Jandroković je najveći krivac za izborni debakl HDZ-a: ZAŠTO PLENKOVIĆ TO ORGANIZIRANO POKUŠAVA ZATAŠKATI!?

Autor: M. T.

Uskoro će proći mjesec dana otkako su održani izbori za EU parlament, a nitko više u vladajućem HDZ-u i ne spominje debakl koji su doživjeli, niti itko spominje analize s terena koju je zatražio predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, nakon čega su, kako je rečeno, trebale uslijediti sankcije za sabotere i one koji nisu poderali niti jedan par cipela na terenu, uvjeravajući članstvo i simpatizere. zašto treba zaokružiti listu Karla Resslera. A kako je počelo, mnogi su pomislili da se crno piše, glavnom „krivcu“ za loš rezultat na izborima – Milijanu Brkiću, zamjeniku predsjednika HDZ-a, kojeg su mnogi, a prije svega Plenković, okarakterizirali kao čovjeka koji nije pridonio izbornoj kampanji.

„Ja ga nisam vidio u ovoj kampanji“, nervozno je govorio Plenković novinarima. Njegov glavni savjetnik za nacionalna pitanja, Robert Kopal, svojim je izjavama – da je za sve kriv – „crni labud“, još više je zacrnio ionako tamnu sliku koja se tih dana emanirala iz stranačke središnjice prema hrvatskoj javnosti. No, kako su dani odmicali, a Brkić (još uvijek) nije sankcioniran, njegovi ljudi su se ohrabrili i počeli uzvraćati udarac.

„Mi znamo tko je pravi ‘crni labud’! Ti ljudi su krivi za izborni poraz, a nitko ih sve ovo vrijeme ni ne spominje…“ Zato je kao grom iz vedrog neba u mainstrem medijima osvanula i konkretna optužba na račun čovjeka koji je slovio kao najutjecajniji i najjači čovjek u stranci, a mnogi su ga smatrali i smatraju glavnim egzekutorom, jer koga on prozove tome se – crno piše. Dakako, riječ je o glavnom tajniku HDZ-a i predsjedniku Hrvatskog sabora, Gordanu Jandrokoviću.

“‘Crni labud’ je u izbornom stožeru! Zašto šefa stožera Jandrokovića nitko ne proziva za izborni neuspjeh?“, pitali su se Brkićevi ljudi, a mediji su sve to uredno bilježili. I doista, nitko se nije ni usudio prozvati šefa izbornog stožera, Gordana Jandrokovića, za izborni nesupjeh HDZ-a. A kolika je njegova moć, potvrđuje i činjenica da su mediji čak propitkivali i odgovornost šefa stranke, Plenkovića, ali ne i Jandrokovića…

Naime, upitan, vidi li i svoju odgovornost u lošem izbornom rezultatu, Plenković je odgovorio: „Ja da vidim odgovornost u nečemu u čemu smo mi bolji od svih drugih stranaka?“ Za to vrijeme predsjednika Hrvatskoga sabora, Gordana Jandrokovića, sa suprugom, primili su u audijenciju japanski car, Naruhito i carica Masako. Da bi se istaknula važnost tog posjeta usred afere „Crni labud“, mediji su naveli kako je Jandroković drugi strani dužnosnik, nakon američkog predsjednika Donalda Trumpa, s kojim se carski par sastao otkad je u svibnju Naruhito stupio na carsko prijestolje, umjesto svog oca Akihita.

Zokija nazvao uličnim huliganom

Pametnom dosta, jer pametni znaju zašto se ne treba zamjerati Gordanu Jandrokoviću. Jer, tko dirne u Jandrokovića, dirnuo je u osinje gnijezdo, sve češće se moglo čuti u saborskim kuloarima, nakon žestokih okršaja pojedinih zastupnika sa šefom Sabora, a kakvo je to osinje gnijezdo, na svojoj koži su osjetili Mostovi zastupnici – od Bulja do Grmoje. Ovog potonjeg je Jandroković, prije nepuna dva mjeseca, nazvao – običnim smećem. „Čujte, dragi kolega Grmoja, reći da ste smeće je malo, samo vam to imam za reći”, kazao je tom prigodom Jandroković, a ubrzo nakon toga prekinut je TV prijenos jer je krenuo neprimjereni verbalni obračun u Saboru.

