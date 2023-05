‘JADNO I KLOŠARSKI!’ Holjevac pamti kako su nekada tretirali cajke: ‘Tko je htio slušati, morao je staviti škarnicl na glavu da ga nitko ne prepozna’

UČITELJICE NA UDARU: Svjedočimo dopuštenom nasilju u školama

Djeca su slika roditelja. Nisu ona kriva. Ne znam kako drukčije to protumačiti: više od 93 posto hrvatskih učitelj(ic)a susrelo se s neprimjerenim ponašanjem roditelja svojih učenika, dakle roditelja, ne djece. I to u posljednjih godinu dana. A 40 posto učitelja susrelo se s pritiscima roditelja za povećanjem ocjene, pokazala je to anketa u kojoj je sudjelovalo 2811 učitelja i nastavnika hrvatskih osnovnih i srednjih škola. Nasilno, fizičko ili verbalno, ponašanje roditelja doživjelo je 29,7 posto učitelja i nastavnika. Čak 80,3 posto ispitanika susrelo se s roditeljima koji imaju nerealna očekivanja od djeteta, a 74,2 posto s roditeljima koji imaju nerealna očekivanja od učitelja i nastavnika.

Najgore od svega: 71,9 posto anketiranih susrelo se s roditeljima koji ispunjavaju školske obveze umjesto djece, 77,1 posto njih susrelo se s roditeljima koji ne pokazuju interes za obrazovanje svoje djece, a 54,8 posto s roditeljima koji ne dolaze u školu i ne odazivaju se na njihove pozive. Izgleda da smo na putu da kao civilizacija uništimo sami sebe. Obrazovanje je temelj svega. Jednog dana će ti roditelji psovati majku liječniku koji će im sfušati operaciju, zubaru koji će im izvaditi zdrav zub, arhitektu koji će im napraviti balkon koji će pasti kao zrela jabuka, majstoru koji će im uništiti motor auta.





Poznato je sve to odavno. Priča iz učionice: Klinac šilji olovku i namjerno baca otpad na pod, učiteljica ga pristojno upozori da to pokupi i odnese u smeće, eto ti drugi dan brižne majčice sa siktanjem “nije moje dijete smetlar”. Na tu vijest dolazi i potvrda statistike: Danas je učenik OŠ Sveta Klara prijetio učiteljici Tajani Babić, inače više puta sankcioniran ukorima i koječime. Ona zove oca, budala se posvađa s djecom i prijeti klincima u razredu koji mu dobacuju. Nakon nastave, vraća se pred školu. Ona zove policiju, policija ne vidi problem.

Nemojmo se zavaravati, svjedočimo potpunom kaosu. Erozija građanske discipline simptom je potpunog raspada svega onog što povezuje zajednicu, što nas razlikuje od divljaka u pećini. U moje vrijeme bilo je normalno, kad se učiteljica požali roditeljima na vas, da doma dobijete jezikovu juhu, ako ne i koji šamar. Učitelji su imali ovlasti kažnjavati učenike. Onda smo u ime tolerancije i humanosti oduzeli učiteljima sve mogućnosti da discipliniraju učenike, jer eto, ako ne zlostavljamo djecu, neće ni ona učitelje. Onda su se roditelji uključili u cirkus, djelomično potaknuti i sustavom koji ne favorizira i ne provjerava znanje (uvesti malu maturu jučer!) i sad učitelji dobivaju batine ako se požale na zločestu djecu. Ima klinaca koji teroriziraju cijeli razred plus učitelje i nitko im ništa ne može.

Ako se može ZDS tretirati s 4000 eura, onda ovo treba tretirati kao napad na službenu osobu i kažnjavati svaki pritisak na nastavnike s 10.000 eura, ako ne ide drukčije. A traženje veće ocjene za svoje dijete zatvorom. A možda i vratiti učiteljima neke ovlasti. Jer normalna djeca trpe u školi zbog nekolicine divljaka i njihovih roditelja, još većih divljaka.

No bojim se da potpuni raspad civilizacije više ništa ne može spriječiti. Ovo je samo liječenje simptoma. Lako je govoriti o tome da su svi jednaki, ali u svakom funkcionalnom društvu mora postojati jasna i formalizirana hijerarhija, s jasnim ovlastima. Zapravo, treba nam kompletan reset civilizacije. I vraćanje stvari na svoje mjesto. Učitelj mora ponovno biti Bog u učionici, jer ako i pogriješi i nekog ošteti, to je puno manji problem od potpune anarhije i kaosa. Uostalom, za grešku i on može biti kažnjen. U protivnom ćemo živjeti u svijetu koji će terorizirati razmažena, bezobrazna i beskorisna deriščad. Kad bolje razmislim, to je otprilike svijet u kojem živimo.

