JADRAN SE TRESE, NEŠTO PUCA U DUBINI! Udarilo je opet: Nakon jutrošnjeg potresa, nova trešnja

Nakon jutrošnjeg potresa u Jadranskom moru nedaleko talijanskog grada Riminija, do novog podrhtavanja došlo je oko 13.10 sati.

Potres magnitude 4,0 po Richteru zatresao je Jadran, s epicentrom u moru, 52 kilometra istočno od grada Riminija – gotovo na istom mjestu kao i potres u 7 ujutro. Epicentar je bio na dubini od 2 kilometra.

Podsjetimo, jutros je blizu talijanske obale udario potres jačine 5.7 po Richteru, osjetio se i u Hrvatskoj.

🔔#Earthquake (#terremoto) M4.0 occurred 27 km E of #Pesaro (#Italy) 7 min ago (local time 13:10:02). More info at:

— EMSC (@LastQuake) November 9, 2022