‘JAMA TE ČEKA, ZAPAMTI’ Petrov dobio prijetnje smrću pa objavio odvratne poruke: ‘Grobni plac nije jeftin, majku ti j***m u usta’

Mostovac Božo Petrov također je primio prijetnje, a na svom Facebook profilu je objavio neke od zaista odvratnih poruka koje je dobio.

Kaže, danas je morao podnijeti kaznenu prijavu u policiji, zbog prijetnji smrću njemu i njegovoj obitelji, no i dalje vjeruje da to nije odraz društva u kojem živimo.

Napominje, želi živjeti u društvu tolerancije i prihvaćanja, ali i da ne želi živjeti u društvu u kojem će se njemu ili njegovoj obitelji nametati što je ispravno.

“Ako prihvaćam da postoje drukčija uvjerenja od mojih, zašto je to nekima teško prihvatiti s druge strane? Ako u meni drukčija uvjerenja ne izazivaju agresiju, čemu onda ovakva agresija na mene i moju obitelj? Jesam li možda nekom prijetio? Jesam li mu oduzimao prava? Ako sam nekim svojim riječima uvrijedio druge, nije mi to bila namjera. Zar je stvarno najveći grijeh reći isto ono što slušam desetljećima od strane LGBT zajednice, a to je da postoje drukčiji od njih i da ne želim da mi se bilo što nameće, da želim svoj život živjeti na svoj način: kroz svoje tradicionalne, kršćanske vrijednosti i da na takav način želim odgajati djecu?”, pita se Petrov.

Zbog toga, kaže, dobio je prijetnje smrću.

“Očito određena skupina ljudi doživljava slobodu na svoj način, tako da zadire u slobodu drugih, i gdje se njihova uvjerenja moraju apsolutno prihvatiti, živjeti, bez ikakvog prava na propitkivanje ili vlastiti stav. Oprostite, ali to nije sloboda. I dalje vjerujem da to nije ukupni odraz društva, nego tek pojedinaca sa svojim frustracijama, koje oni pokušavaju riješiti na ovakav način. Vjerujem da je zapravo brojnima muka i ne žele da ih se uopće spominje u ovom kontekstu. Pozivam sve, na svakoj mogućoj strani, da svojim riječima ne potiču hajku. To nije progresivno, napredno društvo. To je isključujuće društvo koje je zamijenilo pozicije. Mislim da svi možemo puno bolje od toga”, napisao je Petrov na Facebooku.

“Jama te čeka, majku ti j***m u usta”, “Nećeš dugo širiti mržnju”, “Grobni plac nije jeftin”, samo su neke od zaista ružnih poruka koje je, kako tvrdi, primio Petrov.