EU NOVAC ZA JAHTU: Laura dolazi po još jednog

O jadnom stanju obrazovanja govori i to da čak i dekani fakulteta, nekoć najugledniji građani, kokošare. I to na neinteligentan način. Geodetski je fakultet kupio – europskim novcem! – brod Mirakul 30, vrijedan navodno pola milijuna kuna. Nije to neki novac, vjerojatno je riječ o rabljenom. Brod im treba za “istraživanja”, iako se očito radi o jahtici za ljetni provod. Zanimljivo je kako dekan fakulteta, prof. dr. sc. Almin Đapo, pravda tu stvar. Kaže, nije to skupo. A oprema koja ide na brod puno je skuplja.

Kvaka je u tome da će brodicu očito za "istraživanja" koristiti tijekom ljeta. Da se ne pravimo blesavi, natječaj je namješten jer su neke dimenzije tog brodića u centimetar iste kakve su bile u natječaju, a znamo mi nas. Širina 303 cm u natječaju? Ne 300 nego baš 303? I dužina i visina Mirakula odgovaraju u centimetar na natječaj? Ponuđena cijena je ravno 1000 kuna ispod maksimuma (i osjetno niža od tržišne?!). Kakav je dogovor u pozadini?









I da se isto tako ne pravimo blesavi, "hidrografska istraživanja" i "oprema" ovdje su samo izgovor, pokriće, za besplatno ljetovanje na jahtici. Domislili se ljudi. Inače, institut već posjeduje dvije brodice koje mogu nositi potrebnu opremu za istraživanja. Nisam čuo da netko istraživanja provodi s takvog broda koji nije prilagođen za nošenje opreme, nego – bogatih gostiju.

Isti profesor koji će koristiti jahticu, Pribičević, koristi i superskupi Range Rover za privatne potrebe, o trošku fakulteta. Kažu, baš im treba. Osobno, nemam ništa protiv. Dapače, mislim da profesori na fakultetima trebaju imati dobre automobile, pa i brodice. Takvi ljudi trebaju imati društveni status. Samo, ne o trošku poreznih obveznika, makar i onih iz EU-a. Nego fakulteta. Koji trebaju biti privatni. Pa ako se pokrivaju, zarađuju, neka. Ali ovo je jednostavno jadno i klošarski. Očito, sad kad je izašlo u javnost, nećemo dugo čekati da Laura Kovesi dođe po još jednog za Remetinec.

'JEDNOSTAVNO JADNO I KLOŠARSKI!'









PRED OČIMA POLICIJE: Još jedan mrtav na cajkama…

U cajka-klubu ubijen je poznati mafijaš. Standardno za takva mjesta, bio je mrtav pijan, agresivan, drogiran i mahao je pištoljem. I imao je dosje debljine Biblije kralja Jamesa. A i optuženici za ubojstvo imaju dosje. Najgore od svega: lokal je bio pun pripadnika posebnih jedinica policije, koji su se ondje “opuštali”. Sve to zajedno samo je još jedan argument u prilog protjerivanju cajki iz javnog prostora i klubova u opskurnost zadimljenih “drumskih kafana” u kojima su životarile u doba moje mladosti. Ako je nešto u tom socijalističkom režimu valjalo, bila je to ambicija komunističkog vodstva da Jugoslaviju predstavi svijetu kao civiliziranu i progresivnu državu, pa su na cajke udarali porez na šund, zabranjivali njihovo puštanje na državnoj televiziji i radiju (privatnih stanica ionako nije bilo), a ni u klubove baš nisu imali pristup, tko je htio slušati cajku, morao je potegnuti dvadesetak kilometara od grada. I staviti škarnicl na glavu da ga nitko ne prepozna.

Ovako nasumice: Daniel Jukić (21) iz Podstrane izbo je nožem Antu Katića (22) iz Krila Jesenice 2013. godine ispred splitskog cajka-kluba Paganini. Svjedoci se na sudu nisu ničeg sjećali jer su svi bili mrtvi pijani.

U istom klubu je mjesec dana poslije Miljenko G. (29) razbijenom čašom razrezao grkljan Jošku T. (38) u ranim jutarnjim satima, zbog neke cure. U Varaždinu su masovne krvave tučnjave ispred izvjesnog kluba Diskač vikendom bile redovna pojava pa je gradonačelnik krajem prošle godine odlučio ne produljiti im ugovor za gradski prostor.

U obližnjem Čakovcu, pred cajka-klubom Guru, lani je nasmrt pretučen Tomislav Pergar (22), a napadači su ga teško ozlijeđenog ostavili da umre na cesti. Navodno je tučnjava izbila zbog neke konobarice u klubu.

Ispred zagrebačkog cajka-kluba Pasha pucnjave s teškim ranjavanjima vikendom su u prvom desetljeću ovog stoljeća bile više pravilo nego iznimka. Prethodno je u tom prostoru bio također narodnjački klub Dallas, čiji je vlasnik Stipe Jurić Kiwi ubio zbog nekog lihvarskog duga dvojicu nećaka, Marka (35) i Mirka (42), u prosincu 1999. godine.

