‘JAKO, ALI KRATKO’ POŠTENO PROTRESLO SUSJEDE: Zabilježen potres kod Zenice: ‘Izbrišeš strah od jednog, dođe novi!’

Oko 16:17 sati u Bosni i Hercegovini zabilježen je potres od 2,6 po Richteru, kako javlja EMSC.

Epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara i 12 kilometara udaljen od Zenice.

Upravo je iz Zenice stiglo najviše komentara ljudi koji su osjetili potres.

“Stan na 12. katu, ljuljali se luster i cvijeće”, “Jak udar, na moment se treslo, prepala sam se”, “Jako, ali kratko. Ružan osjećaj”, “Travnik – izbrišeš strah od jednog, dođe novi”.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.6 in Bosnia and Herzegovina 41 min ago pic.twitter.com/d4q4EOuLsE

— EMSC (@LastQuake) November 15, 2021