Svojedobno je Jandroković i Mostovca Miru Bulja, nakon kraće prepirke i nakon više opomena, isključio iz rasprave i objasnio mu kako je prvo prekršio poslovnik, a potom svojim ponašanjem prevršio svaku mjeru. „Ovdje postoji nekakav red. Da se i ostali zastupnici ponašaju kao vi, nastao bi kaos“, upozorio je Jandroković, pa poručio Mostovcima: „Ako želite tvrdo muški igrati, igrajte. A nemojte plakati kad vam se isto tako vrati…“ Bulj mu je odgovorio: „Ajde, ne čmari više…“ No, Jandroković je žestoko uzvratio: „Vi ste toliko primitivni da ne želim više uopće razgovarati s vama. Ajde, doviđenja…“

Da Jandroković ima petlju tvrdo muški igrati, dokazao je do sada bezbroj puta upravo u Hrvatskom saboru. Podsjetimo, najpoznatiji njegov okršaj u Saboru dogodio se krajem siječnja 2014. godine, kada se kao zastupnik HDZ-a, oštro verbalno sukobio s tadašnjim premijerom, Zoranom Milanovićem, a sadašnjim aktualnim kandidatom SDP-a za predsjednika RH. „Govorili ste kao ulični huligan, ali to je vaše pravo i tako se ponašajte. Što i očekivati od jednog nesposobnoga skorojevića”, rekao je tada Jandroković.

Milanović je, naime, nezadovoljan Jandrokovićevom raspravom o izvješću o održanim sastancima Europskog vijeća u prethodnoj godini, ustvrdio kako primjedbe daje čovjek koji „nema svjetonazor” i koji se, u vrijeme HDZ-ove vlasti, „ugnijezdio u kabinetu ministra vanjskih poslova”. Jandroković je, pak, u svom izlaganju rekao da se Milanovićeva vlada i ministri nisu iskreno identificirali s postignućima iz pristupnih pregovora.

Obiteljski obračun

„Danas kada smo punopravna članica EU-a, očekujem da ta identifikacija s europskim vrijednostima i postignućima iz pregovora ozbiljno zapljusne i Vladu RH i da nam se ne događaju slučajevi kao što je slučaj s europskim uhidbenim nalogom, slučajevi gdje je evidentan sukob interesa da nitko ne reagira, da nam se ne događaju slučajevi u kojima mijenjamo Ustav po nedemokratskoj proceduri”, rekao je Jandroković. Također je kazao da biti Europljanin znači slijediti određene vrijednosti i da one mogu biti opće, ljudske, ali i političke, gospodarske itd.

No, tadašnji premijer Milanović mu nije ostao dužan, pa je u svom stilu uzvratio: „Kada se pozivamo na ljudske vrijednosti, onda budimo malo ponizniji”. Upitao je Jandrokovića, je li u zatvoru posjetio čovjeka koji ga je za ruku doveo u politiku i ugurao u HDZ, misleći pritom na Ivu Sanadera… „Nemojte mi vi govoriti o ljudskim vrijednostima, a opet govorite o čemu hoćete – to je vaše pravo”, rekao je Milanović, te ustvrdio da je Jandrokovićev „svjetonazor oportunistički”.

