JANDROKOVIĆ O ‘NADREALNOM SASTANKU’! Opisao Milanovićevo ponašanje: ‘Točno je, zabranio je Hranju da govori! Bilo je neprirodnih situacija!’

Autor: N.K

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković održao je konferenciju za medije gdje je otkrio kako se u Sabor uvode covid potvrda.

Objasnio je da oni koji je neće imati moći će raditi online jer se zastupniku kojeg je izabrao narod ne smije zabraniti rad. Ako zastupnik nije cijepljen i nije prebolio koronavirus, morat će se testirati.

Novinari su ga pitali i predsjedniku Zoranu Milanoviću i sukobu s ministrom Banožićem, ali i o sastanku Vijeća obrane koje je premijer Andrej Plenković ocijenio nadrealnim.

O Milanoviću

“Trebamo se držati Zakona. Ministar obrane iz 2015. godine je jasno objasnio koja je pozicija ministra, a koja predsjednice Hrvatske. Ako ćemo se držati toga, nećemo imati nikakvih problema. Problem je što se predsjednik Republike ne drži zakona. Ne drži se Zakona o blagdanima, a sad se ne drži ni Zakona o obrani. Iznenađen sam tom raspravom koja je jako blaga. On pokušava bezobrazlukom i agresijom dominirati javnim prostorom. To je pitanje političke kulture i civilizacijskog dosega. S time se može živjeti iako zagađuje prostor. Ali kada počne kršiti zakon, i kada to mediji blagonaklono gledaju, onda je to problem”, rekao je Jandroković.

“On preskače ministra, a vrlo je jasno da ne može preskočiti ministra. Isto je bilo s predsjednicom Vrhovnog suda. Ne može predsjednik izravno primjenjivati Ustav, ako imamo Zakone koji govore kako se Ustav primjenjuje. Ovo je ozbiljno, nije to samo bezobrazan i agresivan govor koji krši Zakon. Voli se nazivati Vrhovnim zapovjednikom. Molio bih Vas kao medije da se koncentrirate na to kako se tko ponaša prema Zakonu. Nitko od nas ne može igrati izvan okvira Zakona”.

Jandroković je kazao kako misli da su Zakon i Ustav jasni i da ništa nije zbunjujuće.

“Bilo bi dobro da se ovo riješi zdravorazumski. Da se šefovi institucija drže Zakona. Ako se to ne riješi, imat ćemo problem. Za ovu konkretnu situaciju, ne znam možemo li se obratiti Ustavnom sudu”.

Nadrealan sastanak?

Na pitanje o tome što je točno bilo nadrealno na sastanku, Jandroković je odgovorio:









“To ćete morati pitati njega. Ne bih govorio o tome što se događalo na sastanku. To nije od strane mene kao člana Odbora primjereno. Mogu komentirati što se događalo prije ili poslije sastanka. Bilo je situacija koje i meni bile neprirodne, ali ne želim ih komentirati. On koristi bezobrazluk i agresiju za dominaciju i u privatnim situacijama. Dosta ljudi ustukne u takvim situacijama, ali druge to i motivira. Točno je da je zabranio Hranju da govori”, rekao je predsjednik Sabora.