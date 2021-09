‘JA UTJEČEM NA RAD DORH-A? TO SU NEBULOZE!’ Plenković je ljut, obrecnuo se i na Milanovića: ‘Ma što me briga što on kaže!’

Autor: M.P.

Danas je nacionalni dan Mladeži Hrvatske demokratske zajednice i svečano obilježavanje 31. obljetnice osnivanja Mladeži HDZ-a.

Svečanosti je nazočio i predsjednik HDZ-a i Vlade RH Andrej Plenković.

“Čestitam im 31 godinu aktivnosti, 27 tisuća članova mladih je angažirano, politička snaga očituje se ne samo u brojnosti članstva i povjerenju koje dobiva niz godina, mladi su budućnost Hrvatske, želimo da naši kolege budu oni koji će približiti politike HDZ-a mlađoj generaciji koja je rođena s visoko razvijenom tehnologijom, prati EU trendove, razumije važnost zelene tranzicije”, rekao je Plenković.

Novinari su ga pitali da komentira jučerašnja uhićenja međimurskog župana Matije Posavca i SDP-ovog Stjepana Kovača.

“Neki dan sam rekao koliko je broj nebuloza koji iznose politički oponenti HDZ-a, kao gradonačelnik Vukovara koji ima fiks ideje, da postoji dogovor između HDZ-a i SDSS-a o popisu stanovništva. Sada ima drugih iz Mosta i HDZ-a koji govore da ja utječem na rad Dorh-a i policije. Javnost mora razlučiti ozbiljnu državu koja se ne miješa u rad Dorh-a i policije. Bauk i Grmoja, trebali bi se pitati je li to skretanje pozornosti od Puljka u Splitu? Je li HDZ organizirao slučaj Rimac pred izbore? Je li HDZ govorio o teorijama zavjere kada su bili uhićeni i skinuti imuniteti saborskim zastupnicima? Treba dijeliti ozbiljne političke stranke i druge stranke politikante i manipulante koji bacaju neistine. Znam o ovom slučaju što i vi, što pročitam, no poštujući neovisnost DORH-a smatram da su sve ovakve situacije koje uključuju političare vrsta slučajeva gdje javnost očekuje da oni objasne o čemu se radi. Ja nisam njihov glasnogovornik”, rekao je i dodao da mu je teško objašnjivo da netko na ovaj način riskira političku karijeru.

Odbio je da je ovaj slučaj skretanje pozornosti na dramu u Kutini, odnosno slučaj političkog uhljebljivanja u koji je upleten i HDZ-ov gradonačelnik Zlatko Babić. Plenkovića je ovo pitanje, čini se po reakciji, blago iznerviralo.

“Je li to u vezi Splita, nije Puljak? Samo sam htio vidjeti je li u vezi Puljka, turističke sezone, skretanja pažnje s najveće prosječne plaće u Zagrebu…Moram definirati s čega mi to skrećemo pozornost, mi smo informaciju dobili, razgovarali na vodstvu i zatražili županijsku organizaciju HDZ-A da to riješi”.

“Rekli smo da velika postrožavanja mjera ne planiramo raditi, cijepiti se danas može svatko, pogledajte omjer cijepljenih i necijepljenih među umrlima, jesu li to ljudi starije životne dobi, koji mahom od komorbiditeta umiru s covidom ili od covida, ne možemo prisiliti nekog da se cijepi, no život mora funkcionirati, nemamo iznenađenje da imamo rast brojeva, no treba se osvrnuti da smo cijeli srpanj i kolovoz održali obalu u narančastom i zato će nam turstički rezultati biti na 75 postio rekordne 2019. Postoji i osobna odgovornost”, rekao je.

Predsjednik Zoran Milanović jučer je rekao da cjepiva ima dosta i da ne vidi što je cilj u Hrvatskoj borbi s epidemijom. Plenković je i to komentirao.

“Na koje mjere je mislio? Što je to od velikih ograničenja ostalo? To su minimalne mjere gdje država mora zaštiti živote sugrađana. U Bruxellesu žene 6 mjeseci nisu išle kod frizera, kod nas radi sve, imamo nažalost neko iskustvo… Zašto se moglo više Francuza cijepiti, Danaca? Jesu li pametniji od nas? U čemu je keč? Pitajte njega, što me briga što on kaže”.

“U mandatu 2012. je biran Hrvatin, bio je Vrhovni suda i postao predsjednik Vrhovnog suda, ako mi nađete ijednu crticu da će predsjednik Vrhovnog suda biti revolucija u pravosuđu, da ćemo imati ‘čišćenje ribe od glave’ ja se toga ne sjećam. Ne sjećam se da je tada netko rekao da će sve propasti ako ne bude imenovan netko izvana, reformu pravosuđa radi Vlada, Sabor, a ne predsjednik Vrhovnog suda”.

Kritizirao je i političke opcije koje se protive uvođenju eura i traže nacionalni referendum.

“Suverenist Ilčić? U Europi je, dobiva eure, Ruža Tomašić isto. Nitko ih nije vratio. Kada u Hrvatskoj gradimo Pelješki most, bolnice, škole, onda je Europa ok, a ako treba napraviti političku temu, ekipa koja prstom nije mrdnula 2013. sada 2021. ljude nagovara da Europa nije dobra. To vam je hrvatska scena”, oštar je premijer.