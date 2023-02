‘JA TO OVDJE NE VIDIM’! Plenković se oglasio o ‘slučaju Zambija’, premijer je posve siguran u jedno: ‘To bi značilo da bi negdje kasnije dalje poslali djecu’

Autor: Dnevno.hr

U popodnevnim satima u ponedjeljak je održana sjednica šireg Predsjedništva HDZ-a u Zagrebu.

Nakon sjednice, novinarima se obratio predsjednik stranke i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Govorio je o brojnim temama i naglasio da je koalicija stabilna: “Sve je vrlo dobro”.

Podsjetio je da u srijedu kreće upis narodnih obveznica s minimalnom kamatom od 3,25%.





Komentirao je i zahtjev oporbe za njegovim opozivom.

“Što se tiče naših argumenata, odgovorili smo u četvrtak na Vladi. Ovo je jedan od zaista loših uradaka oporbe, pun besmislica. Mi ćemo na to odgovoriti kao što inače odgovaramo. Glasanje će biti onaj tamo tjedan i ići ćemo dalje”, rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li on uzeti državne obveznice, odgovorio je: “Hoću. Naravno da pozivam građane da učine isto. Ne bismo ovo organizirali da ne vjerujemo u dobre mogućnosti s ulaganjem u njih po dobroj kamati i na taj način povjerenje u državu, u javne financije, koje su konsolidirane, s kojima se odgovorno upravlja”.

Komentirao je i odluke hrvatskih sudova koji su odobravali posvojenja iz DR Konga.

“Nismo danas o tome raspravljali, imamo čak četiri ministra u radnoj skupini, oni prate cijelu temu. Ja se držim zaštite hrvatskih državljana gdje god bili, a drugo je raspetljavanje svih ovih tema, što nije samo vezano uz Hrvatsku. Što se tiče želje za trgovanje ljudima, to je kazneno djelo koje im se stavlja na teret, to bi značilo da bi negdje kasnije dalje poslali djecu. Ja to ovdje ne vidim”, rekao je. Dodao je da je ideja da se rasvijetli cijeli proces.

Komentirao je slučaj Line Budak.









“Nemam sve informacije, na Ministarstvu je da provede inspekcijski nalaz, da vidim što kažu sve službe. Ne pratim ja baš sve individualne slučajeve tako”, rekao je.

Govorio je još o ratu u Ukrajini i izmjenama Zakona o kaznenom postupku.