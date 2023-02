JANDROKOVIĆ PREKINUO SJEDNICU! Za sve je ‘kriv’ AP: Cirkus radite, kao da ja vama kažem kolega Panj

Prvi put otkako je u listopadu 2016. preuzeo premijersku dužnost, Sabor raspravlja o opozivu Andreja Plenkovića.

Nakon što je u ime predlagatelja Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, tri sata odgovarao na pitanja zastupnika, za govornicu je došao i premijer Andrej Plenković.

Gotovo odmah je zaiskrilo u sabornici, posebno nakon što se Peđa Grbin pokušao obratiti premijeru.





“Poštovani AP, hvala na savjetima…”, počeo je Grbin.

“Te fore ostavite izvan sabornice”, prekinuo ga je Jandroković jer se premijeru obratio inicijalima.

Grbin je to ponovio, pa ga je opet zaustavio Jandroković.

“To je cirkus, nepristojno je, dovodi do opasne prakse, nećemo to raditi. Ja ću vas onda zvati GP. Kao da ja vama kažem zastupniče Panj, kolega Bulj, stanite”, borio se Jandroković s Buljem koji je dobacivao iz klupe.

“Tebi je to bilo u prilog, samo nisi to znao, to ti je na sramotu”, poručio je Bulju Plenković.

“Napravit ćemo stanku za deset minuta”, rekao je Jandroković.









“Premijer može zastupnicima reći da je Panj, imat ćemo uskoro zakon o zaštiti lika i djela AP-a”, rekao je Grmoja. Zastupnici su zatim otišli na stanku od deset minuta.