JAN KEREKEŠ: ‘Ne srljajte kao Čačić u maglu! Hebeš politiku bez kulture!’

Poznati glumac i vlasnik Kerekesh Teatra Jan Kerekeš ogorčen je postupkom Radimira Čačića kada je izjavio da zar Kerekeš misli “kako treba uzeti novce invalidima i dati Kerekesh Teatru?”

Jan Kerekeš mu nije ostao dužan i na svom Facebook profilu uputio mu je nekoliko rečenica.

Izjavu prenosimo u cijelosti…

“Poštovani gospodine Čačiću, dragi župane Varaždinske županije,

vidim da ste poslali priopćenje medijima vezano uz naš prosvjed jer smo dobili 3000 kuna za najveći kazališni festival u Hrvatskoj i najposjećeniju kulturnu kazališnu manifestaciju u Varaždinskoj županiji. Vidim da ste u naslov stavili pitanje ‘da li bi Kerekesh Teatar htio da vi maknete sredstva za invalide, da im uzmete i da ta sredstva date Kerekesh Teatru’.

Stavili ste sliku invalidskih kolica. Jeste li vi stvarno toliko naivni da mislite da su ljudi budale?

Pa Kerekesh Teatar odigra više humanitarnih predstava nego bilo koje kazalište u Hrvatskoj. Kerekesh Teatar u tim humanitarnim akcijama tijekom tih predstava sakupi više novaca nego što vi dajete udrugama invalida. Jeste li svjesni toga? Vidim da ste stavili da je Kerekesh Teatar uprihodovao 2,9 milijuna kun u 2019. godini. Da, istina je.

Zašto taj ‘patuljak’ koji vam je pisao to priopćenje nije napisao koliko programa je Kerekesh Teatar dao u 2019. godini? Ja ću vam reći. Više od 200 predstava diljem Hrvatske i inozemstva. Zašto nije napisao da je u toj istoj kalkulaciji dugometražni igrani film. Ne znate to? Niste gledali film? Vi ne posjećujete kino, ne idete u kazalište, vas to ne zanima…

A zanima vas politika, bavite se politikom, može i do groba…Ali ja ću vam samo reći da ste STARI! STARI ste. Umorni ste. Idite se odmoriti. Idite u mirovinu. Ako je ‘sjajni bal’ vrsta kulture koju vi želite promovirati u Varaždinskoj županiji ja vam odmah mogu reći – zaboravite.

Dok se vi gore ‘gutite’ u kanapeima na sjajnom balu, Kerekesh teatar igra predstave u vatrogasnom i društvenom domu, za pet puta bolju publiku i jednostavniju pubiku. Za ‘male’ ljude koji razumiju sve ovo što vi sada radite.

Manipulirate naslovima, imate udruge invalida kao primjer nečega što bi se trebalo odražavati na kulturu. I obrnuto.

Gospodine Čačiću, žalosno. U ovome što vam ja sada govorim nema politike, ni trunka politike. Ne zanima nas ni plavo, ni crveno, ljubičasto, žuto… ne zanima nas gore, dolje, lijevo, desno. Tim se vi bavite. Ali pustite nas kulturnjake da se bavimo kulturom”.