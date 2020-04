Jandroković poručio: Sve smo bliži izborima u srpnju! Poslao žestoku poruku Milanoviću i SDP-u

Autor: Dnevno

Ili izbori na ljeto ili riskiramo da ih uopće ne bude i da se dovedemo u nezahvalnu situaciju, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u ekskluzivnom razgovoru za RTL Danas Oporbu je pak napao i optužio za sabotažu.

Preduvjet za izbore u srpnju, što se sve češće spominje u javnosti, je raspuštanje Sabora, a Jandroković kaže da se o stavljanju te točke na dnevni red još nije razgovaralo.

“Da bismo išli na izbore moraju biti zadovoljena dva uvjeta, moramo ih održati u ustavnom roku i epidemiološka situacija mora biti takva da se oni mogu održati na način budu demokratski i da postoje uvjeti, razumna ogrnaičenja koja će ih učini demokratskim, legalnim i legitimnim. Ako će situacija biti takva da se mogu održati u prvoj polovici ljeta, rekao bih u srpnju, onda bi ta odluka mogla biti donesena. Ako će zaista biti točna procjena da će u jesen krenuti drugi val epidemije, a to ne govore samo hrvatski sturčnjaci, tada bismo se doveli u situaciju da, ako izbore ne održimo u prvom dijelu ljeta moglo bi se dogoditi da ih upoće ne možemo održati i onda bismo u 12. mjesecu, kada je ustavni rok za novi Sabor, došli u situaciju da ovaj saziv produžuje mandat i to se čini dvotrećinskom većinom. Čini mi se da je SDP-ov plan upravo taj i o tome treba javno govoriti i reći – vjerojatno žele izbjeći izbore jer se boje rezultata i da u 12. mjesecu kao dio dvotrećinske većine postanu dio vlasti. Čini mi se da je to njih plan i zato ustrajno napadaju i agresivno žele izbjeći izbore”, rekao je Jandroković.

Argument oporbe je pak da vladajućima ne odgovaraju izbori najesen jer će se tada vidjeti prave posljedice ekonomske krize.

“Ne bih se složio s tom tezom jer ako se najesen dogodi situacija da ne možemo imati izbore, još jednom ponavljam, tada ovaj Sabor produljuje mandat i u 2021., kada ćemo morati donijeti mnogo zahtjevnih i teških odluka, imat ćemo Sabor koji neće imati legitimitet jer mu je mandat duži od četiri godine. Dilema je održati izbore u uvjetima kada je epidemiološka situacija pod kontrolom ili se dovesti u situaciju da izbora uopće ne bude”, naglasio je Jandroković.

No pitanje je ima li HDZ za to dovoljan broj ruku u parlamentu.

“Što se tiče koalicijski partnera, nismo razgovarali, ali vjerujem da svatko tko je razuman, tko želi da osim zdravlja imamo i demokratski izabran parlament, razmišlja na sličan način kao i mi”, kaže Jandroković.

Bandićevi saborski zastupnici očito nisu za to zainteresirani jer je sam Milan Bandić ovaj tjedan rekao da će ići s prijedlogom izmjena izbornog zakona. Takvo nešto Jandroković smatra nemogućim: “Nisam čuo taj prijedlog niti smatram da je u ovom trenutku realna izmjena takvog zakona. Nalazimo se svega nekolko mjeseci do izbora i sada ih treba provesti u uvjetima koji će osigurati zdravlje građana”.

Uvjeren je da će imati dovoljan broj ruku: “Mi smo vladjauća većina i imamo odgovornost. Onaj tko je dio nje vjerujem da se neće voditi uskim stranačkim interesima, nego će se voditi javnim dobrom, a to je da održimo izbore”.

Iz SDP-a kažu da se izbori ne mogu održati dok se ne osiguraju mogućnost okupljanja i sloboda kretanja.

“Naravno, zato i ne donosimo odluke dok epidemiološka sitaucija ne bude to dozvolila. Naravno, nitko ne očekuje masovne skupove, ali uz razumna ograničenja, vjerojatno će moći biti manji skupovi, videokonferencije i sve ostalo što ide uz izbornu kampanju. Bolje je tako, nego riskirati i ne održati izbore u jesen”, rekao je Jandroković.

Do 11. svibnja na snazi je zabrana okupljanja više od 10 osoba. “To je rok kad će krenuti treći val mjera i pratit ćemo broj oboljelih, ako će biti na ovoj razini, onda vjerujem da postoje realni i korektni uvjeti za izbornu kampanju”, kaže šef Sabora.

Jandroković, koji je i glavni tajnik HDZ-a, kaže da još nisu razgovarali o listama, a mnogi se pitaju hoće li na njima biti članovi Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu.

“Razgovarat ćemo kada za to dođe vrijeme. Sigurno da će istaknuti članovi participirati na izborima, a tko će biti na listama, vidjet ćemo”, kazao je Jandroković.

U prvoj fazi popuštanja mjera otvoren je dio trgovina, ali im je zabranjen rad nedjeljom. Je li riječ o dodvoravanju desnici, posebice glasačima Miroslava Škore?

“Ne. Moj je dojam da posebno lijeva strana spektra pokušava ponovno otvoriti ideološke teme. Čini se da je i predsjednik Milanović otišao na stranu lijevih kada je na neprimjeren način komentirao ploču hrvatskim braniteljima u Jasenovcu. Otvorio je temu koja nas vraća u neko bivše doba. Čini mi se da s lijevog političkog spektra odapinju kada je u pitanju Crkva, rad nedjeljom… Mi od toga ne želimo raditi nikakve ideološke prijepore. Mislim da se radi o nečem normalnom, o nečem što slijedi sve ostale epidmeiološke mjere”, odgovorio je Jandroković.

U nedjelju se otvaraju crkve, a na pitanje zašto ne i kina i kazališta, ministar Davor Božinović je u jučerašnjem RTL-u Danas rekao da su “vjernici i svećenici bili disciplinirani”.

“I u crkvi će postojati mjere kao i u svim drugim institucijama. Svi koje rade moraju se pridržavati epidemioloških mjera. Uvjeren sam da će tako biti u Crkvama. Za kina i kazališta je procjena da su rizičnija od dosad dozvoljenih okupljanja”, rekao je Jandroković.

O točnom datumu izbora na kraju, iako u uskom manevarskom prostoru, odlučuje predsjednik Republike.

“To je važno naglasiti kada u pitanje dovode našu spremnost. Konačnu odluku donijet će predsjednik. Nakon raspuštanja Sabora, u roku od 30 do 60 dana moraju biti održni izbori. To je onda na predsjedniku. Još jednom, bolje izbori u uvjetima kada imamo dobro epidemiološku situaciju, nego da imamo situaciju koja nije u potpunosti legitimna i koju bih volio izbjeći jer nije ni demokratska”, zaključio je Jandroković.