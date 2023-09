Jandroković na Pašalićev pogon: Specijalna operacija bivšeg HDZ-ova doktora

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Svako se malo u političkoj areni spominje mogućnost povratka pojedinih starih kadrova koji su ostavili traga na sceni, što u jednu ruku pokazuje krizu kroz koju prolazi hrvatska politika u kojoj smjena generacija ne ide po planu. Shodno tomu, ova profesija u našoj zemlji svela se na samo dva čovjeka, premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, koji su istodobno politiku organizirali kao ring u kojem njih dvojica neprestano ratuju koristeći se komunikacijom kakva nije primjerena državnicima u uređenim, demokratskim zemljama.

Mimo spomenutog dvojca, u hrvatskoj politici prisutna je ogromna kadrovska kriza koja se ne odnosi samo na oporbene redove nego i na one vladajuće, jer Plenković nikoga sposobnog ne pušta da dođe do izražaja pa se i njegov HDZ suočava s ovom sveprisutnom problematikom. Kada biste prosječnog građanina koji nije previše zainteresiran za politiku i političke aktivnosti zamolili da uz Plenkovića nabroji još pokojeg istaknutog člana vladajuće stranke, teško da biste dobili neku široku listu prepoznatljivih političara jer ni Plenkoviću, ali ni onima koji godinama gnječe saborske fotelje nije u interesu da se mladi i sposobni ljudi probiju na vodeće pozicije.

U skladu s time, veliko je pitanje koliko uopće mladi s kvalifikacijama vrijednima pozornosti i imaju interesa za politiku kada se u društvu stvorilo takvo ozračje iz kojeg nije teško zaključiti da je politika i u slučaju mladeži rezervirana uglavnom za podobne kadrove.

Podupire zakladu

U takvom ozračju zazivanje nekih starih kadrova i nije neko iznenađenje pa zato ne iznenađuju ni nedavni medijski napisi o nekadašnjem HDZ-ovu doktoru Iviću Pašaliću i njegovu povratku u političke vode. Prema tvrdnjama medija, Pašalić bi se u politiku trebao vratiti rušeći Plenkovića preko konzervativnih udruga i onih koji posljednjih mjeseci plijene pozornost moleći se po trgovima diljem zemlje.

Neki analitičari to što oni rade nazivaju specijalnom operacijom za rušenje Plenkovića i uspoređuju je s operacijom šatoraša za rušenje Milanovićeve vlasti.

Politički analitičari odmah su ustvrdili kako je to zapravo medijska reakcija na nedavni intervju bivšeg šefa tajne službe SIS iz Tuđmanova vremena, Markice Rebića.

Ima li istine u najavi njegova povratka u politiku, upitali smo Ivića Pašalića koji se vrlo često spominje u tom kontekstu, no on za razgovore o politici nije bio raspoložen.









“Ne želim komentirati tračeve, politika me ne zanima. Ja sam u potpuno drugom filmu”, kaže nam Pašalić koji, doduše, nije precizirao ima li istine u priči da je zainteresiran za rušenje aktualnog premijera. Unatoč tomu, Pašalić nam je potvrdio kako doista jest jedan od podupiratelja konzervativne Zaklade Rhema, ali to i nije neka novost. Kako sam kaže, sve aktivnosti Zaklade vidljive su i javno dostupne na njezinim internetskim stranicama.









Ono što, međutim, nije vidljivo jesu glasine, kojih zaista u posljednje vrijeme o ovome bivšem HDZ-ovcu ima podosta. Podosta je i nezadovoljnika unutar HDZ-a koji se zbog nadolazeće superizborne godine ne usude javno kritizirati Plenkovića, ali bi ga rado vidjeli na popisu bivših predsjednika svoje stranke. Kako kaže jedan od onih s takozvanog desnog krila vladajuće stranke, Plenković je HDZ odveo u potpuno pogrešnom smjeru, iako ne treba zaboraviti da je on lider najstabilnije političke opcije u zemlji, barem ako je vjerovati anketama.

Zbog čega su nezadovoljni premijerom, HDZ-ovci teško mogu precizirati, jedni mu predbacuju gomilanje afera, drugi upravo kadrovsku devastiranost stranke koja je posebno izražena u Dalmaciji, gdje se Plenkoviću navodno prijeti i bojkotom parlamentarnih izbora, a treći to što surađuje sa SDSS-om Milorada Pupovca i što u toj suradnji HDZ nije zadržao dostojanstvo ni postavio nekakve kriterije.

Ozbiljne opcije

Na zamjerke se Plenković dosad nije osvrtao, sve one koji su mu se našli na putu vrlo je uspješno savladao i zgurao na margine hrvatske politike, na kojima se kuhaju velike priče i još veći, pomalo nerealni planovi. Plenkovića ćemo maknuti demokratski, on pada već nakon europskih izbora (ako parlamentarni izbori ne budu prije, što također neformalno najavljuju iz vrha HDZ-a), kaže nam jedan od sugovornika s desnog krila HDZ-a koji smatra da njegova stranka na tim izborima koji se održavaju iduće godine u lipnju neće ostvariti zadovoljavajući rezultat jer će im mandate preoteti opcije s desnice i desnog centra, pri čemu se primarno misli na Most i Domovinski pokret.

