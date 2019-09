Jandroković odgovorio na vruća pitanja: Je li HDZ pod ucjenom?

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković nakon sastanka u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti komentirao je dnevnopolitičke teme, donosi N1 televizija.

Nakon sastanka u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti kazao je da mu je bila čast u ime Hrvatskog sabora, koji je osnivač HAZU-a, posjetiti akademiju s, kojom, kaže, ima redovan dijalog. Istaknuo je dvije teme koje će HAZU posebno obilježiti, a to su 25 godina od potpisivanja Daytonskog sporazuma, te 160 godina od osnivanja HAZU-a, što će se navršiti 2021. godine.

Osvrnuo se i na dnevnopolitičke teme.

Sinoćnji sastanak vladajuće većine – je li sad gotovo s ucjenama koalicijskih partnera?

“Teška je riječ da je bilo ucjena. Bilo je raznih događanja, neslaganja i nesporazuma između manjih partnera, ne samo između HDZ-a i partnera. Kroz nekoliko zadnjih sastanaka u prijateljskoj atmosferi razriješili smo prijepore, potvrdili da mandat želimo odraditi do kraja, da nam je bitna politička stabilnost, donošenje proračuna za 2020. godinu, predsjedanje Vijećem Europske unije. Jučer je bio sastanak koji jamči suradnju do kraja mandata”, kazao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.





Zašto predsjednik HSLS-a Darinko Kosor nije bio na sastanku?

“Kolega Branko Bačić mi je kazao da se kolega Kosor ispričao i da nema nikakve političke pozadine u tome što ga nije bilo.”

Milan Bandić i danas govori da većine biti dok je zajedničkih projekata Vlade i Grada Zagreba – to nije ucjena?

“Projekti su sastavni dio rada svake koalicije, možda i osnovni smisao suradnje političkih stranaka, jer se tiču kvalitete života naših građana. Nema ucjena – razgovaramo, tražimo najbolja rješenja, to je duh koji postoji u ove tri godine.”

Hoće li gradski zastupnici HDZ-a podržati GUP?

“Više puta smo kazali da je to nadležnost gradske organizacije HDZ-a. Kad za to dođe vrijeme, oni će iznijeti stavove HDZ-a.”

Sudac koji bježi od policije, ne odaziva se sudu – treba li Ivan Turudić dati ostavku?

“Teško mi je ovdje objektivno suditi, čitao sam iz medija izjave koje su kontradiktorne – one koje su došle od policije i one koje su došle od gospodina Turudića. Ne bih se postavljao kao arbitar. Svi moramo poštovati zakon, posebno oni koji donose te zakone ili po njima sude. Vjerujem da će se u idućim danima vidjeti što se dogodilo, kako bismo mogli objektivno presuđivati. Nemojte se ljutiti, ali temeljem medijskih natpisa ne bih želio donositi sud.”

Ali donesena je pravomoćna presuda?

“Ne mogu i ne želim svakodnevno komentirati događanja koja se zbivaju u Hrvatskoj, predsjednik Sabora nije komentator medijskih zbivanja. Ponavljam, svi smo dužni poštovati zakone, posebno oni koji donose te zakone ili po njima sude. Ali u ovoj konkretnoj situaciji ja nemam dovoljno informacija da bih mogao dati konačni pravorijek.”

Zašto se jučer okupila koalicija, a danas vrh stranke – je li u pitanju kriza?

“Zar ne mislite da se u vrhu stranke svakondevno nalazimo i razgovaramo? Kakva bismo bili organizacije kada bismo se kao vrh stranke nalazili svakih mjesec dana? Moramo svakodnevno razgovarati, to nije znak krize, nego odgovornog upravljanja.”

Članovi HVIDRA-e sastaju se u Makarskoj na igrama, što ako ne odustanu od zahtjeva za raskidanje koalicije sa SDSS-om?

“Siguran sam da će igre u Makarskoj proći u izvrsnoj atmosferi. Čuli ste zaključak sa sastanka Zajednice branitelja ‘Gojko Šušak’ – puna potpora Vladi i predsjedniku Vlade, tako da vam nemam ništa novo za reći.”

Ali HVIDRA najavljuje dolazak na Markov trg?

“Svjesni su da je politička stabilnost iznimno bitna za razoj Hrvatske i nemam potrebu svaki dan dodatno komentirati tu situaciju.”

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u New Yorku je izjavila: “Danas je prekrasno reći ja sam Hrvat ili ja sam iz Hrvatske kada smo ovdje u svijetu, ali kod kuće još nije” – što vi kažete na tu izjavu?

“Ja vam kažem da je meni svugdje lijepo biti Hrvat. Sve mi je ljepše i ljepše.”

Treba li Dubravka Šuica pojasniti porijeklo svoje imovine?

“Svaki od kanidata za mjesto povjerenika ili povjerenice ide na ‘hearing’ (saslušanje), sigurno će biti pitanja – kako za našu kanidatkinju, tako i za ostale. Vjeruje da će argumentirano odgovoriti na sva pitanja i postati potpredsjednica Europske komisije.”

Ali o njenoj imovini raspravlja se i na briselskim portalima – EUobserveru primjerice?

“Pogledajte tko je u Hrvatskoj otvorio tu raspravu pa onda njih pitajte. Ja vam to neću reći jer vi to jako dobro znate, ali neću nasjedati na priče onih koji namjerno otvaraju to pitanje kako bi otežali poziciju naše povjerenice, kako bi umanjili uspjeh koji smo ostvarili kanidaturom, a vjerujem i budućom pozicijom potpredsjednice Europske komisije. Dakle, kada proanalizirate tko je animirao briselske portale, onda će vam biti jasno da je u pitanju politička podloga.”

Tko?

“Provjerite.”