‘JAKO JE VAŽNO DA TO SRBI VIDE!’ Vučić pred svima napao Hrvatsku i Zagreb: ‘Srbija je meta u pravom smislu te riječi’

Autor: Dnevno.hr. / F.A.

Predsjednik Srbije gostujući na televiziji Pink ponovno je optužio medije u regiji da rade na njegovu rušenju, pogotovo one koji nisu pod njegovom kontrolom. To se posebice odnosi na Dragana Šolaka, poduzetnika koji posjeduje Telemach, Sportuklub, i N1. Vučić već godinama gleda na Šolaka kao na najljućeg neprijatelja.

“Što se tiče pritisaka u zemlji, prvi je regionalan. Zagreb, dio političkog Sarajeva, dio Podgorice, odatle dolaze pritisci u Šolakovoj režiji. Ne rade oni to zbog Aleksandra Vučića. Nisam ja meta. Meta je Srbija u pravom smislu te riječi”, rekao je Vučić.

Nemoguće me srušiti

Smatra da je nemoguće svrgnuti njegovu vlast u Srbiji, a pogotovo ne putem prosvjeda. Poručio je tako Zagrebu i Prištini: “Možete zauzeti 500 zgrada, bit ćete izbačeni iz 500 zgrada”, rekao je Vučić.





Vučić je rekao da će se nastaviti pritisak i izvana zbog Kosova i neovisne politike Srbije.

“Zašto je to njima u interesu? Zato što je Srbija loša, neuspješna, pa bi Priština i Zagreb željeli bolju, ljepšu i uspješniju Srbiju. Vjerujete li u to? Samo ona Srbija koja neće štititi srpski narod na Kosovu i Metohiji ili neka druga?” pitao se Vučić.

“Koji je interes Zagreba? Taj da Srbija ne bude regionalno konkurentna. Da bude jednako slaba kao u vrijeme Borisa Tadića, da predstavlja regionalnu krpu koja će se svuda ispričavati i koja će biti posljednja ekonomska rupa na svirali Zapadnog Balkana. Naravno da to žele i da je to za njih uspješna i pristojna Srbija. Za nas i građane Srbije je jako važno da ljudi to vide”, rekao je Vučić.

U režiji Šolakove kuhinje

Vučić je tako izjavio da se osjeća kako je pod pritiskom medija pod Šolakovim vlasništvom, odnosno kako je to nazvao “Šolakovom kuhinjom”, ali isto tako smatra da je to posao medija.

“Ja sam se sa svojom sudbinom pomirio 2014., kada sam postao predsjednik vlade. Znam nas Srbe. Prema kome od onih koji su nešto vrijedili nismo imali najgori odnos? Od Karađorđa do Miloša”, rekao je Vučić.

Vučić je napao i javni servis za koji kritičari tvrde da izvještava po Vučićevoj direktivi.









Rekao je da je spreman potpisati ostavke na RTS-u, iako to nije jedan od zahtjeva prosvjednika. Nije mu jasno zbog čega prosvjeduju, boji se da nije iz hira. Tako je izvještavanje Radiotelevizije Srbija s posljednjeg velikog prosvjeda usporedio s onim iz Sjeverne Koreje.

“Zamislite zahtjev, želim ući u RTS da se obratim samo jednom, a oni ih pet puta uključuju tijekom dnevnika. To ima još samo u Sjevernoj Koreji da im se pet puta uključuju na prosvjed, u državnom mediju, uz sve poštovanje prema Sjevernoj Koreji“, izjavio je Vučić, prenosi Index.hr