce čiji je trbuhozborac postao Ivan Anušić.

No nije osječki župan soler niti istupa na svoju ruku. Teren za kritike na Plenkovićev račun dobro je i dugo pripreman, što je vidljivo iz toga što se Anušiću u kritikama na račun Davora Filipovića ubrzo s krajnjeg juga pridružio dubrovački gradonačelnik Mato Franković koji je, prozivajući nesuđenog zagrebačkog gradonačelnika, zapravo udario na Plenkovića, koji i jest bio HDZ-ova ključna karika na lokalnim izborima u Zagrebu.

Diplomatske manire

Uz Anušića je navodno i Oleg Butković, kojemu je Plenković u Primorsko-goranskoj županiji vezao ruke pa u utrku za župana poslao Garija Cappellija, koji na koncu jest ušao u drugi krug, no prošao je lošije od anonimke Majde Burić, HDZ-ove kandidatkinje na prošlim lokalnim izborima. Pobunu u vladajućim redovima s posebnom pozornošću promatra šef Sabora Jandroković koji sve rjeđe u medijskom prostoru glumi Plenkovićeva odvjetnika. Jandroković je spleo svoju mrežu HDZ-ovih pristaša po državnim tvrtkama te se zapravo kao predsjednik Sabora gotovo potpuno odmaknuo od HDZ-ove politike koju promovira Plenković, koji se sve teže nosi s takozvanom krizom drugog mandata, neukrotivim ministrima i aferama koje niču kao gljive nakon kiše.

S tim aferama Jandroković nema nikakve veze, on gradi imidž samostalnog političara, a i sam Anušić navodno baš u njemu vidi Plenkovićeva nasljednika. Osječki župan svjestan je svojih dometa. On bi u nekoj budućoj vladi, na čijem čelu ne bi bio Plenković, mogao biti tek ministar, dok je Jandroković umjerenija verzija Plenkovića – konzervativniji je, ali pažljiviji u javnim nastupima, ne napada, a u isto vrijeme ima diplomatske manire koje bi mu otvarale vrata prema Europi, što je slaba točka dvojice Plenkovićevih kritičara, Anušića i Frankovića.









Da Jandroković ima diplomatske manire, ali i velike ambicije, jasno je i iz toga što su ga donedavno u HDZ-u opisivali kao svojeg budućeg predsjedničkog kandidata, no upitno je što bi predsjedniku Sabora donijela predsjednička fotelja koja je ionako figurativna. Stvarnu moć u Hrvatskoj zapravo ima premijer. To vrlo vjerojatno i jest ono što golica Jandrokovića, kojega zlobnici opisuju kao političara za sve predsjednike, predbacujući mu to što je dosad nadživio sve stranačke šefove. Međutim, baš ta osobina pokazuje da je Jandroković vjeran stranački vojnik, koji HDZ neće napustiti čak ni ako Plenković ode, pa je jasno da na njega računaju pobunjenici koji nemaju namjeru trčati pred rudo.

Stranački neposluh

Od parlamentarnih izbora dijele nas tri godine, i prema tome obje strane imaju dovoljno vremena da zauzmu prostor za rat. Kod Jandrokovića je specifično to što je on zapravo neutralan tip, koji je podjednako dobar i s HDZ-ovim desnim krilom, ali i s ekipom koja danas podržava Plenkovića, a njegova bliskost s Anušićem proizlazi iz toga što je mladi osječki gradonačelnik Ivan Radić zapravo godinama na glasu kao Jandrokovićev kadar.

Kadrova po Slavoniji Jandroković ima i u državnim tvrtkama, a Anušić pak svoj nagli uzlet u stranačkoj hijerarhiji duguje svojim lokalnim političkim uspjesima. Upravo zato što Jandroković ima nevjerojatnu moć političkog preživljavanja, promjene u HDZ-u ne treba očekivati preko noći, no do kozmetičkih bi promjena ipak uskoro trebalo doći. Naime, vrlo je izgledno da će HDZ uskoro opet ući u unutarstranačke izborne procese jer se izbori za šefove lokalnih organizacija prema Statutu moraju održati nakon lokalnih izbora. Mnogi vjeruju da Plenković i jest prije lokalnih inzistirao na drugom krugu stranačkih izbora kako bi na terenu osigurao vlastitu poziciju. Situacija se, međutim, nije okrenula u njegovu korist pa je sada otvoren za nove, ozbiljne čistke kojima će nastojati ugasiti kritičnu masu i zadržati svoj položaj.

Kao što je poznato, s prvim čistkama kreće se u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje bi uskoro moglo uslijediti umirovljenje Ante Sanadera, koji se tome žestoko opire pa se navodno sukobio i sa samim Plenkovićem. Upitno je što će se događati u Šibensko-kninskoj županiji, gdje je Plenkovićev prijatelj Goran Pauk izgubio izbore, a samim time i šanse za preuzimanje županijske organizacije. Kriznom se za Plenkovićev opstanak smatra i Vukovarsko-srijemska županija kojom ravna njegov ministar Mario Banožić, no upitno je hoće li mladi ministar na toj poziciji ostati nakon novih izbora. Na novim izborima trebalo bi se birati još deset članova Predsjedništva stranke, a veliko je pitanje tko će ući u taj krug i u kojoj će mjeri to za Plenkovića biti povoljna situacija, jer pomlađivanje stranke zasad ni na terenu nije polučilo efekt.









Gordanov plan

Po svemu sudeći, nakon vrućeg političkog ljeta, Plenkovića će dočekati jesen u kojoj će se morati suočiti s realnošću. S jedne strane pritisnut će ga sve nezadovoljniji ministri, frustrirani svojim podređenim položajem i utjecajem Plenkovićevih savjetnika na njihove resore, a s druge strane kritična masa HDZ-ovaca koji strahuju od toga da nakon što su na lokalnim izborima ostali bez love, na parlamentarnim izborima ne ostanu bez saborskih fotelja, vlasti i utjecaja.

Strateški i odmjereno, Gordan Jandroković na sve to motri iz prikrajka, aktivno se baveći svojom političkom karijerom, vlastitim društvenim mrežama i gradnjom jednog novog političkog imidža preko kojega bi mogao ostvariti svoju najveću ambiciju – onu da od Sanaderova mladog lava postane prvi čovjek hrvatske Vlade. Pitanje je koliko je Plenković svjestan tih Jandrokovićevih planova i ambicija, no možda ih on poznaje bolje od svih jer ipak su se njihove karijere godinama isprepletale.