Na posljednjim europskim izborima rezultat HDZ-a bio je neočekivano loš, iako se SDP, koji je tada vodio Davor Bernardić, suočavao s unutarstranačkim previranjima. Obje su liste tada osvojile po četiri mandata iako je Plenkovićev HDZ najavljivao osvajanje pet mandata, a još većim problemom pokazalo se to što je vladajuća stranka na tim izborima osvojila 22,7 posto glasova pa je tako rezultat Plenkovićeve liste uvršten u najgore rezultate HDZ-a u povijesti. Čak je i korupcijskim aferama izranjavan HDZ predvođen Jadrankom Kosor na parlamentarnim izborima 2011. godine ostvario nešto bolji rezultat od Plenkovićeve europske liste.

Tadašnjem podbačaju HDZ-a kumovao je dobar rezultat liste Hrvatskih suverenista koje je predvodila njihova nekadašnja koalicijska partnerica Ruža Tomašić, kao i solidan rezultat Neovisnih za Hrvatsku koje je tada vodila Bruna Esih. Obje su heroine hrvatske desnice u međuvremenu pale u zaborav, ali na desnoj sceni pojavile su se nove, ozbiljne opcije koje mogu ugroziti vladajuću stranku, a time i poziciju premijera Plenkovića, smatra naš sugovornik.

On također napominje da bi na idućim izborima za Europski parlament solidan rezultat mogle postići i liste formirane od raznih nezavisnih kandidata i snažnih pojedinaca te da se zbog toga Plenković već sada mora početi pripremati kako ne bi ostao kratkih rukava, jer u tom scenariju HDZ-ovci će propitivati njegov opstanak na čelu stranke i opciju da ih baš on predvodi na parlamentarnim izborima.

Složena situacija

Onih koji su takvo što spremni propitivati ako Plenković doživi poraz ne nedostaje, svjedoči naš sugovornik te slikovito objašnjava da ga “čekaju kao plijen”. Među onima koji bi mogli zamijeniti Plenkovića neki spominju ministra prometa Olega Butkovića koji je prilično fleksibilan i korektan političar s kojim nemaju problema ni na desnom krilu stranke ni u centru koji je sklon Plenkoviću.

Osim njega, u kontekstu onih koji bi mogli ugroziti aktualnog premijera često se spominje i osječki župan Ivan Anušić, koji je, doduše, u posljednje vrijeme nešto više fokusiran na političke aktivnosti u Slavoniji. No on bi se, prema nekim projekcijama, svakako mogao naći u timu nekoga od HDZ-ovih kapitalaca koji odluče sudjelovati u puču kojemu bi se onda, ovisno o raspletu, mogli pridružiti i kapitalci poput Ante Sanadera i drugih istaknutih šefova lokalnih organizacija.

Kao potencijalna Plenkovićeva nasljednica spominje se i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, no to također valja uzeti s rezervom jer je ona više puta naglašavala kako je domaća politika ne zanima, a osim toga, još se nije vratila u HDZ.

Međutim, teoretičari i za to imaju svoju verziju priče pa kažu da bi bivša predsjednica mogla biti nestranačka kandidatkinja za premijerku koju bi u tom scenariju podržao i Milijan Brkić, koji ju je svojedobno i prepoznao kao predsjedničku kandidatkinju HDZ-a u kojem je u to vrijeme imao glavnu riječ. Problem je što Pašalić i Brkić nisu u dobrim odnosima.

Ako Grabar Kitarović ne bi bila nestranačka kandidatkinja za premijerku, tada bi to mogao biti Damir Vanđelić, kalkuliraju pojedinci unutar HDZ-a nezadovoljni Plenkovićem.

Najzanimljivije ime koje se u tim kalkulacijama spominje zasigurno je ono predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji svojim trenutnim političkim statusom nije zadovoljan i koji ima ogromne ambicije. Međutim, treba znati da je Jandrokovićeva pozicija nešto složenija jer postoji mogućnost da on HDZ i Vladu preuzme u dogovoru s Plenkovićem ako ovaj odluči napustiti hrvatsku politiku i nastaviti karijeru u Bruxellesu.

Kako to još nije posve sigurno, tako se oko Jandrokovića razvijaju razne teorije u kontekstu kojih se i spominje Pašalić, uz čiju bi pomoć predsjednik Sabora trebao i mogao zagospodariti vladajućom strankom. Prema nekim verzijama priče, u tim dogovorima s Jandrokovićem sudjeluje i ministar policije Davor Božinović, a ako Jandroković ne uspije realizirati svoje planove, navodno je spreman napustiti politiku i okrenuti se privatnom biznisu.

Duhovno obraćenje

Oni koji razvijaju ove teorije govore i o tome kako su Jandroković i Pašalić u dosta dobrim odnosima te podsjećaju kako je Pašalić HDZ-u odnosno Jandrokoviću pomagao i na posljednjim parlamentarnim izborima u drugoj izbornoj jedinici. Ta je jedinica velika baza desno orijentiranog biračkog tijela, gdje je Jandroković u to doba snage odmjeravao s Miroslavom Škorom i Ninom Raspudićem, koji su u to doba slovili kao nove nade desne političke scene.