U istom klubu, koji je više puta mijenjao naziv i vlasnika, ali nikad repertoar, ubijen je pripadnik HV-a Jasmin Beganović (23), za što se sudilo vojnom policajcu Markanu Vujeviću. U klubu Maki u Dubravi nedugo nakon toga jedan od gostiju bacio je bombu i usmrtio bugarsku pjevačicu koja je ondje radila.

Iste godine kad je pred Pashom došlo do oružanog sukoba dviju skupina dilera, pred najpoznatijim tadašnjim cajka-klubom, Ludnicom, došlo je do pucnjave u kojoj je sudjelovao vlasnik kluba, Goran Obradović Pišta, koji je upucao Borislava Čakića (37), kojem je u anusu pronađena veća količina droge, i Hamdiju Kahrića (54), a u dilerskoj “ekipi” bio je i Manolićev unuk Ivan Kolja Gembačev.

Kad smo kod djece viđenijih, da ne ispadne da su baš svi problematični djeca HDZ-ovaca, spomenimo da su se 2005. četvorica mladića, među kojima su bili Vladimir Arlović (sin ustavnog suca Mate Arlovića) i Igor Jordanić (sin Branka Jordanića, nekadašnjeg glavnog državnog inspektora), potukli sa zaštitarima koji ih, pijane, nisu pustili u cajka-klub. Nakon toga su skakali i mokrili po jednom automobilu u kojem su se nalazile neke djevojke.

S desetak hitaca u narodnjačkom klubu Diogeneš u zagrebačkim Gajnicama 2008. Tvrtka Tomičića, karijernog kriminalca, usmrtio je Miroslav Jeleč (31), konobar iz kafića Fantastic. Iste godine, ispred cajka-kluba Babilon, 21-godišnji Zoran P. nožem je ozlijedio 26-godišnjeg Zlatka J., a u sukob se onda umiješao i Zlatkov stariji brat koji je u Zorana P. ispalio nekoliko hitaca iz pištolja. Godinu dana ranije, ispred tog tada tek otvorenog kluba, ispaljeno je pet hitaca prema ulazu u klub od kojih je jedan pogodio Velimira Ripu (33). Tomu je prethodila masovna tučnjava. Ripa je također bio karijerni kriminalac. Nekoliko dana prije ovog zadnjeg događaja na “cajkama” u Mostaru su u cajka-klubu, na koncertu nekog Bobana Rajovića, zaštitari pretukli četvoricu mladih Imoćana, kojima je vjerojatno još i mati zalijepila koju odgojno-obrazovnu kad su došli doma jer su išli na cajke. Makar se pjevač zvao i Boban.

KAKO IH SE RIJEŠITI? Natpis ZDS na klubu i gotovi su

Ovako bih mogao nabrajati ubojstva u cajka-klubovima do kraja kolumne i ne bih sve nabrojio. Narodnjački klubovi su još od početka devedesetih, kada su prve takve rupčage otvorene u gradovima, postali najopasnija mjesta u Hrvatskoj, a do posljednjeg krvavog obračuna u Ritzu u njima je zabilježen fascinantan broj ubojstava, ranjavanja i premlaćivanja gostiju. Ako želite biti propucani, priklani ili takvo što, idite na cajke!

Cajke, dakle, treba vratiti odakle su došle, jer ugrožavaju sigurnost građana, kao i vožnja 150 km na sat u osam ujutro pokraj vrtića s dva promila, i jer su očita anticivilizacijska pojava povezana s kriminalnim miljeom. Usto, one uništavaju mozak konzumenata, naročito mladih, i predstavljaju vid kulturocida – svagdje i u odnosu na svaku kulturu.

Pitanje je samo kako to izvesti? Ako ih već nije moguće zabraniti, ovo su neke mjere koje mi padaju na pamet:

– Vikendom postaviti patrolu policije pred svaki narodnjački klub, umjesto da budu u njemu.

– Pretresati goste na ulazu i izlazu. Ispendrečiti one koji se bune. Oružje, droga, sve plijeniti i uhićivati. Uhićivati i pijane i drogirane za remećenje javnog reda i pijanstvo na javnome mjestu.

– Provoditi racije u samim klubovima svaku večer, u stilu čuvenog pretresa Stonewall inna. Pretresti konobare, vlasnika, goste.

– Pretresti i aute gostiju, otvarati gepeke na izlasku zbog osnovane sumnje da je u njima oružje i droga. Nema veze ako se stvori gužva i ljudi čekaju satima da izađu autom s parkirališta. Nikamo im se ne žuri.

– Dok ih pretresaju, vozačima ljubazno ponuditi alkotest. Pendrečiti one koji odbiju.

– Slati im sanitarnu.

– Slati im poreznu. Provjeravati imovinu vlasnika, po potrebi dignuti optužnicu za pranje love.

– Vratiti porez na šund.

– Udarati globetine vlasnicima ako se čuje preglasna buka iz kluba ili pijani ljudi buče ispred njega.

A ako sve ovo ne upali, našarati ZDS na zid kluba. Onda će ga zatvoriti sasvim sigurno.