Jandroković je demantirao da ga je netko doveo u HDZ i rekao je Milanoviću da ne razumije zašto vrijeđa i prosipa mržnju i na taj način zasjenjuje raspravu o europskim vrijednostima. „U pravu su oni koji govore da je jedini razlog i smisao vašeg političkog djelovanja, vaš osobni rejting, vaš PR i osobni imidž. Briga vas za hrvatske građane”, poručio je Milanoviću i rekao mu da govori kao ulični huligan zbog čega je zaradio opomenu.

Tada su mediji ovaj verbalni okršaj Jandrokovića i Milanovića okarakterizirali, ne samo stranačkim ratom, nego i obiteljskim obračunom. Naime, Jandroković je oženio Milanovićevu sestričnu Sonju, rođenu Matasić, a njen otac Ante, brat je Milanovićeve majke Marije. Obiteljske veze i ručkovi, međutim, postali su rijetkost jer su, navodno, i supruge dvaju političara ideološki zaratile na jednom druženju.

Da su im obiteljski odnosi poljuljani, svjedoči i Milanovićeva izjava iz 2007. o rodbinskim vezama s Jandrokovićem: „Mislite, njegov suprug je moja sestrična”, sarkastično je odgovorio šef SDP-a i time jasno želio dati do znanja tko je muško u obitelji Jandroković. Tako su se obiteljske razmirice prebacile i u sabornicu, a kada je Milanović zagrmio na šogora Gordana Jandrokovića zbog odnosa prema bivšem šefu Ivi Sanaderu. Upitao ga je, ne samo je li u zatvoru posjetio čovjeka koji ga je izmislio, nego je li se on zapitao za Božić, je li Sanader kriv baš za sve, ili za dio, ili možda za više od onoga što mu se stavlja na teret, pa su se mnogi prisjetili one narodne mudrosti: „Tko će koga, nego svoj svoga…!“

Jandrokovićev hat-trick ili svo troje je palo…

A bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko, morao je znati da su mu dani odbrojani onoga trenutka kada je HDZ-ov saborski zastupnik, Gordan Jandroković, odlučio podnijeti ostavku na mjesto potpredsjednika Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru. Bilo je to 13. svibnja 2016. godine, kada je, zajedno s Jandrokovićem, ostavku podnio i nedugo potom izabrani sudac Ustavnog suda, Davorin Mlakar. Taj čin mnogi su u medijima nazvali – potresom u HDZ-u, pogotovo nakon što je Sabor u to doba već treći tjedan za redom odgađao glasovanje o raspravljenim točkama zbog nedostatka kvoruma.

I dok su mnogi Mlakarovu ostavku okarakterizirali kao njegov pokušaj odvlačenja pažnje od korupcijske afere s Hypo Alpe Adria bankom u Austriji, dotle su dobri poznavatelji lika i djela Gordana Jandrokovića njegovu ostavku protumačili kao – izrazito loš znak za Tomislava Karamarka. Da je tome tako, potvrdila je i Jandrokovićeva tadašnja izjava, kako bi njegova stranka još jednom trebala razmisliti, je li odluka o izglasavanju opoziva premijeru, Tihomiru Oreškoviću, koju je HDZ stavio u saborsku proceduru, u interesu Hrvatske i HDZ-a.

Jandroković je, također, rekao da postoji sukob između onog što on smatra ispravnim i onog što su odlučila najviša tijela njegove stranke. Drugim riječima, on se s tom odlukom ne slaže, a u tom smislu je, tvrdi, istupio i na sjednici predsjedništva HDZ-a. Vrh stranke zato je pozvao da barem dopusti HDZ-ovcima da glasaju po svojoj savjesti. A ovakva Jandrokovićeva reakcija je uslijedila, tek nakon što su HDZ-ovi europarlamentarci, predvođeni Andrejem Plenkovićem, osporavali taj HDZ-ov, odnosno Karamarkov potez. No, kako tada još nije bio siguran u Karamarkov pad, zlu ne trebalo, ipak je glasao za Oreškovićev opoziv, iako je javno pozivao da se glasa protiv.

