Jači potres pogodio Austriju u gluho doba noći: ‘Bilo je iznenadno, nešto je palo u kući’

Jači potres pogodio je područje nedaleko od austrijskog grada Ternitza malo prije tri sata ujutro u četvrtak. Magnituda potresa iznosi 4.5 po Richteru, prema EMSC-u. Potres je bio na dubini od 10 kilometara. S obzirom na to da se dogodio u gluho doba noći, mnoge je Austrijance probudilo neugodno podrhtavanje.

“Krevet se tresao”, “Probudilo me”, “Bilo je kratko ali intenzivno”, pišu ljudi u komentarima na stranici EMSC.

“Bilo je to iznenadno, ali jako kratko, možda dvije sekunde, čuo sam da je nešto palo u kući, no nije bilo ništa veliko. Možda je slika pala sa zida. Živimo na trećem katu”, piše drugi građanin.

#Earthquake (#Erdbeben) possibly felt 38 sec ago in #Austria. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) February 1, 2024