Jandroković otkrio gdje se seli Sabor, a onda o Turudiću: ‘Ta teorija mi je malo nevjerojatna’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio o preseljenju Sabora zbog predstojeće obnove zgrade na Trgu svetog Marka.

Podsjetimo, Sabor je raspisao javni poziv za prostor na koji su se javili poslovni kompleks u Buzinu i Kolegij Družbe Isusove na Jordanovcu. Kao moguće rješenje spominjala se i zgrada vojnog kompleksa na zagrebačkom Črnomercu koja je jeftinija drugih opcija, a i sigurnosno je optimalna. “Točno je, Sabor se privremeno seli u prostore Hrvatskog vojnog učilišta Franjo Tuđman, u dogovorima smo s predstavnicima MORH-a”, rekao je uvodno.

“Dobili smo dvije ponude, nakon analize zaključeno je da one ne odgovaraju financijski ni funkcionalno. Željeli smo sve djelatnike preseliti u taj prostor, zato smo gledali van državnog kapaciteta. Predstavnici Povjerenstva obišli su NSK i Vojno učilište pa procijenili da je druga lokacija bolja, tamo ćemo moći kvalitetno raditi. Neće svi djelatnici moći tamo raditi, no sve vezano za plenarnu sjednicu, prostori za odbore, klubove zastupnika, službe tajništva, svi će moći tamo biti smješteni. Službe kao kadrovska, računovodstvo, ostat će u Demetrovoj ulici. Neće biti komercijalnih troškova, uložit će se neka sredstva u obnovu i prilagodbu nekih prostora. Očekujem da će od prvog dana idućeg saziva zastupnici moći u prostor zgrade”, rekao je pa pokazao fotografiju kompleksa.

Finaliziraju se dogovori s MORH-om

Rekao je da idući tjedan dogovaraju sve s MORH-om, no to je čisto tehnika i operativa. “Tamo ćemo biti dvije do tri godine, skoro će biti objavljen natječaj za obnovu Sabora”.

Koliko će iznositi trošak prilagodbi, zanimalo je novinare. “O tome ćemo razgovarati s tajništvom Sabora, najam prostora iz odbijenih ponuda brojao bi se u milijunima eura. Imamo predviđena sredstva za trošak prilagodbe prostora. Kada će točno krenuti preseljenje ovisi o dinamici izbornog ciklusa”, rekao je Jandroković.

Na pitanje hoće li možda vojno okruženje možda potaknuti zastupnike da češće dolaze na sjednice, rekao je kako to samo stranačka stega može regulirati. “Više od 20 godina sam u politici, ovo je bilo središte političkog života, no moramo obnoviti zgradu”.

O sjednici Odbora za zakonodavstvo

“Zadnja sigurnosna provjera za Turudića od 2019. godine vrijedi. Sabor tu nema nadležnosti, teorija o Saboru koji bi trebao tražiti sigurnosnu provjeru mi je malo nevjerojatno. Odbor smatra da je procedura ispoštovana, sedam je bilo za taj zaključak, a tri oporbena zastupnika su bila nezadovoljna procedurom, to govori o stanju u oporbi po pitanju Turudića”.









Dodao je da ne može netko po volji reći da negdje sigurnosna procjena treba, a negdje ne. “U ovom slučaju su svi proceduralni zahtjevi ispoštovani, samo tri oporbena zastupnika su glasovala protiv zaključka”.









O videu HDZ-a, je li to kampanja?

“Vidio sam da je to tema jutros, kao i puno banera na portalima financiranim od strane SDP-a i Možemo, njih pitajte jesu li u kampanji. Ovaj naš spot nije financiran državnim sredstvima, pretpostavljam je da je financiran stranačkim. To je dio uobičajenih aktivnosti predsjednika Vlade”, rekao je o HDZ-ovom videu koji je objavljen na društvenoj mreži X, a koji prikazuje Andreja Plenkovića kako obilazi gradilišta u centru Zagreba, na kojima je obnova nakon potresa u punom zamahu.

Zatim se ponovno vratio na temu Turudića i sigurnosne provjere.

“Premijer je stalno komunicirao da je tražio rezime, možda je jednom prilikom rekao kao što vi kažete, no slušao sam i veliki broj puta govorio je o rezimeu sigurnosnih provjera”. No, novinare je zanimalo zašto su onda promijenjene informacije na službenim stranicama Vlade.

“Tražite sada iglu u plastu sijena, premijer je govorio o rezimeu sigurnosnih provjera, nakon Milanovića se povela rasprava treba li nova sigurnosna provjera, zaključili smo da nema. Postoje službe nadležne za to. Ako je netko imao suspektne materijale iz USKOK-a mogao je upozoriti na to”, rekao je predsjednik Sabora.