Svima je već tada bilo jasno da će Jandroković, nakon Sanadera i Kosorice, okrenuti leđa i Karamarku i tako u svoju političku biografiju, nogometnim rječnikom rečeno, upisati svoj hat-trick, nakon čega je pobjedonosno mogao reći – svo troje, svo troje je palo…

Odlazili su tako sa čela HDZ-a Ivo Sanader, Jadranka Kosor, Tomislav Karamarko, a iz stranačkog vrha brojni njihovi suradnici načeti aferama ili godinama, no majstor političkog preživljavanja, Gordan Jandroković, bio je – „kano klisurina“. Tako se aktualni predsjednik Hrvatskog sabora, zahvaljujući političkom instinktu, te fizičkoj spretnosti, koju je u mladosti stekao kao rukometaš, vješto prebacivao s jedne dobro plaćene funkcije, na drugu. U nepunih 50 godina života, bio je potpredsjednik Vlade, ministar vanjskih poslova, potpredsjednik Sabora, saborski zastupnik… i na koncu šef Hrvatskog sabora.

Političar br. 1

Oni koji Jandrokovića dobro poznaju kažu da ovo nije njegov politički vrhunac, jer se pred tim prekaljenim političarem smiješi svijetla politička budućnost. No, nije sve kod njega išlo baš kao po loju, jer, mora se priznati i Jandroković je na tom svom putu do uspjeha, stoički podnosio i brojne medijske napade, a jedan od žešćih bio je onaj kolumnista Jutarnjeg lista, Ante Tomića. Tomić koji je, između ostalog, svojedobno napisao – da što je Sanader više tonuo, Jandroković je bio sve neumoljiviji prema bivšem šefu i čovjeku koji ga je stvorio.

„Čak ga je nazvao i patetičnim lašcem i to on koji bi pred Sanaderom, dok mu je ovaj bio šef, drhtao kao list na vjetru. Bez bivšeg šefa Vlade i stranke, Jandroković vjerojatno ne bi ni postojao“, napisao je književnik, Ante Tomić, te opisao što mu je sve Sanader dao:

„Ivo Sanader dao mu je i gaće na dupetu, lično mu je izmislio karijeru u trenutku kada je Zoran Milanović postao šef Socijaldemokratske partije. Jandroković je bio ‘mladi i perspektivni’ odgovor ‘mladom i perspektivnom’ esdepeovskom čelniku. Sve njegove kvalifikacije za mjesto šefa diplomacije bile su, zapravo, u glupoj biološkoj činjenici relativne mladosti, jer mu se u perspektivnost do dana današnjeg nismo uvjerili. Kao ministra ga pamtimo samo po smiješnom i sramotnom gafu da u Bruxellesu nije znao kazati koja dva poglavlja Hrvatska treba zatvoriti u pregovorima s Europskom unijom. Čak i tada, kada je uhvaćen u nepoznavanju elementarnih činjenica svoje struke, Sanader je stao na njegovu stranu“, napisao je svojedobno Ante Tomić, te konstatirao da Sanader nije zaslužio da ga taj i takav Gordan Jandroković – meso njegovog mesa – naziva patetičnim lašcem…

Tako je pisao Tomić prije više godina o Jandrokoviću, ali od tada do danas Jandrokovićeva politička moć narasla je do neslućenih visina. On je danas, sviđalo se to nekome ili ne, preuzeo najvažniju političku ulogu u državi, i to ne više kao Njonjo, već kao prekaljeni HDZ-ov ratnik, koji nikome ne ostaje dužan. Upravo iz svih tih razloga, nitko se danas u HDZ-u i ne usudi reći da je za izborni fijasko na netom završenim EU izborima, osim Vase Brkića, kriv, možda, i sam šef izbornog stožera, Gordan Jandroković, jer tko pomisli da je Njonjo – „crni labud“ ili šonjo – proći će kao Sanader, Kosorica ili Karamarko!