JAK POTRES U INDONEZIJI: Treslo je 6.6 po Richteru, neki u strahu istrčali na ulice

Snažan potres jačine 6,6 stupnjeva po Richteru pogodio je u petak indonezijski otok Javu, objavila je meteorološka agencija te zemlje, što je potaknulo neke stanovnike glavnog grada Džakarte da u panici pobjegnu iz zgrada.

Indonezijska meteorološka agencija (BMGK) priopćila je da je potres pogodio područje 52 km od pokrajine Banten na dubini od 10 km, ali da nije imao potencijal da izazove tsunami.

U Džakarti su se potresi snažno osjetili. “Bila sam jako uplašena, odjednom se osjetio potres i bio je tako jak”, rekla je 38-godišnja stanovnica Džakarte, dadilja Ani.

“Kad sam to osjetila, zgrabila sam bebu svog poslodavca i otrčala dolje”, dodala je. Potres se također osjetio u pokrajini Zapadnoj Javi te u Lampungu na otoku Sumatri.

January 14, 2022