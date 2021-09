JAK POTRES U ALBANIJI: Treslo se 4,7 po Richteru, jutros već zabilježena dva slabija

EMSC javlja da je na granici Albanije i Crne Gore prije desetak minuta zabilježen potres jačine 4,7 po Richteru.

Potres se dogodio 28 kilometara jugoistočno od Podgorice i 2 kilometra sjeverno od Koplika u Albaniji na dubini od 10 kilometara.

Felt #earthquake (#земљотрес) M4.7 strikes 28 km SE of #Podgorica (#Montenegro) 4 min ago. Please report to: https://t.co/wGH3SM1ouO pic.twitter.com/LG6Sz6cA4m

— EMSC (@LastQuake) September 15, 2021