‘JAHALA’ ŠESTORICU KOLEGA I DOBILA OTKAZ! Fatalna policajka nakon skandala poručuje samo jedno: Njezine prljave igrice obišle su cijeli svijet

Autor: Dnevno.hr

O fatalnoj policajki Meghan Hall koja se pronašla u središtu mega seks skandala ovih dana bruji cijeli SAD. Naime, ova službenica iz Tennesseeja je orgijala s čak šest kolega, a vruće scene više puta su se odigrale i u samoj policijskoj postaji. Nakon što se doznalo za bahalije, ali i otkaze raskalašenih policajaca, oglasila se i strastvena mlada dama.

“Ne želim govoriti o tome. Nastavit ću živjeti dalje svoj život”, kratko je za američke medije poručila Meghan Hall.

Podsjetimo, policajka je svojim “ljubavnicima” slala gole fotografije, pokazivala grudi u jacuzziju na policijskoj zabavi, pa čak i oralno zadovoljavala dvojicu na radnom mjestu. Izuzev toga, nalazili su se po hotelima, na brodu, kao i u domovima policajaca. No, bitno je istaknuti, lijepo je svima rekla da je u “otvorenom braku”.





‘On je veći muškarac od mene’

Njezin suprug koji je također policajac, ali radi u drugoj postaji, odlučio je ostati u braku s Meghan, a njegov šef Chad Partin za Daily Mail je imao samo riječi hvale.

“Ne znam kako mu to uspijeva. On je veći muškarac od mene, ali pokušava spasiti svoj brak”, rekao je Partin i otkrio da je policajac u trenutku kada se doznalo za skandal bio na obuci te se odlučio povući radi svoje supruge i prihvatiti posao zamjenika.

“Sve što je on rekao je – šerife, ja samo želim raditi za građane Coffee Countyja i volim to što radim. Ne opravdavam ono što se dogodilo u policijskoj postaji La Vergne, ali on sigurno nije prekršio nijedan zakon. On je ovdje žrtva. Nema mrlje u njegovu dosjeu. On radi fenomenalan posao”, rekao je njegov šef.

Nema čega nije bilo

Podsjetimo, istraga neobičnog slučaja započela je nakon što je gradonačelnik malog grada La Vergne dobio dojavu da Hall ima afere s više kolega te da je s jednim od njih i njegovom ženom prakticirala seks u troje.

Policajac Patric Magliocco na kraju je priznao da je više puta spavao s fatalnom policajkom, a tijekom ispitivanja je otkrio da mu se Hall pohvalila kako kolega Powell ima “veliki crni k***” te da ga je oralno zadovoljila.









Ispričao je tijekom tog ispitivanja službenik Magliocco sve i svašta, a prljavu tajnu je nekako doznala i gospođa Powell, koja je potom pretukla svog nevjernog supruga i prijeti mu oduzimanjem djece. Drugi policajac Holladay je tijekom ispitivanja također potvrdio da se “više puta” seksao s Hall, a treći je otkrio da je jednom otišao u njezinu kuću s drugom ženom i “pokazao im svoje genitalije”, kako stoji u slikovitom izvješću.