Iz tih je izbornih obračuna Jandroković izašao kao pobjednik, no neki će reći da su tomu više pridonijeli njegovi smireni i odmjereni javni nastupi nego Pašalićeva pomoć. Osim toga, dio HDZ-ovaca teze o Pašalićevu sudjelovanju u rušenju Plenkovića smatra nategnutima, a takvi naglašavaju da su predsjednik Vlade i Pašalić u korektnim odnosima te da Pašalić Plenkovićevim micanjem ne bi dobio ništa. Ivić Pašalić potvrdio nam je u kratkom razgovoru da je okrenut poduzetništvu. Poznato je da on već neko vrijeme radi na izgradnji vlastitog brenda namještaja Milla&Milli.

Poslovanje svoje tvrtke ovaj je bivši HDZ-ovac usmjerio na inozemstvo, gdje prodaje svoj luksuzni, dizajnerski i nagrađivani namještaj, u čijoj izradi sudjeluju i njegova supruga Ksenija te sin Domagoj. Da su uz to Pašalići okrenuti vjeri, već dugo nije nepoznanica, u svojim rijetkih medijskim istupima posljednjih godina govorio je o preobraćenju, svjedočeći kako vjeruje u zagrobni život i kako svakodnevno čita Bibliju.

Duhovno obraćenje Pašalić je, kako je svojedobno potvrdio, doživio 2006. godine, kada je na njegovu obiteljsku kuću bačena bomba. Nekoliko godina nakon toga Pašalića se i jest počelo povezivati s raznim konzervativnim i vjerskim udrugama, no i u tim krugovima najpoznatiji je baš zbog aktivnosti u Zakladi Rhema koja je prije nekoliko godina financijski podupirala cijeli niz konzervativnih udruga, od Grozda do Vigilarea i inicijative “U ime obitelji” koja se poistovjećuje s najpoznatijom desnom aktivisticom Željkom Markić.

Vjerski krugovi

Prije nekoliko godina Pašalićeva Rhema odlučila se na zaokret pa su najavili da će financijski podupirati molitvene ili karizmatske zajednice, udruge i medije koji se ne bave političkim aktivizmom nego isključivo promicanjem duhovnosti, što je u nekim vjerskim i desnim krugovima pripisivano Pašalićevu zbližavanju s premijerom Plenkovićem. S kim god da se zbližio, Pašalić je posljednjih godina u vjerskim krugovima bio i ostao značajno ime, što zbog ispovijesti o njegovu preobraćenju, što zbog djelovanja u Zakladi Rhema u kojoj je aktivna i njegova supruga Ksenija.

Zaklada je inače osnovana u studenome 2014. godine, a kao njezina ravnateljica navedena je Mirjana Topčić. U Zakladi je aktivan i njezin suprug, zagrebački poduzetnik Ivan Topčić. Ovaj bračni par stoji iza najvećeg distributera kabela u Hrvatskoj, Tim Kabela, koji se u medijima posljednji put spominjao nakon što su slovenskom Petrolu otkazali ugovor o kupnji goriva na njihovim benzinskim crpkama jer je ta tvrtka najavila tužbu protiv Vlade RH. “Mislim da dolazi vrijeme kad bi pojam solidarnosti trebao biti prisutan u hrvatskom društvu. To oni nisu prepoznali i tvrtka Tim Kabel ne želi poslovno surađivati s tvrtkama kojima je enormna dobit važnija od solidarnosti prema građanima i kupcima u državi u kojoj posluju”, poručio je Topčić.

Kada je o poslovanju riječ, treba reći da Topčići vode tvrtku čiji godišnji prihodi iznose gotovo 280 milijuna kuna, zapošljavaju pedesetak radnika, a u biznis su ušli početkom 90-ih iz garaže. Zanimljiva je ovo tvrtka u kojoj se novim roditeljima dijelila naknada od 10 tisuća kuna. Topčići također, prema vlastitim riječima, stipendiraju i djecu radnika pa srednjoškolcima dijele 500, a studentima tisuću kuna mjesečno.

Poslovni suradnici

Ovaj se par smatra jednim od najvećih donatora kršćanskih udruga i hrvatske konzervativne scene ponajviše zbog Zaklade Rhema koja na godišnjoj razini podijeli nekoliko desetaka tisuća kuna raznim vjerskim udrugama, mladima i laičkim zajednicama, neovisno o tome je li riječ o katoličkim ili protestantskim skupinama.

Navodno su u posljednjih desetak godina donirali više milijuna kuna, a Topčić i Pašalić ujedno su i poslovni suradnici jer je Topčić suvlasnik i predsjednik NO-a u tvrtki Mundus Viridis iza koje stoji Ivić Pašalić i njegova supruga Ksenija.

Oni ujedno sjede u Upravnom odboru Zaklade Rhema koja uz ostalo financira i razne katoličke medije te potpomaže Studentski katolički centar Palma, čiji je duhovnik pater Ike Mandurić.